ฮาโลวีนนี้แต่งเป็นอะไร... Prime Video แนะนำให้ กับตัวละครจาก 5 ซีรีส์เกาหลี

วันฮาโลวีนใกล้จะมาถึงแล้ว ถ้าคุณยังนึกไม่ออกว่าปีนี้จะแต่งเป็นอะไร Prime Video มีไอเดียที่ได้แรงบันดาลใจมาจากซีรีส์เกาหลีมาแนะนำ ตั้งแต่ชุดแบบคลาสสิค ไปจนถึงตัวเลือกที่ไม่เหมือนใคร ชุดฮาโลวีนเหล่านี้ทั้งแต่งตามได้ง่ายและสนุกแวมไพร์เป็นไอเดียที่คุ้นเคยกันอย่างดีในฮาโลวีน สิ่งที่คุณต้องมีคือเขี้ยวแบบแวมไพร์และอาจจะเพิ่มความสมจริงเป็นเมคอัพรอยเลือด คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี เราขอแนะนำแวมไพร์จากซีรีส์ HeartBeat (จังหวะหัวใจ) แวมไพร์อูฮยอล ที่รับบทโดย “อ๊กแทคยอน” แวมไพร์รูปหล่อ (เคย)รวย ผู้มีความปรารถนาแรงกล้าเพียงอย่างเดียว คือการได้เป็นมนุษย์และได้สัมผัสความรักที่ทำให้หัวใจเต้นแรง ถ้าคุณอยากเป็นแวมไพร์สุดหล่อแบบอูฮยอล คุณสามารถเลือกได้ว่าจะแต่งเป็นแวมไพร์เกาหลีย้อนยุคสมัยโชซอน หรือจะย้อนไปไม่ไกลแค่ช่วงต้นศตวรรษที่ 19 หรือถ้าอยากทันสมัยแบบแวมไพร์ยุคปัจจุบันซีรีส์เรื่องนี้ก็มีเป็นแรงบันดาลใจ นอกจากนี้ถ้าคุณชอบสไตล์แวมไพร์แบบต้นฉบับคุณก็สามารถเลือกสวมเสื้อคอปกสูงกับเสื้อคลุมสีดำได้ เพียงเท่านี้คุณก็จะกลายเป็นแวมไพร์สุดฮอตอย่างอ๊กแทคยอนได้ในชีวิตจริงจิ้งจอกเก้าหาง เป็นสัตว์ในตำนานที่มีพลังวิเศษ มีซีรีส์เกาหลีหลายเรื่องที่มีตัวเอกเป็นจิ้งจอกเก้าหาง แต่เรื่องที่เราอยากแนะนำเป็นไอเดียให้คุณได้แก่ Tale of the Nine Tailed 1938 (เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938) ที่นำแสดงโดย อีดงอุค, คิมบอม, ฮวางฮี และ คิมยงจี ตัวละครจิ้งจอกเก้าหางในเรื่องนี้ล้วนมีเสน่ห์น่าดึงดูด ถ้าคุณอยากแต่งเป็นจิ้งจอกเก้าหางอียอน (แสดงโดย อีดงอุค) คุณสามารถหาอุปกรณ์ประจำตัวของอียอนมาเสริมให้กับชุดของคุณ อย่าง ดาบ ปืนไรเฟิล หรือแม้แต่ตุ๊กตาทารกน่ารัก หรือถ้าคุณอยากเป็นจิ้งจอกเก้าหางอีรัง (แสดงโดย คิมบอม) อาวุธที่อีรังพกติดตัวบ่อยๆในซีรีส์ซีซั่นนี้ ได้แก่ ขวาน ถ้าอยากให้ชุดของคุณดูเป็นจิ้งจอกเก้าหางอย่างเด่นชัด คุณอาจจะหาพร็อพเพิ่มเติมเป็นหางจิ้งจอก จะแค่หางเดียวหรือจัดเต็มเก้าหางเลยก็ได้ และถ้าอยากดูพิเศษมากยิ่งขึ้น จะลองใส่คอนแทคเลนส์เปลี่ยนสี ให้ดูเป็นจิ้งจอกเก้าหางเวลาใช้พลังก็จะสนุกขึ้นไปอีก นอกจากนี้ Tale of the Nine Tailed 1938 (เทพบุตรจิ้งจอกเก้าหาง 1938) ยังมีคาแรคเตอร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่จิ้งจอกเก้าหางให้คุณนำไปเป็นไอเดียได้อีกด้วยหน้ากากเป็นไอเทมยอดนิยมประจำเทศกาลฮาโลวีน เราขอแนะนำหน้ากากสุนัขจากซีรีส์ The Killing Vote (โหวตโทษประหาร) ที่กำลังดำเนินเรื่องอย่างเข้มข้น หน้ากากสุนัขเป็นตัวละครลึกลับที่เปิดโหวตจากประชาชนทั่วประเทศเพื่อตัดสินโทษประหารชีวิตอาชญากรที่ชั่วร้าย ถ้าคุณอยากแต่งเป็นหน้ากากสุนัขเพียงคุณสวมชุดสูทดำ เนกไทดำ และถุงมือหนังสีดำ พร้อมกับหน้ากากแบบในเรื่อง คุณก็จะเหมือนถอดแบบตัวละครออกมาจาก The Killing Vote (โหวตโทษประหาร) แล้ว ถึงแม้หน้ากากแบบในเรื่องจะไม่มีขายทั่วไป แต่คุณสามารถดัดแปลงได้ง่ายๆด้วยตัวคุณเอง ด้วยการหาวัสดุสีขาว และเติมวงกลมสีดำสองวงแทนดวงตา วงกลมเล็กๆตรงกลางเป็นจมูก และสามเหลี่ยมสีดำเป็นปาก อย่าลืมผ้าสีดำทำเป็นหูทั้งสองข้าง เพียงเท่านี้ชุดของคุณก็ดูน่าทึ่งแล้วอีกหนึ่งตัวเลือกสุดคลาสสิคประจำฮาโลวีนได้แก่ บาทหลวง แต่บาทหลวงที่เราอยากจะแนะนำเป็นบาทหลวงที่ทั้งหล่อทั้งเก่ง มาจากซีรีส์ Island (เกาะปีศาจ) นั่นคือ “โยฮัน” (รับบทโดย ชาอึนอู) บาทหลวงปราบผี ที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือการปราบผีอันน่าทึ่ง คุณสามารถหาชุดคลุมสีดำที่มีลักษณะคล้ายชุดบาทหลวง พร้อมกับอุปกรณ์อื่นๆเพื่อให้ชุดของคุณดูสมบูรณ์ขึ้น เช่น ไม้กางเขนหรือหนังสือ(ใช้แทนพระคัมภีร์) แต่สิ่งที่ทำให้บาทหลวงโยฮันมีความพิเศษ คือ ความทันสมัยและวัยรุ่น โยฮันมักจะใส่เครื่องประดับติดตัวเป็นบางครั้ง เช่น ต่างหูหรือแหวน รวมถึงจะมีหูฟังติดตัวด้วย นอกจากนั้นคุณอาจจะเพิ่มเมคอัพที่แสดงถึงบาดแผลจากการต่อสู้ ให้สมกับเป็นบาทหลวงปราบผี ที่แน่ๆคุณไม่เคยเห็นบาทหลวงที่ไหนร้อนแรงเท่าชาอึนอูมาก่อนอย่างแน่นอน!Jinny’s Kitchen (ครัวจินนี่) เป็นรายการวาไรตี้แบบไม่มีสคริปต์ที่นำนักแสดงชื่อดังมาเปิดร้านอาหารสตรีทฟู้ดเกาหลีที่เมืองบาคาลาร์ (Bacalar) ประเทศเม็กซิโก เราเชื่อว่าหลายคนอยากจะสมัครเป็นพนักงานร้านนี้ เพื่อจะได้ทำงานร่วมกับเหล่าพนักงานเซเลบทั้งหลาย อย่าง อีซอจิน, จองยูมี, พัคซอจุน, ชเวอูชิก และ วี BTS ถึงแม้จะไม่ได้กระทบไหล่ในชีวิตจริง แต่คุณสามารถแต่งเป็นพนักงานร้าน Jinny’s Kitchen ได้ เครื่องแบบพนักงานร้าน Jinny’s Kitchen จะแตกต่างกันไปในแต่ละวัน คุณสามารถเลือกหยิบชุดที่มีในตู้มาแต่งตามได้เลย ชุดเครื่องแบบค่อนข้างเรียบง่าย เช่น เสื้อยืดสีขาว เสื้อโปโลสีกรมท่า เสื้อโปโลสีเทา จับคู่กับกางเกงขาสั้นสีต่างๆ พร้อมอุปกรณ์เสริมที่ทำให้ดูเป็นพนักงานร้านอาหารมากยิ่งขึ้น เช่น ผ้ากันเปื้อน หน้ากากกันน้ำลาย ถ้าอยากเหมือน วี BTS ให้เลือกสวมหมวกแบบกลับด้าน ถ้าอยากเป็นชเวอูชิก ให้สวมผ้าคาดผม หรือถ้าอยากเป็นจองยูมี ลองวาดลายเส้นหน้าน้องหมาที่หน้ากากกันน้ำลายก็น่ารักไปอีกแบบ ฮาโลวีนนี้ลองชวนเพื่อนๆมาสร้างทีมพนักงาน Jinny’s Kitchen ของคุณเองสิ!ถ้าเลือกชุดที่คุณอยากแต่งตามได้แล้ว ลองเปิดดูซีรีส์ต่างๆเหล่านี้ได้ที่ Prime Video เพื่อเช็คลุคที่มาของแรงบันดาลใจ หรือถ้าฮาโลวีนนี้คุณไม่มีแผนที่จะแต่งตัวออกไปฉลองที่ไหน ก็สามารถเพลิดเพลินกับตัวละครและซีรีส์เหล่านี้ได้เช่นเดียวกัน ไม่ว่าจะดูเป็นครั้งแรก ครั้งที่สอง หรือนับครั้งไม่ถ้วน ความสนุกยังจัดเต็มเหมือนเดิม...สุขสันต์วันฮาโลวีน!