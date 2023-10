Review ซีรีส์ : “Loki” ซีซั่น 2 เทพเจ้าแห่งการหลอกลวง แคงผู้พิชิต และจุดกำเนิดสงครามมัลติเวิร์ส!

เป็นซีรีส์แนวแอนตี้-ฮีโร่ยอดนิยมของ MCU ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดใน Disney+ และมีแฟนคลับรอติดตามทั่วโลก หลังห่างหายไปเกือบสองปี Loki ซีซั่น 2 เทพเจ้าแห่งการหลอกลวงก็กลับมาทวงคืนบัลลังก์แชมป์ และชวนผู้ชมร่วมค้นหาไข่อีสเตอร์ที่ซ่อนไว้แน่นทุกอีพี ในโมงยามที่คนดูเริ่มอิ่มตัวกับหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ ทำให้โลกิกลายเป็นความหวังของ MCU ที่จะกอบกู้จักรวาลมาร์เวลเฟส 5 แบบตุ้ม ๆ ต่อม ๆแต่กระแสตอบรับของโลกิซีซั่น 2 ที่ออนแอร์ไปแค่ 2 อีพีกลับเรตติ้งดีเกินต้าน จะเป็นรองก็แค่ The Fall of the House of Usher ชนิดหายใจรดต้นคอ โดยเฉพาะ ‘ทอม ฮิดเดิลสตัน’ ที่ปรับลุคโลกิจอมหลอกลวงให้ดูเป็นฮีโร่ฉลาดปนแสบแบบวายร้ายปราบวายร้าย แถมเขายังเปิดใจยอมรับเพื่อนใหม่ใน TVA (Time Variance Authority) และตกหลุมรักตัวเองในเวอร์ชั่นซิลวี่ราวคนคลั่งรักหลังจากซีซั่นแรกเล่าเรื่องราวของเทพเจ้าโลกิ (รับบทโดย ทอม ฮิดเดิลสตัน) ที่ถูกจับมาคุมขังใน TVA และสร้างความปั่นป่วนทั่วทั้งมัลติเวิร์ส เมื่อโลกิในแต่ละจักรวาลต่างก็มีความแสบแตกต่างกัน จนทำให้เขาต้องรับบทมือปราบวายร้ายร่วมกับเจ้าหน้าที่มอร์เบียส (รับบทโดย โอเวน วิลสัน) รวมถึงปราบโลกิเอวและตกหลุมรักกับเลดี้โลกิในนาม ‘ซิลวี่’ (รับบทโดย โซเฟีย ดิ มาร์ติโน) สาวผู้เปี่ยมด้วยอุดมการณ์ในการคืนชีวิตให้ผู้คนในเส้นเวลา (Timeline) ต่าง ๆ ซึ่งทาง TVA พยายามควบคุมไม่ให้เกิดเส้นเวลาอื่นที่แตกกิ่งก้านออกมาจากเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ (Sacred Timeline)ในซีซั่นแรกเราจะเห็นนักล่าอย่าง B-15 (รับบทโดย วันมี โมซากู) ล่วงรู้ความจริงว่า เธอถูกจับตัวมาจากอีกเส้นเวลาหนึ่ง แล้วลบความทรงจำเพื่อให้เธอทำหน้าที่ฮันเตอร์ปราบเหล่าตัวแปร (Variance) ระดับตัวแม่ของหน่วยงาน แต่พอเธอได้ปรับทัศนคติใหม่ก็ลุกขึ้นมาปกป้องผู้คนในเส้นเวลาอื่น ๆ เพราะทุกเส้นเวลาที่แตกกิ่งก้านออกไปจากเส้นเวลาศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงชีวิตของผู้คนมากมาย เช่นเดียวกับอุดมการณ์ของซิลวี่ที่อยากปกป้องผู้คนในเส้นเวลาอื่น ๆ นั่นเอง ก่อนท้ายที่สุดก็เป็นโลกิและซิลวี่ที่ร่วมมือกันแฮ็กระบบเข้าไปพบกับ Who He Remain หรือที่รู้จักกันดีในนามแคงผู้พิชิต หรือ The Conqueror (รับบทโดย โจนาธาน เมเยอร์ส) แล้วซิลวี่ก็ลงมือฆ่าแคงในฐานะผู้ปกครอง TVA ได้สำเร็จ แต่สุดท้ายโลกิพบว่า TVA ได้ตกเป็นเมืองขึ้นของแคงเต็มรูปแบบ เป็นอันปิดฉากซีซั่นแรกไปแบบคาใจผู้ชมพร้อมกับบอกเป็นนัย ๆ ว่าจะเข้าสู่แคง ไดนาสตี้อย่างแน่นอน!ซีซั่น 2 เปิดฉากด้วยโลกิวิ่งหนีเอาชีวิตรอดจากมอร์เบียและ B-15 ที่ตามล่าเขาใน TVA เหมือนคนไม่รู้จักกัน ก่อนที่โลกิจะเจอกับอาการเวลาไถล (Time Slipping) ที่ทำให้เขาไถลไปมาระหว่างอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างไม่สามารถควบคุมได้ แต่นั่นก็เฉลยปมจากซีซั่นแรกที่ทิ้งท้ายว่า ทำไมรูปปั้นของกิ้งก่า 3 ตนที่ปกครอง TVA จึงกลายเป็นใบหน้าของแคง เพราะโลกิเดินทางกลับไปในอดีตเมื่อหลายร้อยปีก่อนนั่นเองการที่โลกิไถลไปมาเพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เหมือนเขาเดินทางข้ามเวลาผ่านการวาร์ปไปแบบไม่ทันตั้งตัว