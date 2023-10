รวมสุดยอดซีรีส์ของพระเอกขวัญใจแฟนๆ ชาวไทย "เจิงซุ่นซี"

เชื่อว่าแฟนๆ คอซีรีส์จีนคงจะรู้จักพระเอกหนุ่มหน้าหวานที่ได้ครองใจแฟนๆ ชาวไทยอย่างหนุ่ม เจิงซุ่นซี พระเอกหนุ่มมากฝีมือที่ได้ฝากผลงานการแสดงที่ตราตรึงใจแฟนๆ อย่างมากมาย ครบทุกรสชาติ ทั้งซีรีส์แนว พีเรียด , โรแมนติก , ดราม่า หรือจะเป็นคอเมดี้ ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่น่าจับตามองคนหนึ่งในวงการ ซึ่งสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมผลงานของเขา วันนี้อ้ายขอมัดรวม 6 ซีรีส์ที่สุดของเจิงซุ่นซีบน iQIYI (อ้ายฉีอี้) ที่รับรองได้ว่าพอแฟนๆ รับชมซีรีส์เหล่านี้แล้ว จะยิ่งรู้จักเขามากขึ้นอย่างแน่นอน จะมีเรื่องอะไรบ้างบ้างนั้นติดตามกันได้เลยเปิดตัวด้วยซีรีส์ดูง่ายดูเพลินที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในขณะนี้อย่างซีรีส์เรื่อง ฟาร์มรักนักปลูกผัก (Romance on the Farm) ที่อบอวลไปด้วยความน่ารักเต็มอณู กับเรื่องราวของ เหลียนม่านเอ๋อร์ (รับบทโดย เถียนซีเวย) สาวน้อยที่ได้เข้ารับการทดลองเล่นเกม ในโลกเสมือนจริง เธอกลายเป็น NCP หรืออีกหนึ่งตัวละครในเกม จนได้พบกับ เสินนั่ว (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) เกษตรกรหนุ่มรูปงาม ที่เขาจะนำพาชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อนั้น ต้องติดตามรับชม! นำแสดงโดย สองพระนางชื่อดังแห่งยุคอย่าง เจิงซุ่นซี และ เถียนซีเวย รับชมออริจินัลซีรีส์แนวรอมคอมที่จะทำให้คุณมีความสุขทุกครั้งเมื่อได้รับชมกับ ฟาร์มรักนักปลูกผัก (Romance on the Farm) ทุกวันเสาร์ - วันพุธ เวลา 18:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ต่อกันด้วยซีรีส์จีนพีเรียดมาแรงแห่งปี 2023 อย่างเรื่อง เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You) ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของอวิ๋นเหวยซ่าน (รับบทโดย อวี๋ซูซิน) สายลับผู้โหยหาอิสรภาพในการหลุดวังวนการเป็นสายลับ เธอจึงได้เข้าไปในตระกูลกงเพื่อทำตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย โดยหวังว่าการเป็นสายลับของเธอจะสิ้นสุดลง ระหว่างที่เข้าไปในตระกูลกง เธอได้พบกับคุณชายกงจื่ออวี่ (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ) ผู้ดื้อรั้น การพบเจอกันทำให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาล ภารกิจที่เธอได้รับจะเป็นอะไร เพราะเหตุผลใดชีวิตของเธอจึงได้พลิกผัน ต้องติดตามชม! โดยซีรีส์เรื่องนี้ เจิงซุ่นซี รับบทเป็น เสวี่ยตงจื่อ คุณชายเหมันต์ เจ้าตำหนักหิมะแห่งบรรพตหลัง ผู้ที่ดูแลการทดสอบด่านที่ 1 บัวหิมะสระเหมันต์ และเป็นผู้ปกปักภูเขาหิมะ ซึ่งบทบาทนี้ เจิงซุ่นซีต่างได้รับเสียงตอบรับจากแฟนๆ ว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ดีที่สุดของเขา โดยซีรีส์เรื่องนี้นำแสดงโดย อวี๋ซูซิน , จางหลิงเฮ่อ , เจิงซุ่นซี , เฉิงเหล่ย , หลูอวี้เสี่ยว , จินจิ้ง และ ซุนเฉินจวิ้น ภารกิจที่เธอได้รับจะเป็นอะไร เพราะเหตุผลใดชีวิตของเธอจึงได้พลิกผัน ติดตามได้ใน เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You) ออริจินัลซีรีส์พีเรียดฟอร์มยักษ์ของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) รับชมแบบซับไทยครบทุกตอน และรับชมแบบพากย์ไทย ทุกวันพุธ - วันเสาร์ เวลา 11:00 น. บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ www.iQ.com ที่เดียวเท่านั้น!