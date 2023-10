“ซงคัง” คืนจอคืนใจ ใน “MY DEMON” รับบทเป็นปีศาจร้ายผู้สูญเสียพลัง จับคู่ “คิมยูจอง” แชโบลศัตรูรอบตัว ดู 24 พ.ย. นี้ ลุ้นซับไทยทาง เน็ตฟลิกซ์

โดยได้มีการยืนยันเป็นที่แน่นอนแล้วว่า My Demon จะออนแอร์ตอนแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โดยออกอากาศ ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ ทางช่อง SBSMy Demon เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก แฟนตาซี คอมเมดี้ เรื่องราวเกี่ยวกับ “โดโดฮี” (คิมยูจอง) ทายาทตระกูลแชโบลที่นิสัยร้ายกาจราวกับปีศาจ ขยันสร้างศัตรูไว้รอบตัว และ “จองกูวอน” (ซงคัง) ปีศาจที่สูญเสียพลังไป ทั้งคู่ต้องเข้าสู่การแต่งงานตามสัญญาคิมยูจอง รับบทเป็น โดโดฮี ทายาทของมีแรกรุ๊ป (Mirae Group) ที่ไม่ไว้ใจใคร และตกหลุมรักปีศาจ ในฐานะคนนอกของ Mirae Group โดโดฮี ได้เรียนรู้การใช้ชีวิตบนโลกด้วยตัวเองตั้งแต่ยังเด็ก ทำให้เธอกลายเป็นคนเย็นชา และไม่ศรัทธาในความรัก และทำสัญญากับปีศาจจองกูวอน จนได้พบกับการเรื่องราวที่เกินกว่าจะจินตนาการในวงล้อมของศัตรูรอบตัวเธอ ผู้ชมจึงสนใจใคร่รู้ว่าปีศาจที่มาปรากฏตัวต่อหน้าเธอ เขาจะเป็นผู้ช่วยเหลือให้เธอรอดพ้นเรื่องร้ายๆ หรือไม่ (คำว่ากูวอนหมายถึง “ผู้ช่วยให้รอดพ้น” ในภาษาเกาหลี) หรือจะเป็นผู้ทำลายชีวิตเธอ นักแสดงหญิงเล่าว่า “มันเป็นโปรเจ็กต์ที่มีตัวละคร และเรื่องราวที่มีเสน่ห์ดึงดูด ทำให้ฉันสนใจค่ะ” เธอกล่าวเสริมว่า “ฉันกำลังถ่ายทำอย่างสนุกสนาน พร้อมกับความตื่นเต้นที่ทำให้หัวใจเต้นรัว เพราะฉันคิดว่าฉันจะสามารถแสดงด้านใหม่ๆ ของฉัน ที่ไม่เคยแสดงจนถึงตอนนี้ โปรดใช้เวลาช่วงส่งท้ายปี 2023 ไปกับการดู My Demon นะคะ”ซงคัง กลายร่างเป็นปีศาจจองกูวอนที่สุดแสนเพอร์เฟ็กต์และมีเสน่ห์ทำลายล้างสูง กูวอนใช้ชีวิตชั่วนิรันดร์โดยทำข้อตกลงที่อันตรายแต่แสนหวานกับมนุษย์ที่ชีวิตปัจจุบันเหมือนตกนรก โดยยึดวิญญาณไว้เป็นหลักประกัน กูวอน ใช้ชีวิตปีศาจมาเป็นเวลาถึง 200 ปี โดยไม่เคยให้ความสำคัญต่อมนุษย์ แต่แล้วเขาต้องสูญเสียพลังไปเมื่อเข้าไปพัวพันกับหญิงสาวแปลกหน้าชื่อ โดโดฮี เพื่อไม่ให้ตัวตนต้องหายไป กูวอนไม่มีทางเลือกอื่น นอกจากต้องปกป้อง ผู้หญิงวร้ายๆ ที่ปล้นพลังความสามารถของเขาไปเกี่ยวกับบทบาทใหม่ ที่คัมแบ็คในมาดปีศาจผู้น่าหลงใหล กระตุ้นความคาดหวังในหมู่คนดูตาดำๆ ซงคังเล่าว่า “ผมมีความสุขมากที่ได้ร่วมงานในเรื่อง My Demon นี้ครับ โปรดรอติดตามชม พวกเราทุกคนกำลังทุ่มเททำงานกันอย่างหนัก เพื่อถ่ายทำและแสดงในโปรเจ็กต์ที่ยอดเยี่ยมนี้ครับ”สำหรับในตัวอย่างที่ปล่อยออกมาเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม “My Demon” ได้เผยภาพแรกของความโรแมนติกที่ทำให้คนดูหัวใจเต้นรัว เพราะเคมีเคใจระหว่าง โดโดฮี-คิมยูจอง และ ซงคัง-จองกูวอน ในทีเซอร์นั้น มันช่างดีงามเหลือเกิน จองกูวอน ซึ่งแต่งกายด้วยชุดสีดำทั้งหมด ถือร่มให้โดโดฮีซึ่งจ้องมองกลับมาที่เขาด้วยความประหลาดใจเล็กน้อย แม้ว่าสายฝนจะเทกระหน่ำจนแผ่นหลังในชุดสูทของเขาเปียกโชก จองกูวอนก็ปกป้องโดโดฮีจากสายฝนที่ตกลงมาติดตามรับชมซีรีส์โปรแกรมวันศุกร์และวันเสาร์ เรื่องใหม่ My Demon ได้ทางช่อง SBS โดยจะออกอากาศตอนแรกในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลี)ข้อมูลข่าว : naver.com, soompi.comภาพประกอบ : SBS Drama