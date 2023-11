เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Moon in the Day” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Moon in the Dayชื่อไทย : - มูนอินเดอะเดย์ (อ่านทับศัพท์)ชื่อเกาหลี : 낮에 뜨는 달 | nat-e ddeu-neun dalแนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซี, อิงประวัติศาสตร์ผู้กำกับ : พโยมินซู (Pyo Min-soo) • พัคชานยุล (Park Chan-yool)ผู้เขียนบท : จองซองอึน (Jung Sung-eun) • คิมฮเยวอน (Kim Hye-won)ดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : Moon in the Dayผู้แต่งและวาดการ์ตูน : เฮยัมจำนวนตอนออกอากาศ : 14 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีออกอากาศในเกาหลีใต้ : ทาง Ginie TV และ Netflix KRวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 21:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 1 พฤศจิกายน - 14 ธันวาคม 2566ออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทาง VIU ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20:30 น. (ตามไทย)• แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใคร ใน “Moon in the Day”• คิมยองแด (Kim Yeong-dae) รับบทเป็น ฮันจุนโอ และ โดฮา• พโยเยจิน (Pyo Ye-jin) รับบทเป็น คังยองฮวา และ ฮันริทา• อนจูวาน (On Joo-wan) รับบทเป็น ฮันมินโฮ• จองอุงอิน (Jung Woong-in) รับบทเป็น ซ็อกชุลฮวัน• อีคยองยอง (Lee Kyung-young) รับบทเป็น โซรีบู• จองฮอน (Jung Heon) รับบทเป็น กูแทจู• อีจุนฮย็อก (Lee Joon-hyuk) รับบทเป็น โกคยองซู• จองชินฮเย (Jung Shin-hye) รับบทเป็น จองอีซึล• มุนเยวอน (Moon Ye-won) รับบทเป็น ชเวนายอน• คิมดงยอง (Kim Dong-young) รับบทเป็น จางยุนเจ• ชินยูโร (Sin Yoo-ro) รับบทเป็น หลวงพี่แฮอิน• อียองซ็อก (Lee Yeong-seok) รับบทเป็น หลวงพ่อวิญญาณพยาบาทอาฆาตแค้นของโดฮาไม่ยอมไปเกิดใหม่ เฝ้าวนเวียนคอยติดตามดวงจิตของฮันทิรามาทุกชาติภพ ตลอดเวลา 1,500 ปี และได้เห็นการกลับชาติมาเกิดใหม่ของนางทุกชาติภพในที่สุดเขาก็สบช่องแก้แค้นเธอ โดยการเข้าสิงร่างของ “ฮันจุนโอ” (รับบทโดย คิมยองแด) ซุปตาร์ตัวท็อปนักแสดงตัวป่วน นิสัยจริงกับภาพลักษณ์ที่ค่ายสร้างไม่ตรงปก เจ้าของฉายาแฟนหนุ่มแห่งชาติ ที่ป่วยเป็นมะเร็งหัวใจขั้นสุดท้ายพอดี ซึ่งชาตินี้เขาพบว่าเธอมาเกิดใหม่เป็น “คังยองฮวา” (รับบทโดย พโยเยจิน) นักดับเพลิงสาวเจ้าของฉายานักดับเพลิงปาฏิหาริย์ โดยหากจะถอนคำสาป โดฮาต้องลงมือฆ่าเหมือนกับที่นางเคยทำกับเขาเมื่อ 1,500 ปีที่แล้วสำหรับ คังยองฮวา นักดับเพลิงสาวผู้มีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบัน อุทิศตนเพื่อช่วยชีวิตและคอยช่วยเหลือคนรอบตัว ยองฮวามักจะฝันร้ายเป็นประจำ แต่พอตื่นขึ้นมากลับจำความฝันไม่ได้เลย และเรื่องนี้ก็นำพาเธอไปพบกับปริศนาใหม่เมื่อเธอได้พบกับเขา คนที่รู้เรื่องนี้ก็คือ "หลวงพี่แฮอิน" (รับบทโดย ชินยูโร) กับ “หลวงพ่อ” (รับบทโดย อียองซ็อก) แต่หลวงพ่อกำชับว่า หลวงพี่อย่าได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวเรื่องนี้โดยเด็ดขาด จะเกิดอะไรขึ้นกับคนทั้งคู่ และโชคชะตาแสนเศร้าของพวกเขาจะจบลงอย่างไร ไปติดตามชมกันได้เลยเรียบเรียงจาก : viu.com, Wikipedia.org, hancinema.netรูปภาพจาก : ENA Drama, viu thailand