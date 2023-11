Review ซีรีส์ : เสน่ห์เกินต้าน! “ไป๋ลู่” ฟาดความฟิน 4 หนุ่มหล่อบน 2 ซีรีส์จีน 2 รสชาติ ลงจอพร้อมกัน

จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love -2023)

เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace - 2023)

นึกจะมาก็มาแบบไม่ทันตั้งตัว สำหรับผลงานซีรีส์ของ ‘ไป๋ลู่’ นางเอกสุดฮอตจาก จันทราอัสดง (Till The End of The Moon-2023) ที่คราวนี้มีผลงานซีรีส์จีนลงจอพร้อมกันถึง 2 เรื่อง 2 สไตล์ หลังจากปล่อยให้เหล่าติ่งจีนต้องคอยเก้อกันมานาน เพราะตอนแรกมีข่าวจะมาฉายก่อนหน้านี้ แต่มีอันต้องเป็นโรคเลื่อน สำหรับ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace – 2023) และ จีบให้วุ่น ลงทุนด้วยรัก (Only for Love -2023)ทั้งสองเรื่องมากันคนละแนว แต่ที่เหมือนกัน คือ มาพร้อมหนุ่มใจละลายที่ทำเอาสาวๆ อิจฉาแรงอยากสิงเป็นไป๋ลู่กันทั้งเมือง ส่วนทั้งสองเรื่องจะสนุกขนาดไหน เราสรุปมาให้ฟังกันซีรีส์แนวโรแมนติกคอเมดี้ธุรกิจการเงิน ที่ได้รับการจับตามอง เพราะได้พระเอก F4 หน้าหล่ออย่าง ‘ดีแลน หวัง’ มาประชันความน่ารักความสดใสคู่กับ ‘ไป๋ลู่’ เป็นครั้งแรก เป็นผลงานอีกเรื่องที่แฟนซีรีส์ต่างเฝ้ารอเพราะเชื่อในความเคมีดีย์งามที่แผ่ออกมาตั้งแต่ปล่อยภาพเบื้องหลัง ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผิดหวัง เพราะทันที่ออนแอร์ก็ไต่ขึ้นอันดับหนึ่งหมวดซีรีส์ของแพลตฟอร์ม TrueID อย่างรวดเร็วแม้พล็อตเรื่องอาจจะฟังดูหนักๆ ไปบ้าง แต่ด้วยการถ่ายทอดที่มีการสอดแทรกเรื่องราวทางธุรกิจ ควบคู่ไปกับลีลาการแสดงแสนตะมุตะมิของนางเอก ที่คอยแต่จะอ่อยพระเอกของเราไปตลอดเรื่องก็พาให้โทนเรื่องไม่ได้ดูเครียดแต่อย่างใด แต่ก็ไม่ได้ดูไร้สาระจนเกินเหตุเรื่องราวว่าด้วยชีวิตของเจิ้งซูอี้ (ไป๋ลู่) นักข่าวสายเศรษฐกิจของสำนักพิมพ์ด้านการเงินชื่อดัง ฉลาด หน้าตาดี มีเสน่ห์ อนาคตไกล รักงานเป็นชีวิตจิตใจ จนล่าสุดเธอมีความมุ่งมั่นจะสัมภาษณ์ซีอีโอหนุ่มหาตัวจับยากอย่างสือเยี่ยน (หวังเฮ่อตี้) นักธุรกิจหนุ่มหล่อผู้เย็นชา มากความสามารถ แต่มักเก็บตัวไม่ค่อยออกสื่อเท่าไร เจิ้งซูอี้พยายามอย่างมาก แต่ในที่สุดก็ได้คิวสัมภาษณ์สือเยี่ยน เพราะสือเยี่ยนได้อ่านบทความเศรษฐกิจของเธอ และรู้สึกชื่นชนในมุมมองการวิเคราะห์ข่าวของเธอ ซึ่งมีหลายเรื่องที่ตรงกับความคิดของเขาแต่วันนัดสัมภาษณ์ดันมาตรงกับวันเกิดกับแฟนหนุ่มของเธอ แน่นอนเจิ้งซูอี้ตัดสินใจเลือกงานมาก่อน โดยที่แฟนหนุ่มของเธอก็แสดงท่าทีเข้าอกเข้าใจอย่างเต็มที่ ก่อนที่เธอจะมาจับโป๊ะได้ว่าแท้จริงแล้วแฟนหนุ่มของเธอกลับนอกใจไปหญิงอื่น ซึ่งเป็นลูกตระกูลเศรษฐีนักธุรกิจใหญ่ อีกทั้งมารู้ภายหลังด้วยว่ามือที่สามคนนี้เป็นหลานของสือเยี่ยนแม้จะเสียใจเสียความรู้สึกจากอาการอกหัก แต่เจิ้งซูอี้แปรเปลี่ยนมาเป็นพลังเอามาขับเคลื่อนการทำงาน แถมประกาศกับตัวเองอีกด้วยว่า จะต้องจีบสือเยี่ยนซีอีโอคนเย็นชาให้ได้ เพื่อที่จะแก้แค้นให้สาวมือที่สามที่แย่งแฟนเธอมาเรียกเธอเป็นอาสะใภ้ให้ได้จากความคิดแบบทีเล่นทีจริงกลับกลายเป็นว่าเจิ้งซูอี้และสือเยี่ยนกลับรู้สึกสนใจกันจริงๆ โดยสือเยี่ยนเริ่มใจอ่อนในท่าทีแสนน่ารักและความเฉลียวฉลาดของเจิ้งซูอี้ ส่วนเจิ้งซูอี้ก็เริ่มอ่อนไหนในความหล่อเหลาและความคิดที่มั่นคงเป็นผู้ใหญ่เกินตัวของสือเยี่ยนบอกเลยว่าใครที่ชอบแนวนางเอกสายรุก บุกจีบท่านประธานต้องไม่พลาด เพราะต่อให้เป็นพล็อตสูตรสำเร็จสไตล์ซีรีส์จีนที่มีให้เห็นกันบ่อยๆ แต่พอได้พระนางเคมีดีย์เว่อร์อย่างคู่นี้มาประชันกันบอกเลยว่าฟิน....พลิกโทนจากเรื่องแรกโดยสิ้นเชิง แถมยังเป็นโรคเลื่อนมาพักใหญ่ สำหรับ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace – 2023) ซีรีส์ย้อนยุคโรแมนติกดราม่าแนวชิงไหวชิงพริบว่าด้วยเรื่องราวของเจียงเสวี่ยหนิง (ไป๋ลู่) หญิงสาวตระกูลสูงศักดิ์ ที่ได้โอกาสเปลี่ยนชะตาของตัวเอง ในช่วงเวลาที่เธอก้าวสู่จุดสูงสุดของชีวิตในตำแหน่งฮองเฮา หากต้องแลกมาด้วยชีวิตของผู้คนมากมาย รวมถึงตัวเธอเองด้วย แต่ช่วงลมหายใจสุดท้ายของชีวิตเธอได้โอกาสย้อนเวลามาแก้ไขอดีตของตัวเอง โดยเธอตั้งมั่นว่าชาตินี้จะใช้ชีวิตออกห่างจากวังวนแห่งอำนาจ นั่นก็คือ ’วังหลวง’ จุดเริ่มต้นเส้นทางหายนะของเธอ แต่ดูเหมือนว่ายิ่งพยายามหนีให้ห่างเท่าไร ก็ยิ่งพาเธอไปสู่เส้นทางอันตรายครั้งใหม่ และเข้าไปพัวพันกับผู้ชายถึง 3 คน!ปกติมีแค่พระเอก-พระรอง 2 คนก็เลือกยากอยู่แล้ว มาเรื่องนี้ ‘ไป๋ลู่’ ต้องมารับมือหนุ่มหล่อถึง 3 คนเลยทีเดียว แต่ละคนดีกรีไม่ธรรมดา ไม่ว่าจะเป็น เซี่ยเวย (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) พระอาจารย์ที่คอยสอนวิชาเจียงเสวี่ยหนิง ซึ่งเซี่ยเวยเป็นสุขุม เจ้าแผนการ เข้าใจยาก น้ำนิ่งไหลลึก เป็นคนมีเบื้องลึกเบื้องหลัง