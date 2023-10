Netflix ปล่อยตัวอย่างยั่วๆ “ดอยบอย” หนังไทยใจกล้าที่เล่าเรื่องของบุคคลไร้ตัวตน ดูพร้อมกันทั่วโลก 24 พ.ย.

กำกับและเขียนบทโดย นนทวัฒน์ นำเบญจพล ผู้กำกับชื่อดังที่เคยโชว์ฝีมือจัดจ้านในภาพยนตร์สารคดีอย่าง ฟ้าต่ำแผ่นดินสูง (Boundary) สายน้ำติดเชื้อ (By the River) และ ดินไร้แดน (Soil Without Land) จนได้รับแรงบันดาลใจมาสร้างผลงานในรูปแบบภาพยนตร์เรื่องแต่งครั้งแรก เพื่อล้วงลึกไปถึงประเด็นต่างๆ ในสังคมที่เขามีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษจากการทำงานด้านสารคดีในตัวอย่างอย่างเป็นทางการ ผู้ชมทั่วโลกจะได้ร่วมลุ้นระทึกไปกับ ชีวิตที่ถูกบังคับให้เลือกอย่างไม่มีทางเลือกของ “ศร” (รับบทโดย อัด-อวัช รัตนปิณฑะ) เด็กหนุ่มชาวไทใหญ่วัย 21 ปี ที่ลี้ภัยอย่างผิดกฎหมายเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย โดยการทำงานค้าประเวณีในบาร์เกย์ที่จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะตกกระไดพลอยโจนไปอยู่ระหว่างปัญหาทางการเมืองไทย และนักกิจกรรมทางการเมืองเมื่อการระบาดของ โควิด-19 ทำให้บาร์ที่เขาทำงานอยู่ต้องปิดตัว การถูกสถานการณ์บีบบังคับ ทำให้ศรต้องยอมรับข้อเสนอจาก “จิ” (รับบทโดย เป้-อารักษ์ อมรศุภศิริ) หนึ่งในลูกค้าประจำของเขา และเข้าไปเกี่ยวข้องกับ “วุธ” (รับบทโดย เอม ถาวรศิริ) นักกิจกรรมที่ทางการกำลังตามล่าตัว ท่ามกลางความขัดแย้งทางการเมืองอันแสนระอุที่ก่อตัวขึ้นในประเทศ ตลอดจนข่าวคราวการหายตัวไปอย่างลึกลับของนักกิจกรรมคนอื่นๆผู้กำกับ นนทวัฒน์ นำเบญจพล เล่าให้ฟังถึงแรงบันดาลใจในการสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ว่า “ตอนทำงานในโปรเจ็กต์ที่เจาะลึกถึงชีวิตของทหารชาวไทใหญ่ อย่าง ดินไร้แดน (Soil Without Land) เราพบว่า คนไทใหญ่หลายคนไม่มีความฝัน และไม่รู้ว่าคนเราสามารถวาดฝันได้ด้วย สิ่งหนึ่งที่พวกเขาพอจะฝันได้คือการย้ายมาอยู่เชียงใหม่เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพราะเป็นความฝันเดียวที่พอเป็นไปได้ แต่ก็มีอุปสรรคใหญ่คือการไม่มีเอกสารรับรอง ทำให้หลายๆ คนจบความฝันของตัวเองด้วยการทำงานในบาร์เกย์ เพื่อรับค่าจ้างที่สมน้ำสมเนื้อ”นอกจากนี้เขายังเปรียบเทียบวิธีการทำงานระหว่างภาพยนตร์สารคดีกับภาพยนตร์ขนาดยาวให้ฟังว่า “เวลากำกับภาพยนตร์สารคดี ผมจะใช้วิธีกำหนดประเด็นและให้เจ้าของเรื่องเป็นผู้นำในการเล่า พอยังไม่เคยกำกับภาพยนตร์ที่นักแสดงเป็นคนทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราว ก็เลยยังไม่เคยมีประสบการณ์กำกับนักแสดงมาก่อน ผมจึงลองให้นักแสดงพัฒนาบทเองโดยเฉพาะในช่วงท้ายๆ ของเรื่อง ซึ่งพวกเขาก็ทำให้ตัวละครมีมิติเพิ่มขึ้นมากครับ”การรับบทเป็นผู้ลี้ภัยชาวไทใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างไร้ตัวตนในสังคม ทำให้ อัด-อวัช รัตนปิณฑะ ที่เกือบจะละทิ้งการเป็นนักแสดง ค้นพบแรงบันดาลใจใหม่ จนทุ่มเทศึกษาชีวิตของชาวไทใหญ่และธุรกิจการค้าประเวณี ซึ่งเขาได้พูดคุยกับผู้ที่ทำงานในบาร์เกย์ตัวจริง รวมถึงได้ฝึกพูดภาษาไทใหญ่ให้คล่อง เพื่อพาชีวิตในมุมมืดของศรออกมาให้ผู้ชมเห็นชัดมากที่สุด“ศร สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทใหญ่และภาษาไทย เพราะอยู่เชียงใหม่มานาน แต่เวลาที่พูดไทยก็จะยังติดสำเนียงไทใหญ่อยู่ ผมฝึกพูดภาษาไทใหญ่โดยใช้วิธีอัดเสียงที่คุณครูสอนพูดไดอะล็อกต่างๆ แล้วพยายามจำแต่ละคำและดูวิธีการออกเสียง สำหรับการพูดภาษาไทยสำเนียงไทใหญ่ ผมจะฝึกผ่านการดูวิดีโอของยูทูบเบอร์ชาวไทใหญ่ที่มาอยู่ประเทศไทย แล้วเลียนแบบท่าทางและวิธีการพูด ผมฝึกด้วยตัวเองวันละหลายชั่วโมง ตื่นเช้ามาผมก็จะฝึกพูด จนกลายเป็นกิจวัตรประจำวัน ทำให้หลังถ่ายทำจบ ผมต้องใช้เวลาถึง 3 เดือน กว่าจะกลับมาพูดภาษาไทยได้ชัดเจนเหมือนเดิม ทั้งหมดเป็นเพราะผมอยากเป็นตัวแทนของเหล่าผู้ลี้ภัย และทำให้คนได้รับรู้เรื่องราวของพวกเขาครับ”ข้อมูลข่าวและภาพ : Netflix Thailand