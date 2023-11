เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Matchmakers” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Matchmakersชื่อไทย : เดอะ แมทช์เมกเกอร์ส (ทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : 혼례대첩 | hon-rye-dae-cheopแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ตลก, ย้อนยุค, อิงประวัติศาสตร์เรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : ฮวังซึงกี (Hwan Seung-gi, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ Into the Ring (KBS, 2020) • คิมซูจิน (Kim Soo-jin, หญิง) ผลงานกำกับซีรีส์ Drama Special 2022 - Silence-d (KBS, 2022)ผู้เขียนบท : ฮาซูจิน (Ha Soo-jin, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Sell Your Haunted House (KBS, 2021)ผู้ผลิต : FNC Story และ Cine Zooออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : KBSจำนวนตอนออกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 21:45 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 30 ตุลาคม - 19 ธันวาคม 2023ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : VIU ทุกวันจันทร์ และวันอังคาร เวลา 21:00 น. (ตามไทย)เขายังถูกบีบให้แต่งงานโดยไม่อาจปฏิเสธได้ เพราะถูกเลือกจาก “องค์หญิงฮโยจอง” (รับบทโดย พัคแชย็อง) พระธิดาของ “พระราชา” (รับบทโดย โจฮันชอล) ให้มาเป็นพระสวามีของนาง แต่แล้วในวันแต่งงาน จู่ๆ องค์หญิงก็สิ้นพระชนม์ระหว่างทำพิธี ทำให้จองอูกลายเป็นราชบุตรม่ายผู้ตกอับที่สุดในโชซ็อน ด้วยในฐานะราชบุตรเขย เขาถูกห้ามไม่ให้รับราชการ หรือแม้แต่แต่งงานใหม่ก็ไม่มีสิทธิ์!บุรุษรูปงาม จองอู กลายเป็น ม่ายหนุ่มผู้คับแค้นใจ เขาใช้ชีวิตเขียนฎีกาเพื่อขอให้การแต่งงานเป็นโมฆะไปวันๆ ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา แต่ไม่เคยมีเสียงตอบรับจากวังหลวง อยู่มาวันหนึ่งเขาได้บังเอิญพบกับ “จองซุนด็อก” (รับบทโดย) ม่ายสาวและแม่ค้าเร่ขายเครื่องสำอาง ผู้โด่งดังจากการเป็นแม่สื่อแบบลับๆ จับคู่ หรือแม้กระทั่งล้มเลิกงานแต่ง ในหมู่ตระกูลร่ำรวย เจ้าของฉายา “แม่นางยอจู” ปรมจารย์แม่สื่อแห่งฮันยางด้วยรับสั่งจากพระราชา โดยคำแนะนำจาก “พระราชินี” (รับบทโดย จินฮีกย็อง) จองอู ต้องหาวิธีทำให้ “องค์รัชทายาทอีแจ” (รับบทโดย ฮงดงย็อง) ได้เข้าพิธีสมรส และให้บรรดาขุนนางฝ่ายซ้าย นำทีมโดย โจย็องแบบ (รับบทโดย อีแฮย็อง) ที่วางแผนขัดขวางไม่ยอมให้องค์รัชทายาทเข้าพิธีแต่งงานและขึ้นครองราชย์ ยอมรับ หากทำสำเร็จฎีกาการแต่งงานของเขากับองค์หญิงเมื่อ 8 ปี ก่อน จะกลายเป็นโมฆะทันที แต่หากไม่สำเร็จ หัวของเขาก็จะหลุดจากบ่าทันทีเช่นกันจองอู พร้อมกับ ราชเลขาโดซึงจี (รับบทโดย ซอจินวอน) ต้องบากหน้าไปหา แม่นางยอจู ปรมาจารย์แม่สื่อของฮันยาง นั่นคือ ซุนด็อก ซึ่งฉากแรกม่ายหนุ่มกับม่ายสาวก็งัดข้อกันซะแล้ว เมื่อ ซุนด็อก ยื่นข้อเสนอว่า ไม่ว่าเป็นเรื่องอะไรจะต้องทำตามวิธีที่นางเสนอเท่านั้นห้ามหือ เพราะนางเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้ และนางยังขอรับค่าจ้างล่วงหน้าอีกด้วยแต่ระดับบุรุษอายุน้อยที่สุดที่สอบรับราชการได้อันดับหนึ่งในตำนาน เขาไม่ยอมถูกปรมาจารย์จับคู่เอาเปรียบฝ่ายเดียว เพราะจองอูได้ร่างสัญญาให้ซุนด็อกเซ็น ว่าหากในเวลา 5 เดือน คนโสด 3 เป้าหมาย ยังแต่งงานไม่ได้ ซุนด็อกจะต้องคืนเงินมัดจำเป็นเงินสองเท่าทั้งสองคนต้องร่วมมือกัน และทำงานจับคู่ให้องค์รัชทายาท และทำให้เหล่าคนโสดของโชซอนได้แต่งงานกัน ในขณะเดียวกันก็ต้องคิดหาหนทางแก้ไขปัญหาชีวิตของตัวเองอีกด้วย• โรอุน (Rowoon) รับบทเป็น ชิมจองอู• โจอีฮย็อน (Cho Yi-hyun) รับบทเป็น จองซุนด็อก• พัคจียอง (Park Ji-young) รับบทเป็น พัคโซฮย็อน• โจฮันชอล (Jo Han-chul) รับบทเป็น พระราชา• จินฮีกย็อง (Jin Hee-kyung) รับบทเป็น พระราชินี• ฮงดงย็อง (Hong Dong-young) รับบทเป็น องค์รัชทายาทอีแจ• อีแฮย็อง (Lee Hae-young) รับบทเป็น โจย็องแบ• ชเวฮีจิน (Choi Hee-jin) รับบทเป็น ฮูหยินโจ• จองชินฮเย (Jeong Shin-hye) รับบทเป็น แม็งฮานา• พัคจีวอน (Park Ji-weon) รับบทเป็น แม็งดูรี• จองโบมิน (Jung Bo-min) รับบทเป็น แม็งซัมซุน• ซอจินวอน Seo Jin-won รับบทเป็น ราชเลขาโดซึงจี• โอเยจู (Oh Ye-ju) รับบทเป็น โจเยจิน• พัคฮวันฮี (Park Hwan-hee) รับบทเป็น ยอจูแด็ก• ฮอนัมจุน (Huh Nam-jun) รับบทเป็น จองซุนกู• ซนซังยอน (Son Sang-yeon) รับบทเป็น อีชีย็อล• ชเวกยองฮุน (Choi Kyung-hoon) รับบทเป็น ยุนบูกย็อม• คิมดงโฮ (Kim Dong-ho) รับบทเป็น อันดงก็อน• พัคแชย็อง (Park Chae-young รับบทเป็น องค์หญิงฮโยจอง• คิมชีอู (Kim Si-woo) รับบทเป็น โจกึนซ็อกเรียบเรียงจาก : viu.com, Wikipedia.org, hancinema.net, soompi.comรูปภาพจาก : KBS Drama, viu Thailand, hancinema.net