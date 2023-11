เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “รับแดดอุ่น กรุ่นไอรัก | Daily Dose of Sunshine” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Daily Dose of Sunshineชื่อเรื่องไทย : รับแดดอุ่น กรุ่นไอรักชื่อเรื่องเกาหลี :정신병동에도 아침이 와요 | jeong-sin-byeong-dong-e-do a-chim-i wa-yoแนวซีรีส์ : ดราม่า, การแพทย์, เยียวยาจิตใจมนุษย์ (Human)เรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : อีแจกยู (Lee Jae-gyoo, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ “มัธยมซอมบี้ | All of Us Are Dead” (Netflix, 2022) และ Intimate Strangers • คิมนัมซู (Kim Nam-soo, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์ ผลงานกำกับซีรีส์ “มัธยมซอมบี้ | All of Us Are Dead” (Netflix, 2022)ผู้เขียนบท : อีนัมกยู (Lee Nam-gyu, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “สืบสัมผัส | Behind Your Touch” (JTBC, 2023), “ประกายจ้าในตาเธอ | The Light in Your Eyes” (2019) • โอโบฮยอน (Oh Bo-hyun) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “สืบสัมผัส | Behind Your Touch” (JTBC, 2023) และ เกาะปีศาจ | Island (tving, 2022) • คิมดาฮี (Kim Da-hee, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “สืบสัมผัส | Behind Your Touch” (JTBC, 2023)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : Morning Comes to Psychiatric Wardsผู้ประพันธ์นิยาย : อีราฮา (Lee Ra-ha)ผู้ผลิตซีรีส์ : Film Monster (ในเครือช่องเคเบิ้ล JTBC) และ Kim Jong-hak Productionออกอากาศในเกาหลีใต้พร้อมในไทย ทาง : Netflix สตรีมรวดเดียวจบ ทั้งซับไทย และพากย์ไทยจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 70 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศครั้งแรก : วันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14:00 น. (เป็นต้นไป)- พยาบาลสาวที่รักในอาชีพของตน ทำงานอย่างใส่ใจความรู้สึกคนอื่น และเอาใจใส่ดูแลคนไข้เป็นอย่างดีจนโดนเขม่น และถูกย้ายจากแผนกอายุรกรรมมาประจำที่แผนกจิตเวช มีนิสัยช่างสังเกต พอๆ กับความซุ่มซ่าม ด้วยความรักและความจริงใจของเธอนี้เอง ทำให้คนไข้จิตเวชผู้หม่นมัว ได้กลับมาสดใสใหม่อีกครั้ง- ศัลยแพทย์แผนกลำไส้ใหญ่ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดทวารหนัก นิสัยสารพันความอปลก เป็นโรคย้ำคิดย้ำทำ จึงต้องคอยหักนิ้วมือเพื่อเตือนตัวเอง เขาบอกว่าตัวเองจมูกไวเหมือนหมา หมอหนุ่มเหมือนได้รับการเยียวยาจิตใจโดยไม่รู้ตัว ตั้งแต่ได้เจอกับ จองดาอึน