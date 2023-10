นักแสดงเจ้าบทบาท “โอจองเซ” ประสบอุบัติเหตุรถชน มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บหนัก

ตามรายงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่า เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม ที่ผ่านมา โอจุงเซ และ “คนขับ A” นั่งมาในรถยนต์ตู้ที่แล่นมาบนถนนสองเลนในย่าน พูรี-มย็อน เขตกึมซัน จังหวัดชุงช็องใต้ (Buri Myeon, Geumsan-gun, Chungcheongnam-do) รถยนต์ตู้ของพวกเขาได้ชนเข้ากับรถแทร็คเตอร์ที่มีผู้สูงอายุอยู่บนรถ สามีซึ่งอายุ 60 ปี เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ ขณะที่ผู้เป็นภรรยาได้รับบาดเจ็บสาหัส และถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีมีรายงานอีกว่าโอจองเซและ คนขับ A ได้เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลละแวกใกล้เคียง เนื่องจากได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย คนขับ A ให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่า "จู่ๆ ก็มีคนโผล่มาตัดหน้ารถ" และขณะนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนสถานการณ์ที่แท้จริงของอุบัติเหตุดังกล่าวโอจองเซ เป็นนักแสดงเจ้าบทบาทวัย 46 ปี (เกิด 26 ก.พ. 2520) มีผลงานทั้งภาพยนตร์และซีรีส์ดังมากมาย อาทิ It's Okay to Not Be Okay, When the Camellia Blooms, Little Women และผลงานล่าสุด เป็นซีรีส์แนวทริลเลอร์ ระทึกขวัญ เรตติ้งแรงเรื่อง Revernant ทางช่อง SBS มีผลงานซีรีส์ที่จ่อคิวออกอากาศอีกหลายเรื่องข้อมูลข่าว : allkpop.comภาพประกอบ : hancinema.net