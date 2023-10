Netflix คอนเฟิร์มไลน์อัป ประกาศรายชื่อนักแสดงนำ ในซีรีส์นัวร์เรื่องใหม่ “Mercy For None” นำทีมโดย “โซจีซ็อบ”

นำทีมโดย โซจีซ็อบ (So Ji-sub), ฮอจุนโฮ (Huh Joon-ho), อันกิลคัง (An Kil-kang), ไทเกอร์ ลี หรือ อีบอมซู (Tiger Lee | Lee Beom-soo), กงมยอง (Gong Myoung), จูย็อง-อู (Choo Young-woo) และ โจฮันชอล (Cho Han-cheul) พร้อมกับการปรากฏตัวของนักแสดงรับเชิญพิเศษ สองยอดฝีมือ ชาซึงวอน (Cha Seung-won) และ อีจุนฮย็อก (Lee Jun-hyuk)ซีรีส์ซึ่งสร้างขึ้นจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน Mercy for None เล่าเรื่องราวของ “นัมจุนกี” (รับบทโดย โซจีซ็อบ) ชายคนหนึ่งผู้เหมือนเดินทางกลับจากยมโลก หลังเวลาผ่านไป 11 ปี เขาเริ่มต้นภารกิจแก้แค้นอันโหดเหี้ยม ซึ่งมีต้นตอเกิดมาจากการตายอย่างปริศนาของ “นัมกีซ็อก” (รับบทโดย อีจุนฮย็อก) น้องชายของเขาโปรดติดตามข่าวอัปเดตได้ทาง ละครออนไลน์ และรับชมซีรีส์นัวร์ Mercy for None ที่เดียวทาง Netflix ที่กำลังจะเข้าฉายเร็วๆ นี้!ข้อมูลข่าว : soompi.comรูปภาพประกอบ : hancinema.net