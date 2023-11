เรื่องย่อซีรีส์จีน “เล่ห์รักวังคุนหนิง | Story of Kunning Palace” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Story of Kunning Palaceชื่อไทย : เล่ห์รักวังคุนหนิงชื่อจีน : 宁安如梦| Ning An Ru Mengแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, ย้อนยุค, แฟนตาซี, ข้ามเวลาเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : จูรุ่ยปิน (Zhu Rui Bin | Zhu Yui Bun) ผลงานกำกับซีรีส์ “มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง | Ashes of Love” (WeTV, 2018) และ “ทาสปีศาจ | The Blue Whisper” ภาค1-2 (YOUKU, 2022) • หลานจื้อเหว่ย (Francis Lam | Laam Chi Wai) ผลงานกำกับซีรีส์ “สายตาบอกว่ารัก | Nothing But You” (iQIYI, 2022)ผู้เขียนบท :ดัดแปลงจากนวนิยายเรื่อง : คุนหนิง (Kun Ning - 坤宁)ผู้ประพันธ์ : ฉือจิ้ง (Shi Jing)จำนวนตอนออกอากาศ : 38 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : วันพุธ-วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น. (ตามไทย)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 7 พ.ย. 2023 – 29 พ.ย. 2023ออกอากาศในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI และทาง iQ.com• ไป๋ลู่ (Bai Lu) รับบทเป็น เจียงเสวี่ยหนิง• จางหลิงเฮ่อ (Zhang Ling He) รับบทเป็น เซี่ยเวย• หวังซิงเยว่ (Wang Xing Yue) รับบทเป็น จางเจอ• โจวจวิ้นเหว่ย (Zhou Jun Wei) รับบทเป็น เยียนหลิน• หลิวเซียหนิง (Liu Xie Ning) รับบทเป็น เซิ่นจื่ออี• หยางจวิ้นเฉิง (Yang Jun Cheng) รับบทเป็น เฟิงหมิงอวี๋ในอดีตชาติ เจียงเสวี่ยหนิง ได้ใช้ความพยายามอย่างสุดกำลัง หลอกใช้ผู้คนเพื่อนำพาตัวเองก้าวขึ้นเป็นฮองเฮา แต่แล้วนางมารร้ายกลับถูกบีบบังคับให้ฆ่าตัวตาย ปัจจุบัน ความฝันของ เจียงเสวี่ยหนิง มีเพียงการอยู่ให้ห่างจากอำนาจและใช้ชีวิตของตนเองไปอย่างสงบสุขแต่แล้วนางกลับต้องเข้าวังหลวงจนได้ในฐานะนักเรียน และต้องมาเป็นลูกศิษย์ของบรมครู ไท่ซือแห่งองค์รัชทายาท “เซี่ยเวย” (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ในขณะที่เจียงเสวี่ยหนิงร่ำเรียนกับเซี่ยเวย นางก็ได้วางแผนเพื่อหยุด เหตุการณ์มงกุฎโลหิต ที่องค์ชายรัชทายาท “เยียนหลิน” หย่งอวี้โหวซื่อจื่อ (รับบทโดย โจวจวิ้นเหว่ย) กำลังจะต้องเผชิญ จากการวางแผนของเจียงเสวี่ยหนิงและเซี่ยเวย ในที่่สุดตระกูลเยี่ยนก็รอดชีวิตมาได้หลังจากเหตุการณ์มงกุฎโลหิต เจียงเสวี่ยหนิงก็ได้เข้าไปพัวพันกับแผนการลอบสังหารกษัตริย์แห่งผิงหนานโดยไม่ได้ตั้งใจ และเข้าไปในค่ายศัตรูกับ “จางเจอ” (รับบทโดย หวังซิงเยว่) เมื่อประเทศถูกศัตรูบุกเข้ามารุกราน ราชกุมารี “เซิ่นจื่ออี” (รับบทโดย หลิวเซียหนิง) จึงต้องก้าวเข้าสู่ชีวิตการแต่งงานอย่างช่วยไม่ได้เพื่อช่วยชีวิตสหายรักองค์หญิง เซิ่นจื่ออี เจียงเสวี่ยหนิงจึงตัดสินใจเดินทางขึ้นเหนือพร้อมกับเซี่ยเวยเพื่อโจมตีต้าเยว่ ท่ามกลางวิกฤตมากมาย เซี่ยเวย ยอมแม้กระทั่งทำร้ายตนเองเพื่อปกป้องเจียงเสวี่ยหนิง ทั้งสองก่อเกิดความรักในกันและกันอย่างลึกซึ้งแต่แล้วแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่าก็ได้ปรากฏขึ้น และทุกอย่างบ่งชี้ไปยังความจริงเกี่ยวกับคดีกษัตริย์ผิงหนานเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว ทั้งคู่จึงร่วมมือกันเพื่อเปิดโปงความจริงเมื่อยี่สิบปีที่แล้ว เจียงเสวี่ยหนิง กลายเป็นสตรีผู้มีอิทธิพลต่อหัวใจของเซี่ยเวย และในท้ายที่สุดทั้งสองก็ได้ครองรักกันอย่างสุขสมเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com, twitter.com