Congrats My Ex! ผลงานคุณภาพ จากค่าย Benetone Films

ถือเป็นอีกหนึ่งผลงานที่น่าจับตามอง สำหรับภาพยนตร์ รอม-คอม มาแรง อย่าง “Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า” ผลงานภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกจาก Benetone Films บริษัทยักษ์ใหญ่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จ ของอุตสาหกรรมบันเทิงระดับโลกและในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ โฆษณา รวมถึงการ ให้คำปรึกษาด้านการผลิตและการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยและประเทศอื่นๆทั่วเอเชียสำหรับภาพยนตร์ “Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า” ผลงานคุณภาพที่ทาง Benetone Films สร้างขึ้น ด้วยความตั้งใจที่จะผลิตภาพยนตร์ไทย ที่มีเนื้อหาซึ่งผู้ชมสามารถมีประสบการณ์ร่วมได้ โดยหยิบประเด็นเรื่องแฟนเก่ามาเป็นแกนหลักและเพิ่มความน่าสนใจด้วยการเล่าเรื่องผ่านวัฒนธรรมการจัดงานแต่งงานของอินเดีย เพื่อนำเสนอภาพยนตร์ไทย ในภาพลักษณ์ที่แปลกใหม่ พร้อมทั้งได้นำเอกลักษณ์ของหนังบอลลีวูด เช่น ดนตรี การเต้นรำ สีสันของเครื่องแต่งกาย รวมถึงบรรยากาศและความสนุกสนาน ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างกว้างขวางมาถ่ายทอดในภาพยนตร์ไทยเพื่อให้ผู้ชมได้รับความบันเทิง อย่างครบรส เป็นการผสมผสานความเป็นไทยและอินเดียออกมาได้อย่างลงตัว และการที่ได้จับมือกับ Prime Video ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งระดับโลก ทำให้สามารถส่งความสนุกของภาพยนตร์เรื่องนี้ออกไปสู่สายตาผู้ชมมากกว่า 240 ประเทศ ทั่วโลกนอกจากนี้ภาพยนตร์ยังได้สองนักแสดงระดับเอลิสต์ของประเทศไทย อย่าง เบลล่า ราณี แคมเปน และ ไบร์ท วชิรวิชญ์ ชีวอารี มาถ่ายทอดความบันเทิงระดับคุณภาพ ร่วมด้วย ใบเฟิร์น พัสกร พลบูรณ์, ปิงปอง ธงชัย ทองกันทม และ สองนักแสดงดาวรุ่งมากฝีมือจากบอลลีวูด มาแฮร์ แพนดิ และ แอนนาฮีต้า บูชาญ“Congrats My Ex! ลุ้นรักป่วน ก๊วนแฟนเก่า” บอกเล่าเรื่องราวอลเวงของ “ริสา” (เบลล่า-ราณี แคมเปน) เจ้าของบริษัทรับจัดงานแต่งงาน และก๊วนเพื่อนซี้อย่าง “แจน” (ใบเฟิร์น-พัสกร พลบูรณ์) และ “อ็อฟฟี่” (ปิงปอง-ธงชัย ทองกันทม) ที่ต้องมาจัดงานแต่งงานสุดอลังการให้ “อรุณ” (มาแฮร์ แพนดิ) และ “โมนิก้า” (แอนนาฮีต้า บูชาญ) คู่บ่าวสาวชาวอินเดียที่ ขนญาติขบวนใหญ่มาจัดพิธีที่เมืองไทย โดยมี “ทิม” (ไบร์ท-วชิรวิชญ์ ชีวอารี) เป็นตากล้องในงาน งานแต่งครั้งนี้มีแวว จะปั่นป่วน เพราะเหล่าแฟนเก่าได้โคจรมาเจอกัน มาติดตามกันว่าใครจะเป็นแฟนเก่าของใคร แล้วความรักความหลังจะถูกรื้อฟื้นกลับมาหรือไม่ มาร่วมติดตามความรักแบบวุ่นๆของพวกเขาพร้อมกัน 16 พฤศจิกายนนี้ ทาง Prime Video ที่เดียวเท่านั้นรับชมตัวอย่างภาพยนตร์: https://fb.watch/nVC-MqbYTl/?mibextid=K8Wfd2