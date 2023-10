“อีเซยอง” เดินทางข้ามกาลเวลาจากโชซ็อนมาปัจจุบัน เพื่อตามหาสามีที่รัก ในซีรีส์โรแมนติกแฟนตาซี ได้ดู พ.ย. นี้

จากฝีมือผู้กำกับ “พัคซังฮุน” (Park Sang-hoon) เจ้าของผลงาน Terius Behind Me ปี 2021 โดยได้นักเขียน “โกนัมจอง” (Go Nam-jeong) เจ้าของผลงานมินิซีรีส์ Wife Scandal ปี 2014 มาดัดแปลงจากเว็บตูนชื่อเดียวกัน “The Story of Park's Marriage Contract” ให้เป็นแนวโรแมนติก แฟนตาซี ย้อนเวลา ที่น่าดูชม โดยเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการแต่งงานตามสัญญาระหว่างหนุ่มโสด “คังแทฮา” (แบอินฮย็อก | Bae In-hyuk ) และ “พัคยอนอู” (อีเซยอง | Lee Se-young) ม่ายผัวตายผู้ซึ่งเดินทางจากศตวรรษที่ 19 สมัยโชซ็อน มาสู่ยุคปัจจุบันในเรื่อง อีเซยอง จากซีรีส์สุดปัง The Red Sleeve มาแปลงร่างเป็น พัคยอนอู หญิงสาวที่นับถือลัทธิขงจื๊อ จากยุคราชวงศ์โชซ็อนที่ต้องสูญเสียสามีของเธอในคืนวันแต่งงาน และมาโผล่ที่เกาหลีใต้ในปี 2023 หลังจากถูกชายลึกลับจับโยนลงไปในบ่อน้ำ เธอได้เซ็นสัญญาแต่งงานกับชายชื่อ คังแทฮา ซึ่งหน้าตาเหมือนสามีที่ตายไปแล้ว!!โปสเตอร์ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ เผยให้เห็น พัคยอนอู ยืนอยู่ตรงธรณีประตูพระราชวัง ซึ่งเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าอยู่ด้านนอก โดย พัคยอนอู อยู่ในชุดอันหรูหรามีเสน่ห์ จอโกรี (jeogori - เสื้อผ้าผู้หญิงแบบดั้งเดิมของเกาหลี) สีขาวนวลของเธอ รับกับกระโปรงสีแดงและผมถักเปียอย่างประณีต มีข้อความกำกับด้านบนว่า “ฉันจะไปที่ที่คุณอยู่ สามีที่รักของฉัน” สีหน้าแววตายังบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอันแน่วแน่ของ พัคยอนอู และทำให้แฟนซีรีส์เกิดความอยากรู้อยากเห็นตงิดๆตัวแทนทีมผู้ผลิตเมาท์มอยว่า “โปสเตอร์เน้นไปที่การเปลี่ยนแปลงของเวลาและพื้นที่ภายใน และดินแดนภายนอกประตูพระราชวัง เพื่อแสดงให้เห็นโดยสัญชาตญาณว่า พัคยอนอู ตัวละครหลักของ The Story of Park's Marriage Contract กำลังเดินทางข้ามกาลเวลาไปยังอีกโลกหนึ่ง”นอกจากสองนักแสดงนำที่กล่าวมา ซีรีส์ยังร่วมแสดงด้วย จูฮยอนยอง (Joo Hyun-young), ยูซ็อนโฮ (Yoo Seon-ho), จินกย็อง (Jin Kyung), คิมยอจิน (Kim Yeo-jin), โจบ๊กแร (Jo Bok-rae) และ นักแสดงอีกมากมายข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : MBC Drama