ต่อกันซีรีส์ที่รวมพระเอกหล่อที่สุดแห่งยุค อย่างซีรีส์เรื่อง หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook) ที่นำแสดงโดย สามพระเอกสามีแห่งชาติอย่าง เฉิงอี้, เจิ้งซุ่นซี , เซียวซุ่นเหยา และ เฉินตูหลิง ที่ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของ หลี่เซี่ยงอี๋ (รับบทโดย เฉิงอี้) หัวหน้าของสำนักซื่อกู้และเป็นปรมาจารย์อันดับหนึ่งแห่งยุทธภพ หลังจากการปะทะและต่อสู้ร่วมกับ ตี๋เฟยเซิง (รับบทโดย เซียวซุ่นเหยา) ผู้นำแห่งสำนักจินยวน ทั้งคู่ก็ได้หายตัวไปอย่างปริศนาท่ามกลางคลื่นสีน้ำเงิน สิบปีต่อมา หลี่เหลียนฮวา (รับบทโดย เฉิงอี้) หมอเทวดาก็ได้ปรากฏตัวในเมืองอย่างลึกลับ เขานำหอดอกบัวเดินทางทั่วยุทธจักรเพื่อรักษาชาวบ้านประทังชีวิตไปวันๆ จนเขาได้พบกับ ฟางตัวปิ้ง (รับบทโดย เจิ้งซุ่นซี) ชายหนุ่มที่ใฝ่ฝันจะเป็นชายผู้ยิ่งใหญ่ในยุทธจักร ทั้งหลี่เหลียนฮวาและฟางตัวปิ้งกลายเป็นสหายในที่สุด จนพวกเขาได้บังเอิญพบกับตี๋เฟยเซิงอีกครั้ง ตี๋เฟยเซิงล่วงรู้ว่า หลี่เหลียนฮวา นั่นก็คือ หลี่เซี่ยงอี๋ คู่ปรับเมื่อสิบปีก่อนที่ปลอมตัวมาอย่างลึกลับ แต่แล้วก็เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ทั้งสามจึงร่วมกันเดินทางในยุทธภพเพื่อแก้ไขคดีปริศนาในเมืองต่างๆ มากมาย จนได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพอันแน่นแฟ้นไปโดยปริยาย เมื่อยุทธภพปั่นป่วนไปด้วยเหตุวุ่นวายสุดอาถรรพ์ หมอเทวดา อย่าง หลี่เหลียนฮวาและผองเพื่อน จะใช้ความรู้ที่มีสืบหาต้นตอของคดีต่างๆ ได้หรือไม่? ตามมาด้วยซีรีส์ ดาบเสียดฟ้า (Heroes) ที่ได้บอกเล่าเรื่องราวของ หนุ่มน้อยจิตใจงดงามนามหวังเสี่ยวสือ (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) ที่ได้รับภารกิจบางอย่างไปพบกับ ซูเมิ่งเจิ่น (รับบทโดย เฉินฉู่เหอ) นายน้อยแห่งหอสุวรรณวาตพิรุณพรำ ระหว่างทางเขาได้พบกับ เวินโหรว (รับบทโดย หยางเชาเยว่) กับ ไป๋โฉวเฟย (รับบทโดย หลิวอวี่หนิง) จนได้ก่อเกิดเป็นมิตรภาพ ทั้งสามร่วมเดินทางเข้าเมืองหลวงเพื่อตามหาซูเมิ่งเจิ่น ทำให้หนุ่มน้อยที่ใสซื่อได้ค่อยๆ เติบโตจนแกร่งกล้ากลายเป็นวีรบุรุษ นำแสดงโดย เจิงซุ่นซี , หลิวอวี่หนิง , หยางเชาเยว่ และ เฉินฉู่เหอ

มาถึงซีรีส์ที่ครองใจแฟนๆ ชาวไทยอย่างซีรีส์เรื่อง ตำนานเจียหนาน (Rebirth For You) ที่เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเจียงเป่าหนิง (รับบทบทโดย จวีจิ้งอี) ท่านหญิงที่ถูกวางอนาคตไว้ให้เป็นฮองเฮา แต่ชีวิตของเธอต้องมาแปรผันเปลี่ยนไปเมื่อเธอได้พบกับ หลี่เชียน (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) องครักษ์หนุ่มที่คอยช่วยเหลือและคอยอยู่เคียงข้างเธออยู่เสมอ จนก่อเกิดกลายเป็นความรักต้องห้ามขึ้น เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ต้องติดตามรับชม! นำแสดงโดย เจ