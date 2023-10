เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้าน | Doona!” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Doona!ชื่อเรื่องไทย : ดูนา ไอดอลสาวข้างบ้านชื่อเรื่องเกหลี : 이두나! | i-du-naแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่าเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : อีจองฮโย (Lee Jeong-hyo, ชาย) ผลงานกำกับซีรีส์เรื่อง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน | Crash Landing on You” (tvN, 2019) และ “ลุ้นรักฉบับโบนัส | Romance is a Bonus Book” (tvN, 2019)ผู้เขียนบท : จางยูฮา (Jang Yoo-ha, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ที่ปรากฏเป็นเรื่องแรกดัดแปลงจากเว็บตูนเรื่อง : The Girl Downstairsผู้แต่งและวาดภาพ : มินซงอาผู้ผลิต : Studio Dragon, Showrunners และ STUDIO Nออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีใต้ทาง : Netflixจำนวนตอนอกอากาศ : 9 ตอนจบ ตอนละ 60-70 นาที (โดยประมาณ)กำหนดพรีเมียร์ : วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 15:00 น. (ตามไทย) เป็นต้นไป ทั้งซับไทยและพากย์ไทย• ซูจี (Bae Suzy) รับบทเป็น อีดูนา• ยางเซจง (Yang Se-jong) รับบทเป็น อีวอนจุน• พัคเซวาน (Park Se-wan) รับบทเป็นชเวไอรา• ฮาย็อง (Ha Young) รับบทเป็น คิมจินจู• แบ็คจีฮเย (Baek Ji-hye) รับบทเป็น -• คิมโดวาน (Kim Do-wan) รับบทเป็น -• อีชานฮยอง (Lee Chan-hyeong) รับบทเป็น -• นักแสดงบทบาทรับเชิญพิเศษ• อีจินอุค (Lee Jin-uk) รับบทเป็น -• โกอาซ็อง (Go Ah-sung) รับบทเป็น -ดูนา มีท่าทีที่เป็นมิตร และเป็นฝ่ายขอเป็นเพื่อนกับ วอนจุน เรื่องรักโรแมนติกชวนใจเต้น ระหว่างเพื่อนร่วมบ้านที่เป็นถึงอดีตไอดอลคนดัง และหนุ่มนักศึกษาธรรมดาๆ คนหนึ่ง ก็เริ่มต้นขึ้นในความใกล้ชิด วอนจุน พยายามหักห้ามใจตัวเองอย่างหนักไม่ให้หลงรัก ดูนา แต่หัวใจเจ้ากรรมมันไม่ยอมฟังเจ้าของเอาเลยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามเคมีอันน่าทึ่ง และแคสติ้งอันสมบูรณ์ของสองนักแสดงนำ ซูจี และ ยังเซจง ในการถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ผลิบานในหัวใจของคนหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์ ผลงานจาก “อีจองฮโย” ผู้กำกับซีรีส์เรื่อง “ปักหมุดรักฉุกเฉิน | Crash Landing on You”เรียบเรียงจาก : netflix.com, soompi.com, hancinema.net, Wikipedia.orgภาพประกอบจาก : Netflix, hancinema.net