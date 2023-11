เรื่องย่อซีรีส์ “Bake Me Please พิชิตใจนายสายหวาน”

: ดนุพล ฉายเหมือนวงศ์: กาญจนพันธุ์ มีสุวรรณ: โรแมนติก: Rose studio ภายใต้บริษัท RS multimedia & entertainment: ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.15 น.- 23.15 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27: TrueID ผ่าน 3 ช่องทางแอปพลิเคชัน, เว็บ และกล่อง TrueID, ส่วน Inter-national Fandom รับชมผ่าน GagaOOLala: ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566ติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ 5 หนุ่ม Bake Me Please ได้ทาง FACEBOOK / X / Tiktok / Instargram : Bake Me Please The Seriesเรื่องราวของ ชิน(โอห์ม ฐิติวัฒน์) เชฟเบเกอรี่หนุ่มชื่อดังสุดเย็นชา ที่ร่วมเปิดร้านเบเกอรี่ตามความฝันกับเพื่อนรักอีก 2 คนคือ กาย(ภูมิ ภูริพันธ์) เชฟขนมพายที่หาตัวจับยาก และ โอบ(เปรม ณพนัช) ผู้รับหน้าที่บริหารจัดการร้าน โดยโอบเป็นแกนนำขอเงินทุนจากแม่ตนเองมาลงทุนเปิดร้านร่วมกันแต่การทำร้านเบเกอรี่ไม่ง่ายอย่างที่คิด ด้วยความที่ชินเป็นคนอารมณ์ร้าย ไม่เอาใคร ปิดกั้นตัวเองจากทุกอย่าง เพราะปมบาดแผลในใจจากวัยเด็กที่เติบโตมาอย่างโดดเดี่ยวจากบ้านเด็กกำพร้า ทำให้ไม่มีใครทำงานที่ร้านได้นาน สร้างความหนักใจให้กายและโอบอย่างมากจนกระทั่งวันหนึ่งแม่ของโอบบังคับให้ลากน้องชายตัวดี อะตอม(อะตอม ณฐาภพ) หนุ่มอารมณ์ดี ที่ยังไม่เป็นโล้เป็นพาย มาทำงานที่ร้านให้ได้ ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่มากสำหรับอะตอม เพราะรู้กิตติศัพท์ความน่ากลัวของชินเป็นอย่างดี ด้วยสัญชาตญาณการเอาตัวรอด อะตอมจึงไปลากเพื่อนรัก พีช(ไกด์ กันตพล) ชายหนุ่มโลกใส มองโลกในแง่ดี จิตใจดี ให้มาทำงานที่ร้านด้วยกัน เพื่อหวังลดการปะทะกับชินด้านพีชเอง ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความรักความอบอุ่นอย่างดีจากคุณยายที่ทำขนมชิฟฟ่อนขายเลี้ยงดูเขามาตั้งแต่เด็ก ทำให้ตัวเขาเองก็แอบมีความฝันในการทำร้านเบเกอรี่ของตัวเองเช่นกัน จึงรับปากที่จะไปทำงานที่ร้านกับเพื่อน เรื่องราวความสัมพันธ์ของชายหนุ่มทั้ง5คนจึงเริ่มต้นขึ้นความรักความผูกพันของ เพื่อน คนรัก คนสนิท ที่แทบจะแยกกันไม่ออก มันทำให้เกิดเรื่องราวมากมาย ซึ่งพวกเขาต้องพยายามค้นหาคำตอบให้ได้ว่า ความรักและความฝันของพวกเขา จะเดินหน้าต่อไปได้อย่างไรเชฟเบเกอรี่หนุ่มสุดเย็นชา ผู้ปิดกั้นตัวเองจากทุกอย่างเพราะบาดแผลในวัยเด็กที่สร้างความทรงจำที่เจ็บปวดให้กับเขา ชินเติบโตและสร้างตัวเองจนประสบความสำเร็จกลายเป็นเชฟทำขนมชื่อดัง แต่เขาก็ยังจมปลักอยู่กับหัวใจที่ว่างเปล่า จนได้มาพบกับใครบางคนที่ทำให้หัวใจของเขาค่อยๆเปลี่ยนไปชายหนุ่มผู้สดใส มองโลกในแง่ดี จิตใจดี ได้รับการดูแลมาด้วยความรักที่อบอุ่นของคุณยาย ซึ่งขายขนมเค้กชิพฟ่อนเลี้ยงเขามาตั้งแต่เด็ก พีชมีความฝันที่จะเปิดร้านเบเกอรี่ของตัวเอง แต่โชคชะตาทำให้เขาได้เข้ามาเริ่มต้นความฝันที่ร้านของชินและเพื่อน ซึ่งที่นี่เองทำให้พีชพบกับความรักเพื่อนสมัยมหาวิทยาลัยของชินและโอบ มีชื่อเสียงเรื่องการทำขนมพายอย่างมาก กายเป็นคนอบอุ่น เฟรนลี่ เป็นพี่ที่แสนดีของน้องๆเสมอ และมักไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแสดงอารมณ์ของชินกับทุกคนในร้าน โดยลึกๆแล้วกายมักแอบแข่งขันพิสูจน์ตัวเองกับชินตลอดเวลา เพราะมักถูกเปรียบเทียบฝีมือในการทำขนมกับชินมาตั้งแต่สมัยเรียน และมันยิ่งตอกย้ำความรู้สึกนี้มากขึ้นไปอีก เมื่อเขาต้องมาแย่งชิงคนที่เขารักกับชินในที่สุดเพื่อนสนิทของชิน เป็นแกนนำในการชวนเพื่อนๆมาเปิดร้าน เบเกอรี่โดยขอทุนจากแม่ โอบเชี่ยวชาญด้านธุรกิจ เพื่อนๆจึงมอบหมายให้เป็นผู้บริหารจัดการร้านเบเกอรี่ โอบมีความสุขกับการดูแลร้านและเพื่อนๆ เพราะลึกๆแล้วโอบแอบชอบชินมาตั้งแต่สมัยเรียน ทำให้เขาคอยอยู่เคียงข้างชินอยู่เสมอ ด้วยความหวังว่าสักวันชินจะเข้าใจความรู้สึกที่แท้จริงของเขาเพื่อนที่แสนดีของพีช เฮฮา น่ารัก เลือกเรียนทำขนมเบเกอรี่ตามโอบพี่ชาย ทั้งๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองชอบอะไรกันแน่ ทำให้เป็นคนขาดความมั่นใจ มักถูกชินเล่นงานอยู่เสมอ แถมแม่ก็คอยกดดันเปรียบเทียบตัวเขากับพี่ชายตลอดเวลา แต่ด้วยเป็นคนไม่คิดเยอะ และคอยสร้างรอยยิ้มให้กับทุกคน ตัวเขาจึงมักได้รับความรักและกำลังใจจากพี่ๆ และพีชเพื่อนซี้ของเขาอยู่เสมอ