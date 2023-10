เรื่องย่อซีรีส์ “TWINS THE SERIES สลับรัก นักลูกยาง”

: ศิวศิษฎ์ พลดงนอก (โปร) และ คณธร ทับวิไล (บอล): ซีรีส์วายส่งเสริมกีฬา: 12 ตอน: LoveMedia Thailand: ธีรพัฒษ์ พวงศิริ: วิสูตร วัลลา, อธิพร พูลสวัสดิ์, ผศ.ดร.ชาญชัย สุขสุวรรณ์: ทุกวันศุกร์ เวลา 22.45 น. ทางช่อง 3HD ดูทีวีกด 33 ดูมือถือกด 3 Plus สามารถติดตามชมย้อนหลัง : แอพพิเคชั่น gagaoolala และ ช่อง3Plus: ตอนแรก วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566ได้ที่ FB : Twins The Series Twitter :Twinstheseries IG : Twinstheseries YouTube : Lovemediathailand#TWINSTHESERIES #สลับรักนักลูกยาง #LoveMedia #Ch3Thailand #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร“ว่ากันกัน คู่แฝด มีอะไรที่เหมือนกัน แต่ครอบครัวนี้ ไม่เป็นอย่างที่คิด เพราะ พวกเขาทั้งสองต้องการที่จะเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้น”ครอบครัว “ธนเกียร์โภคิน” เป็นครอบครัวนักกีฬา ทั้งพ่อและแม่ ซึ่งพ่อ เป็นอดีตนักกีฬา ยูยิตสู (Ju-Jiusu) และ มีแม่เป็นถึงนักกีฬาวอลเลย์บอลดาวรุ่ง อนาคตไกล ทั้งคู่มีลูกเป็นฝาแฝด ชาย–ชาย คนพี่มีชื่อว่า “สไปร์ท” (เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา) และ คนน้องมีชื่อว่า “ซี” (เฟรม-ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา) ทำให้ผู้เป็นแม่ได้พลาดโอกาสสำคัญในการแข่งขันที่สำคัญต่ออาชีพนักกีฬาหลังจากนั้นผู้เป็นแม่ได้ปลูกฝังให้ลูกๆ ได้เล่นกีฬา โดยที่ไม่รู้เลยว่า ลูกทั้ง 2 คน ชอบหรือไม่ จนมาวันหนึ่ง พ่อกับแม่ได้หย่าร้างกัน และได้ตกลงกันที่จะเลี้ยงดูลูกกันคนละคน โดยคนพี่อยู่กับพ่อ และ คนน้องอยู่กับแม่ เวลาผ่านไปทั้งคู่โตขึ้นซี เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลเหมือนแม่และเป็นนักกีฬาดาวรุ่งผู้ไม่เคยเป็นมิตรกับใครทั้งกลับคนอื่นและคนในทีม นอกจาก “แซลมอล” (มีมี่-ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร) ประธานชมรมวอลเลย์บอล เพื่อนสาวข้างบ้านสมัยเด็กที่เขาแอบชอบ ส่วน สไปร์ท ก็เป็นนักกีฬา ยูยิสูต ซึ่งเขาฝันที่จะเป็นนักกีฬาที่ยอดเยี่ยม เพื่อทำให้พ่อภูมิใจ แต่แล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้น ซีโดยทำร้ายจนไม่สามารถเล่นวอลเลย์บอลได้ ซึ่งอาจจะทำให้เขาพลาดโอกาสที่จะลงแข่งเพื่อคว้าสิทธิ์ในการไปคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ ตามที่เขาตั้งความหวังไว้ แต่ว่าเหตุการณ์นี้จริงๆ ต้องเกิดกับสไปร์ท เพราะคู่ปรับในชมรมยูยิตสู ไม่พอใจเขา เลยทำให้ สไปร์ท ผู้เป็นพี่คิดว่าเป็นความผิดของตัวเอง เลยคิดที่จะมาช่วยน้องเพื่อให้ได้สิทธิ์ในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้เอง ทำให้ สไปร์ท ได้รู้จัก กับ “เฟิร์ส” (ไรอัน-ปัญญา แม็คเชน) ลูกชายของโค้ชวิทย์ คู่ปรับของซี ตั้งแต่เด็ก และยังมีเพื่อนๆ ในทีม ไม่ว่าจะเป็น “แซม” (ทีม-ธัชนนท์ ทองเภ้า) รุ่นน้องที่มีซีเป็นไอดอล, “ต้อม” (ฮาร์ธ-ชินดนัย เดชะวลีกุล) เล่นกีฬาเพื่อหาเงินรักษาแม่ที่ป่วย, “เด็ดเดี่ยว” (นัท-ตรัยพัทธ์ วุฒิบรวนันท์) เด็กวัดที่มีความสามารถด้านกีฬา, “ไมค์” (เท็น-อภิวิชญ์ เอื้อมหาโสภา) ผู้มีแม่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลที่ไม่ประสบความสำเร็จ, “โก้” (ก้อง-คุปต์พงษ์ ชำ นาญยง) สปายของทีมคู่แข่ง และ “แจ๊ค” (ตัส-ทศวรรษ สิงอุปโป) ผู้มีความหวังว่าจะเป็นนักกีฬาอาชีพ เพื่อหนีจากสลัมที่เต็มไปด้วยยาเสพติด และลุงขี้เมาที่เลี้ยงเขามาแต่ก็เหมือนไม่ได้เลี้ยง ซึ่งเพื่อนๆ แต่ละคนไม่มีใครชอบ ซี เลย การปลอมตัวมาเป็นซี ในครั้งนี้เพื่อช่วยให้น้องใด้สิทธิ์ที่จะไปคัดเลือกนักกีฬาทีมชาติ โดยจะมี แซลมอล และ “ธัญ” (ภูร์ เพียงพอ) เพื่อนสนิทในชมรมยูยิตสู คอยช่วยเหลือ จะทำให้ สไปร์ทได้เจอกับอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรัก ความฝัน และ อาจจะต้องแลกด้วยความฝันของเขาเอง สไปร์ทจะทำสำเร็จหรือไม่ หรือจะโดนจับได้ก่อน ติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ใน TWINS THE SERIES สลับรัก นักลูกยางเฟรม ฤทธิ์ชนนท์ ศรีประสิทธิ์เดชา : ซี / สไปรท์ไรอัน ปัญญา แม็คเชน : เฟิร์สมีมี่ ฤทัยภัทร พัทธนนปภังกร : แซลมอนภูร์ เพียงพอ : ธัญทีม ธัชนนท์ ทองเภ้า : แซมฮาร์ธ ชินดนัย เดชะวลีกุล : ต้อมตัส ทศวรรษ สิงอุปโป : แจ็คเท็น อภิวิชญ์ เอื้อมหาโสภา : ไมค์นัท ตรัยพัทธ์ วุฒิบรวนันท์ : เด็ดเดี่ยวก้อง คุปต์พงษ์ ชำนาญยง : โก้ท้องฟ้า อลิชา ศรีประทักษ์ : น้ำขิงทูรี่ พันธุ์ทิพา พงศ์เรืองรอง : เม็ดพลอยพลับ วราวุธ แสงศรีเรือง : โต้งโอม นภัทร อุตสาหะ : บอย