จนยิ้มออกมาได้โดยไม่รู้ตัว- ลูกชายเจ้าของร้านไก่ทอด เพื่อนสนิทของดาอึน เป็นคนที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดและทุกข์ในใจเอาไว้ไม่ให้ใครรู้ ขณะเดียวกันก็เป็นคนที่รู้จักและอ่านดาอึนออกว่ากำลังมีทุกข์หรือสุข การได้พบเจอและรู้จักจองดาอึน ทำให้เขาเริ่มกลับมาสดใสได้อีกครั้ง• อีจองอึน (Lee Jung-eun) รับบทเป็น ซงฮโยจิน- หัวหน้านางพยาบาลประจำแผนกจิตเวช ประสบการณ์การทำงานและดูแลคนไข้โชกโชน มีบุคลิกที่เป็นมิตร และอ่านนิสัยคนออก รู้ว่าจะแสดงออกกับใครแบบไหน เป็นเสมือนรุ่นพี่และเพื่อนที่ทุกคนเกรงใจชางรยูล (Chang Ryul) รับบทเป็น ฮวังยอฮวันอีอีดัม (Lee E-dam) รับบทเป็น มินดึลเรอีซังฮี (Lee Sang-hee) รับบทเป็น พัคซูยอนพัคจียอน (Park Ji-yeon) รับบทเป็น ฮงจองรันจอนแบซู (Jeon Bae-soo) รับบทเป็น ยุนมันชอนคิมจองแท (Kim Jong-tae) รับบทเป็น อิมฮย็อกซูคังซองฮา (Kong Seong-ha) รับบทเป็น ชามินซอจองอุนซอน (Jung Woon-sun) รับบทเป็น โอรีนาอิมแจฮย็อก (Lim Jae-hyeok) รับบทเป็น กงชอลอูโจดัลฮวาน (Jo Dal-hwan) รับบทเป็น คิมซองชิกโรแจวอน (Roh Jae-won) รับบทเป็น คิมซอวานควอนฮันซล (Kwon Han-sol) รับบทเป็น จองฮารัมยูอินซู (Yoo In-soo) รับบทเป็น จีซึงแจคิมยอจิน (Kim Yeo-jin) รับบทเป็น ควอนจูย็องโอมิแอ (Oh Min-ae) รับบทเป็น จูอินยองจอนกุกฮยัง (Jeon Guk-hyang) รับบทเป็นแม่ซูย็อนฮันซังกยอง (Han Sang-kyung) รับบทเป็น - New Face repeaterยุนยอวอน (Yun Yeo-won) รับบทเป็น อันแทรินอีกยูฮอ (Lee Gyu-hoe) รับบทเป็น -ฮวังยองฮี (Hwang Young-hee) รับบทเป็น แม่ดาอึนชามีคยอง (Cha Mi-kyung) รับบทเป็น แม่รีนาอีซอฮวาน (Lee Seo-hwan) พี่ชายคิมซองชิกอีจองอึน (Lee Jeong-eun) รับบทเป็น แม่ยูชานจองช็องกู (Jung Chung-gu) รับบทเป็น พ่อยูชานพัคจองยอน (Park Jeong-yeon) รับบทเป็น ฮเยวอนยูจีซู (Yoo Ji-soo) รับบทเป็น ย็องซอนฮันซออุล (Han Seo-ul) รับบทเป็น คนไข้อีกเคสซึ่งเป็นแผนกแรกในโรงพยาบาลแห่งนี้ที่เริ่มงานก่อนทุกแผนก และยังเป็นที่ที่แสงแดดแรกในแต่ละวันส่องถึงในทุกเช้าอีกด้วยดาอึนได้พบผู้ป่วยคนแรกเคสแรกนั่นคือ “โอรีนา” (รับบทโดย จองอุนซอน) ซึ่งหากมองด้วยตาเปล่า คนไข้หญิงคนนี้ก็ดูปกติทุกอย่าง แต่โอรีนาต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิต ยังมีเคส “คิมซองชิก” (รับบทโดย โจดัลฮวาน) คนไข้รายนี้เป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะสาเหตุมาจากความเครียดที่ถูกหัวหน้างานในบริษัทรังแก แถมยังโมโหร้ายใส่เริ่มงานที่ใหม่ได้ไม่นาน ดาอึน ก็บังเอิญมาได้ยินถ้อยคำเม้าท์มอยอันบาดหู และทิ่มแทงใจ ว่าเธอใจดีกับคนไข้มากเกิ๊นจนสร้างงานให้กับพยาบาลคนอื่นๆ และถูกกล่าวหาว่าทำงานไม่ทัน