ต่อหน้านางเอกเหมือนจะเย็นชาและอยากจะควบคุมนางเอกของเราอยู่ตลอดเวลา หากแท้จริงในใจคือความหวังดีและแอบช่วยเหลือยู่ลับๆ แต่นางเอกของเรากลับรู้สึกหวั่นไหวในความเป็นคนลึกลับของเซี่ยเวยและพยายามตีตัวออกห่างอยู่เสมออีกหนุ่มที่หลงใหลทุ่มเทเพื่อเจียงเสวี่ยหนิงแบบสุดๆ คือ เยี่ยนหลิน (รับบทโดย โจวจวิ้นเหว่ย) ชายหนุ่มสูงศักดิ์ผู้แอบรักเจียงเสวี่ยหนิง เป็นคนอ่อนโยน จิตใจดี คอยเอาใจและทำทุกอย่างเพื่อเจียงเสวี่ยหนิง เขาเป็นคนที่รักเจียงเสวี่ยหนิงด้วยความจริงใจ แต่ในอดีตชาติเจียงเสวี่ยหนิงใจร้ายหลอกใช้เขาเพื่อสร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเอง จนกลายเป็นแค้นฝังหุ่น พอมาในชาตินี้เจียงเสวี่ยหนิงต้องการแก้ไขความผิดพลาดจึงพยายามช่วยเหลือเขาจากเหตุการณ์ความวุ่นวายในวังหลวง แต่จนแล้วจนรอดความรู้สึกที่เจียงเสวี่ยหนิงมีต่อเยี่ยนหลิน ก็เป็นเพียงมิตรภาพของเพื่อนที่มิอาจแปรเปลี่ยนเป็นความรักหนุ่มสาวอย่างที่เยี่ยนหลินคาดหวังปิดท้ายหนุ่มคนที่สาม จางเจอ (รับบทโดย หวังซิงเยว่) ขุนนางหนุ่มใสซื่อมือสะอาด ที่ถูกดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับสงครามแห่งอำนาจ และกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เข้ามาร่วมมือกับเจียงเสวี่ยหนิง เพื่อฟันฝ่าอุปสรรคบางอย่าง ซึ่งด้วยเหตุการณ์ต่างๆ ทำให้เจียงเสวี่ยหนิงแอบมีใจให้จางเจอ!เรียกว่าทั้งสามหนุ่มล้วนแล้วแต่เข้ามาพัวพันเจียงเสวี่ยหนิงจนชีวิตยุ่งเหยิงแบบคาดเดาตอนจบไม่ได้ว่าแต่ละคนจะลงเอยอย่างไร เพราะด้วยโทนเรื่องค่อนข้างมีการชิงไหวชิงพริบ เข้มข้น ดราม่าอยู่พอสมควร โดยเฉพาะพระนางคู่หลักอย่างเจียงเสวี่ยหนิงและเซี่ยเวย ที่มีจุดเริ่มต้นจากท่าทีความเป็นศัตรู ไม่ลงรอยแทบทุกฉากที่เจอกัน ก่อนค่อยๆ ผ่านเหตุการณ์ขัดแย้งต่างๆ จนเกิดเป็นความรัก แต่กว่าจะมาถึงจุดนี้ก็ทำเอาผู้ชมลุ้นตับแทบพังถือเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สายพีเรียดดราม่าสมใจการรอคอย ด้วยเนื้อหาเข้มข้นจากการดัดแปลงจากนิยายต้นฉบับของนักเขียนชื่อดัง 'ฉือจิ้ง' ร่วมด้วยงานกำกับจากฝีมือของ 'จูรุ่ยปิน' เจ้าของผลงานซีรีส์ชื่อดังเรตติ้งกระฉูดมากมาย อาทิ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022), ดุจดวงดาวพร่างพราวราวประกายรัก (The Starry Love - 2023) สตรีหาญชางเกอ (The Long Ballad - 2021) และมธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love – 2018)