รูปภาพ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน”

: ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์: กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ: โรแมนติก: Rose studio ภายใต้บริษัท RS multimedia & entertainment: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น.- 23.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27รับชมย้อนหลัง : TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID, ส่วน Inter-national Fandom รับชมผ่าน GagaOOLala: ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ 5 หนุ่ม Bake Me Please ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bake Me Please The Series