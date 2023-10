“VIP รักซ่อนชู้” ตามล่ากระชากหน้ากากชู้!

ช่องวัน31 ชวนพลพรรคเพื่อนหญิง พลังหญิง ร่วมเป็นแบ็คอัพให้กับ “ทีมหญิงแกร่ง” ไปกับละคร ดราม่า รสจัดจ้าน “VIP รักซ่อนชู้” ซึ่งเป็นความร่วมมือครั้งใหญ่ของ Content Creator ชั้นนำ 2 ประเทศ ร่วมมือกันผลิต ระหว่างกลุ่มบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ และ บริษัท SBS Contents Hub ผู้นำธุรกิจสถานีวิทยุและโทรทัศน์ช่อง SBS ผู้เผยแพร่คอนเทนต์รายใหญ่ของประเทศเกาหลีใต้ สู่การถ่ายทอดเวอร์ชั่นใหม่ ด้วยรสจัดจ้านแบบคนไทย ที่สนุกและเข้าถึงคนได้ทั่วโลก (Thai Flavor To The World) โดยเรื่องนี้ ได้พระนางงานดี ฝีมือพรีเมี่ยม “ป้อง-ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์” และ “ปุ๊กลุก-ฝนทิพย์ วัชรตระกูล” มารับบท คู่สามี-ภรรยา ผู้มีปมในใจมากมาย เมื่อความรักถูกหักหลัง และความไว้ใจถูกทำลาย ทำให้ชีวิตคู่ ต้องอยู่บนความระแวง ร่วมด้วย นักแสดงระดับตัวท็อปของวงการบันเทิง อาทิ กัปตัน-ภูธเนศ หงษ์มานพ ,แป้ง-อรจิรา แหลมวิไล ,เพิร์ธ-วีริณฐ์ศรา ตั้งกิจสุวาณิช ,จีน่า-วิรายา ภัทรโชคชัย ,ไอซ์-อธิชนัน ศรีเสวก ,อาหนิง-นิรุตติ์ ศิริจรรยา ,อัครัฐ นิมิตรชัย ,เผือก-พงศธร จงวิลาส ,ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา ,กิดากาน รัชกิจประการ ,ภูริ หิรัญพฤกษ์ ,พิมพ์พรรณ ชลายนคุปต์ ,แหม่ม-วิชุดา พินดั้ม ,นัฎฐา ลอยด์ ,ปวีณา ชารีฟสกุล ,ชรัส เฟื่องอารมย์ ,เฟรซ-อริศรา วงษ์ชาลี ,กลศ อัทธเสรี ,ปู้-กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร ,กชกร แข็งขัน ,สุรศักดิ์ ชัยอรรถ ,ภารดี วงษ์สวัสดิ์ ฯลฯ กำกับการแสดงโดย ธนวัจน์ ปัญญารินทร์ บทโทรทัศน์ โดย ชวนนท์ สารพัฒน์ ,วรรณถวิล สุขน้อย ,อภิรัตน์ หินแก้ว“VIP รักซ่อนชู้” เป็นเรื่องราว ชีวิตของคู่สามี-ภรรยา ภัควัฒน์ (ป้อง) และ รินนารา (ปุ๊กลุก) ที่ทำงานอยู่ในทีมเดียวกัน คอยดูแล รับผิดชอบ ลูกค้าระดับ VIP ในห้างสรรพสินค้า The Legend โดยมี ลูกทีมสาวสวยมากความสามารถ ไม่ว่าจะเป็น แพรอาภรณ์ (จีน่า) สาวมั่น แสนหยิ่ง ผู้จริงจังกับงาน และ มีนา (ไอซ์) สาวที่ชีวิตมีแต่ความยุ่งเหยิง เรื่องครอบครัว รวมถึง น้องเล็กคนใหม่ของทีม ลลิตา (เพิร์ธ) ที่มีโอกาสได้เข้ามาร่วมเป็นหนึ่งในทีม VIP แต่แล้ว ชีวิตคู่ของ รินนารา ก็ต้องสั่นคลอน เมื่อมีผู้หวังดี ส่งข้อความมาหาว่า “ชู้ของสามีคุณ อยู่ในทีมของคุณ” ข้อความนี้ เปลี่ยนชีวิตคู่ของเธอไปตลอดกาลเมื่อชีวิต เมียยืนหนึ่ง อย่าง “รินนารา” โดนหยามศักดิ์ศรี มีหรือ จะเซให้เสียเกียรติ ถึงเวลาตามล่า กระชากหน้ากาก “ชู้” ออกสู่สาธารณชน แบบตัวแม่ ไปพร้อมกัน ศึกรักของ “เธอ” ครั้งนี้ จะปิดดีลรูปแบบไหน จับตาดูให้ดี ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20.30 น. ทาง ช่องวัน31 (เริ่มตอนแรก วันพุธที่ 11 ตุลาคมนี้)***สามารถรับชม ละครใหม่!! “VIP รักซ่อนชู้” ดูทีวี ทางช่องวัน31 และดูออนไลน์ ทางแอปฯ oneD ที่แรก!! ที่เดียว!! ดาวน์โหลดฟรี!! ดูบนแอป : https://bit.ly/376vYH8 , ดูบนเว็บ : https://bit.ly/3wXv3DP