ทำให้เขาเชื่อมโยงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบันเข้าด้วยกัน โลกิยังพบว่า การเปลี่ยนแปลงอดีตส่งผลต่อเหตุการณ์ในปัจจุบันอีกด้วย อย่างการที่พื้นของห้องควบคุมเส้นเวลาที่มีโลโก้ของ TVA ได้รับแรงกระแทกอย่างแรงในอดีต ทำให้ปัจจุบันมีรอยแยกเช่นกัน รวมถึงเคซี (รับบทโดย ยูจีน คอร์เดโร) พนักงานธรรมดาที่ไม่ธรรมดาของ TVA ก็มีความทรงจำใหม่เกี่ยวกับโลกิ หลังจากที่โลกิเดินทางไปพบกับเคซีในอดีตซีรีส์ไม่ได้ทรมานผู้ชมให้สับสนกับอาการไถลไปมาของโลกิไปตลอดทั้งซีซั่น เพราะในอีพีแรกมอร์เบียสได้พาโลกิไปพบกับตัวละครใหม่ที่สำคัญอย่าง โอบี หรือ ‘โอโรโบรอส’ (รับบทโดย คีฮุยควน) เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงของ TVA อัจฉริยะตัวตึงแห่งการซ่อมแซม ประดิษฐ์ และเป็นคนเขียนคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ของ TVA ไว้ในสมุดสีส้ม รวมถึงเขายังมีภารกิจในการซ่อมเครื่องถักทอเส้นเวลาขนาดมหึมา ที่กำลังเสี่ยงต่อการแตกสลายและกลายเป็นภัยพิบัติครั้งสำคัญของจักรวาลแฟนคลับได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชื่อ ‘โอโรโบรอส’ (Ouroboros) ที่มาจากสัญลักษณ์งูกินหางของชาวอียิปต์โบราณและถ่ายทอดสู่อาณาจักรกรีก หมายถึง วัฎจักรแห่งความตายและการเกิดใหม่อย่างไม่มีสิ้นสุด ทั้งยังเชื่อมโยงกับเทพนิยายนอร์สของชาวไวกิ้ง ที่โอโรโบรอสปรากฏกายในร่างงูโจร์มุงกันดร์ (Jörmungandr) หนึ่งในสามลูกของโลกิกับอังโรโบดา (Angrboda) ซึ่งมีขนาดใหญ่มากจนสามารถล้อมรอบโลกด้วยการกัดหางของตัวเองซีซั่นนี้โลกิได้รับภารกิจใหม่ในการตามหาซิลวี่ที่ท่องไปตามกาลเวลา ก่อนที่เขาจะพบว่า เธอแค่อยากใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างการเป็นพนักงานร้านแมคโดนัลด์ในชนบทห่างไกลของอเมริกาในปี 1982 นอกจากนี้ โลกิยังร่วมมือกับมอร์เบียสและ B-15 ในการตามล่าเจ้าหน้าที่ระดับสูงอย่างด็อกซ์ (รับบทโดย เคท ดิกกี้) ที่นำกองกำลังออกตามล่าซิลวี่และเผาเส้นเวลาที่แตกแขนงออกมาให้สิ้นซาก เพื่อจบทุกความวุ่นวายในจักรวาลตามขนบความเชื่อเดิมของ TVA แม้จะขัดขืนคำสั่งของผู้พิพากษาสูงสุด (รับบทโดย ลิซ คารร์) ของ TVA ก็ตามนอกจากนี้ ซีซั่น 2 ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมาย เอาแค่ตามเก็บไข่อีสเตอร์ก็เชื่อมโยงกับเรื่องราวในจักรวาลมาร์เวลกันแทบไม่หวาดไม่ไหว ตั้งแต่ประตู Cerebro ของโปรเฟสเซอร์ X จาก X-Men ที่ปรากฎใน TVA และ Podcast ที่เคซีฟังระหว่างนั่งทำงานก็เป็น Stay Awake ช่องเดียวกับที่ Moon Knight ฟังในซีรีส์อีกด้วย รวมถึงปมความสัมพันธ์ระหว่างผู้พิพากษา ราโมนา สเลเยอร์ (รับบทโดย กูกู อึมบาทา-รอว์) กับแคง ที่ทั้งสองอาจจะเคยร่วมมือกันในสงครามมัลติเวิร์สครั้งแรก และอีกหนึ่งแง่มุมที่น่าสนใจคือ การเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างมากของโลกิ ขณะที่เขาต้องเผชิญหน้ากับความผิดพลาดในอดีตและต่อสู้กับตัวตนของเขาโดยรวมต้องบอกว่า Loki ซีซั่น 2 ส่งผลต่ออนาคตของ Marvel Cinematic Universe (MCU) เฟส 5 ซึ่งต้องรอดูต่อว่า เทพเจ้าแห่งการหลอกลวงจะฉุดกระแสความสนใจของผู้คนให้หายเอียนหนังซูเปอร์ฮีโร่ได้หรือไม่? ที่แน่ ๆ รับชม Loki ซีซั่น 2 ทั้ง 6 ตอนได้แล้วทาง Disney+ Hotstar ออนแอร์ทุกวันศุกร์วีคละ 1 ตอนเท่านั้น ชมตัวอย่างปังๆ 