“Rose studio” ส่ง “โอห์ม – ไกด์” แจกความหวานหัวใจเต้นแรง

สิ้นสุดการรอคอย กับโปรเจกต์ซีรีส์หวานละมุนส่งท้ายปี เมื่อ Rose studio ภายใต้บริษัท RS multimedia & entertainment ส่งซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน” เรื่องแรกจาก Rose studio ลงจอ โดยงานนี้เป็นการโคจรมาร่วมงานกันครั้งแรกระหว่าง โอห์ม-ฐิติวัฒน์ ฤทธิ์ประเสริฐ และ ไกด์-กันตพล ชมพูพันธ์ พร้อมแจกโมเมนต์ความฟินให้หัวใจเต้นแรง โรแมนติกเอาใจคนสายหวาน เมื่อเชฟหนุ่มเบเกอรี่สุดเย็นชากับเพื่อนๆ ที่โคจรมาเจอหนุ่มโลกใสขายชิฟฟ่อน ความอ่อนโยนของเขา ค่อยๆละลายหัวใจรักที่ปิดซ่อนอยู่ และมันได้ทำให้ความสัมพันธ์ของทุกคนเปลี่ยนไป นอกจากเคมีของโอห์มและไกด์แล้ว ยังมีความละมุน ส่งต่อจากหนุ่มๆ นำโดย ภูมิ- ภูริพันธ์ ทรัพย์แสงสวัสดิ์, เปรม- ณพนัช ธนติณตระกูล และ อะตอม- ณฐาภพ เคนจันทึก จะมาสร้างความประทับใจให้กับแฟนซีรีส์ส่งท้ายปลายปี บทโทรทัศน์โดย ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์ กำกับการแสดงโดย กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณด้านผู้กำกับซีรีส์ กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ กล่าวว่า “จุดเด่นของซีรีส์ Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวานคือเรื่องราวของมิตรภาพและคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่เรารู้สึกว่า นักแสดงทุกคนมีเสน่ห์และลักษณะพิเศษเฉพาะเค้า เราก็อยากจะเน้นและอยากชูความเป็นเอกลักษณ์ ดึงเสน่ห์ของน้อง ๆ ให้ได้โชว์ออกมามากที่สุด ถามว่าตื่นเต้นกดดันไหม ต้องบอกว่าทุกฝ่ายเต็มที่ ผมมั่นใจว่า ความพิถีพิถันในการทำซีรีส์เรื่องนี้ ทุกขั้นตอนของโปรดักชัน บท การถ่ายทำ การตัดต่อที่จะนำเสนอ ทีมงานทุกคนตั้งใจมาก ด้วยความที่เป็นซีรีส์เรื่องแรกของ Rose studio ทำให้เราต้องให้ความสำคัญกับทุกอย่าง และจุดแข็งของซีรีส์เรื่องนี้คือ ความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์การแสดงของนักแสดง ความเข้าใจคาแรคเตอร์ของทั้ง 5 คน และนัยยะที่เราอยากจะสื่อสารออกไปให้แฟนซีรีส์ อย่างเช่น เรื่องของตัวละครชิน ที่เรามีการซ่อนนัยยะไว้เกี่ยวกับปมของชีวิตบางอย่าง และมิตรภาพในกลุ่มเพื่อนก็จะมีปัญหาที่เราค่อย ๆ เผยระหว่างทาง อีกมุมหนึ่งเราก็มองว่า ความอบอุ่นของเรื่องนี้ มันเป็นสิ่งที่คนดูต้องการและเป็นสิ่งที่เราเองก็อยากนำเสนอ และตัวขนมที่จะมาสื่อสาร เช่น ชิฟฟ่อน ทอร์ตาร์คาเปส บูลเบอร์รี่ชีสพาย ฯลฯ มันไม่ได้เป็นแค่เค้ก หรือเบเกอรี่ธรรมดา แต่มีความพิเศษสะท้อนหลาย ๆ อย่างของคาแรคเตอร์ในตัวซีรีส์ แต่จะเป็นอะไร อยากให้แฟนๆทุกคนติดตาม อยากให้คนได้ดู สิ่งที่เราตั้งใจนำเสนอในซีรีส์เรื่องนี้ครับ ”