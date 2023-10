เรื่องย่อซีรีส์จีน “ฟาร์มรักนักปลูกผัก | Romance On The Farm” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Romance On The Farmชื่อเรื่องไทย : ฟาร์มรักนักปลูกผักชื่อเรื่องจีน : 田耕纪 | Tian Geng Jiแนวซีรีส์ : โรแมนติก ดราม่า ตลก กำลังภายในเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : หงหลิง (Hong Ling, หญิง) ผลงานกำกับซีรีส์ “Faith Makes Great” (Hunan TV, 2021), “แอบชอบเธอ | Stealth Like You” (YOUKU, 2021)ผู้เขียนบท : จินย่วนย่วน (Jin Yuan Yuan, หญิง) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “กรุ่นรักกลิ่นบุปผา | The Blooms At Ruyi Pavilion” (iQIYI, 2020) และ “หยุนซี หมอพิษหญิงยอดอัจฉริยะ | Legend of Yun Xi” (iQIYI, 2018)ดัดแปลงจากนิยายออนไลน์เรื่อง : Zhong Sheng Xiao Di Zhu | 重生小地主นักประพันธ์ : รั่วเหยียน (Ruo Yan | 弱颜)ออกอากาศในจีน ทาง : แอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.comจำนวนตอนออกอากาศ : 26 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ ถึงวันพุธ เวลา 19:00 น. (ตามจีน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 14 ตุลาคม – 29 ตุลาคม 2566ออกอากาศในไทยพร้อมจีน ทาง : แอป iQIYI และเว็บไซต์ iQ.com ทุกวันเสาร์ ถึง วันพุธ เวลา 18:00 น. (ตามไทย) เริ่มตอนแรก วันที่ 14 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไปVIP : วันแรกรับชม 4 ตอน อัปเดต จากนั้นทุกวันเสาร์ถึงวันพุธ เวลา 18:00 น. จะอัปเดตวันละ 2 ตอน. ไม่ใช่ VIP : วันแรกรับชม 2 ตอน จากนั้นทุกวันเสาร์ ถึงวันวันพฤหัสบดี เวลา 18:00 น. จะอัปเดตวันละ 1 ตอน.• เจิงซุ่นซี (Zeng Shun Xi | Joseph Zeng) รับบทเป็น เสิ่นนั่ว• เถียนซีเวย (Tian Xi Wei) รับบทเป็น เหลียนม่านเอ๋อร์• หลี่โม่จือ (Li Mo Zhi) รับบทเป็น เหลียนฮัวเอ๋อร์• หยางจื้ออิง (Yang Zhi Ying | Katherine Yang) รับบทเป็น เหลียนเย่เอ๋อร์• หวังเจี้ยนกั๋ว (Wang Jian Guo) รับบทเป็น อาจารย์เหลียน• เฉินซือซือ (Chen Si Si) รับบทเป็น คุณนายเหลียน• อ้ายลี่ย่า (Ai Li Ya |) รับบทเป็น คุณยายเหลียน• หวังชิง (Wang Qing) รับบทเป็น น้าเล็ก เหลียนซิ่วเอ๋อร์• - รับบทเป็น เสี่ยวชี น้องชายจู่ๆ วันหนึ่งในการเอาตัวเองเป็นตัวทดลองในการพัฒนาเกมเพื่อหาค่าเทอมในการเรียนมหา’ลัยปีที่สอง กลับได้พาเธอย้อนเวลา ตกจากท้องฟ้ามาโผล่ในเล้าหมูของน้องหมูบ้าน จูเสี่ยวฮวา ณ หมู่บ้านชนบทสมัยโบราณของจีน เธอคิดว่าตัวเองยังอยู่ในโปรแกรมพัฒนาเกมม่านเอ๋อร์ได้พบเจอกับครอบครัวตระกูลเหลียน ที่อุดมไปด้วยญาติพี่น้องชั้นยอดระดับเซียนที่ไม่มีใครเหมือน! เริ่มจาก น้าเล็ก “เหลียนซิ่วเอ๋อร์” (รับบทโดย หวังชิง) “เสี่ยวชี” (รับบทโดย -) ผู้เป็นน้องชาย รวมทั้ง “คุณนายเหลียน” (รับบทโดย เฉินซือซือ) กับ “อาจารย์เหลียน” (รับบทโดย หวังเจี้ยนกั๋ว) รวมทั้ง “คุณยายเหลียน” (รับบทโดย อ้ายลี่ย่า) ตลอดจนญาติตัวตึงคนอื่นๆ ในชีวิตจริง ที่กลายเป็นชาวไร่ในฟาร์มตระกูลเหลียนจนหมดและที่สำคัญเธอยังได้เจอกับ “เสิ่นนั่ว” (รับบทโดย เจิงซุ่นซี) นักรบหนุ่มจากค่ายสิบสามลี้ พิกัดที่เธออยู่ในปัจจุบัน เสิ่นนั่ว พ่อฮีโร่ผู้เย่อหยิ่ง ลึกลับ ซึ่งพกอาการบาดเจ็บสาหัส ขณะที่พาตัวเองมาล้มลงใส่ม่านเอ๋อร์ สาวหน้าเงินจากโลกยุคใหม่อดตื่นเต้นไม่ได้ เพราะมันช่างเหมือนกับซีนในเกมที่ประทานแฟนหนุ่มมาให้ชัดๆแม่นางเหลียนม่านเอ๋อร์ ต้องช่วยเขาไว้ แม้เจ้าหนุ่มหน้าหวานคนนี้จะทำงานในไร่ในสวน ถือจอบ ถือพลั่ว ด้วยท่าทีเงอะงะ น่ามคาน แต่เวลานี้ผู้ช่วยคือของล้ำค่าสำหรับนาง มีผู้ช่วยก็ยังดีกว่าไม่มี กลับกันเสินนั่วอดประหลาดไม่ได้ที่ได้เห็นคนหน้าเงิน เอ๊ย ผู้หญิงที่วันๆ คิดแต่เรื่องหาเงินหาทอง อย่างแม่นางเหลียนทั้งสองคนจากคนละโลกที่บุคลิกและนิสัยแตกต่างกันอย่างลิบลับ เล่นละครหลอกชาวบ้านร้านตลาดว่าเป็นพี่ชายกับน้องสาว อีกทั้งได้ร่วมมือกันต่อสู้กับญาติสนิทที่เห็นแก่ได้และชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่น ช่วยกันทำไร่ไถนา อยู่อย่างมั่งมีศรีสุข ค่อยๆ รู้จัก เรียนรู้และตกหลุมรักกัน หวังจะได้อยู่กินด้วยกันจนแก่เฒ่า แต่แล้วฐานะที่แท้จริงของ เสินนั่ว ก็ถูกเปิดโปงเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com