ทำให้คนอื่นๆ ต้องมาลำบากทำงานแทน แถมยังว่าเธอไม่เหมาะที่จะมาเป็นพยาบาลด้วยซ้ำไป และคนปากมากที่พูดก็คือ พยาบาลรุ่นพี่จากแผนกอายุรกรรม (รับบทโดย พัคซองยอน) แถมนางมาเมาท์กับพยาบาล “ซงฮโยจิน” (รับบทโดย อีจองอึน) พยาบาลหัวหน้าแผนกจิตเวชกลางโรงอาหารโรง’บาล ที่ดาอึนนั่งหัวโด่หันหลังโต๊ะติดกันฟังคนด่าตัวเองอีกต่างหาก และเรื่องนี้ยังลามไปทั่วทั้งแผนก จนขาเมาท์ถูกพยาบาลซงปราม เรื่องนี้ส่งผลทำให้ดาอึนไม่มีกะจิตกะใจที่จะทำงานซึ่งเมื่อความขัดแย้งในที่ทำงานดำเนินมาถึงจุดแตกหัก บรรดาหมอและพยาบาลแผนกจิตเวชก็ต้องหาทางสะสางปัญหา ด้วยการเปิดอกพูดคุยกัน ตามธรรมเนียมดั้งเดิมที่เป็นมา ผิดแต่ว่าคราวนี้มีเค้กข้าวแสนอร่อยจากฝีมือ แม่ดาอึน (รับบทโดย ฮวังยองฮี) เป็นเครื่องเคียงเคล้าเสียงหัวเราะจากสาวๆ นางพยาบาลมีเหล่านักศึกษาพยาบาลมาฝึกงานที่แผนกจิตเวช แต่มีนักศึกษาอยู่คนหนึ่งที่แสดงพฤติกรรมแปลกประหลาดให้เห็น ระหว่างนั้นเองดาอึนได้ล่วงรู้ความลับเกี่ยวกับ “ซงยูซาน” (รับบทโดย จางดงยุน) ลูกชายร้านไก่ทอด เพื่อนสนิทของเธอ ที่มักอ่านออกว่าดาอึนมีปัญหาตอนไหน เป็นข้อมูลจากพยาบาลเพื่อนซี้โดยบังเอิญ ว่าเขาเป็นคนที่เก็บซ่อนความเจ็บปวดในใจเอาไว้โดยไม่ให้ใครรู้จู่ๆ ผู้ป่วยไบโพลาร์อารมณ์ร้อนได้กล่าวหาว่าดาอึนขโมยของเธอ ขณะที่ฝั่งพยาบาล มินดึลเร (รับบทโดย อีอีดัม) ซึ่งถูกหมายตาว่าจะขึ้นเป็นหัวหน้าพยาบาลคนต่อไปถัดจากพยาบาลซง ก็ได้เผยชีวิตอีกด้านให้ หมอ “ฮวังยอฮวัน” (รับบทโดย ชางรยูล) ได้เห็นโลกของเธอในระหว่างที่เกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในแผนกจิตเวช ดาอึน ได้เห็นตัวตนอีกด้านของคุณหมอสารพันแห่งความประหลาด ดงโกยุน (รับบทโดย ยอนอูจิน) นายแพทย์แผนกลำไส้ใหญ่ ที่แกงตัวเองว่าจมูกไวเหมือนหมา และชอบคุยกับนิ้วมือ!! รวมทั้ง พัคซูยอน (รับบทโดย อีซังฮี) พยาบาลรุ่นพี่ ต่างเข้าใจหัวอกของคนไข้ที่เป็นแม่ ซึ่งต้องรับภาระเลี้ยงดูลูกและทำงานหาเลี้ยงครอบครัวไปด้วย เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาทางการเงิน พยาบาลดึลเรก็พยายามตีตัวออกจากหมอยอฮวัน ฝ่ายดาอึนเป็นห่วง ผู้ป่วยที่ได้กลับบ้านไปใช้ชีวิตประจำวันตามปกติดาอึนได้พบกับผู้ป่วยหลายเคสในแผนกจิตเวช ที่ต้องต่อสู้กับอาการป่วยทางจิต ตั้งแต่โรคกลัวการเข้าสังคม ไปจนถึงไบโพลาร์ และโรคจิตหลงผิด โดยขาดความเอาใจใส่ เธอค่อยๆ เรียนรู้ที่จะสำรวจโลกอันซับซ้อน และการต่อสู้ดิ้นรนที่ไม่เหมือนใครของคนไข้เหล่านี้ ด้วยความใส่ใจ เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจ เพื่อให้คนไข้กลับมาสดใสได้อีกครั้งเรียบเรียงจาก : Netflix.com, Wikipedia.org, hancinema.net, soompi.comรูปภาพจาก : Netflix, hancinema.net, soompi.com