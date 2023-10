เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “A Good Day to be a Dog” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : A Good Day to be a Dogชื่อเรื่องไทย : อะกู๊ดเดย์ทูบีอะด๊อก (ทับศัพท์)ชื่อเรื่องเกาหลี : 오늘도 사랑스럽개 | o-neul-do sa-rang-seu-reob-gaeแนวซีรีส์ : โรแมนติก, แฟนตาซี, ตลกเรตซีรีส์ : 13+ผู้กำกับ : คิมแดอุง (Kim Dae-woong) ผลงานกำกับซีรีส์ From Today Engine On (kakao TV, 2021)ผู้เขียนบท : แพคอินอา (Baek In-ah) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Drama Stage 2020 - Woman With Bleeding Ears (2019, tvN)ดัดแปลงจากเว็บตูน : A Good Day to be a Dogผู้แต่งและวาดเว็บตูน : อีฮเย (Lee Hye)ออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง MBCจำนวนตอนออกอากาศ : 14 ตอนจบ ตอนละ 60-70 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 21:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 11 ตุลาคม 2566 - 10 มกราคม 2567ออกอากาศในไทย ช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ : ทางแอป viu และเว็บไซต์ viu.com ทุกวันพุธ เวลา 20:15 น. (ตามไทย) วันแรก รับชม 2 ตอน• แนะนำตัวละคร ใครเล่นเป็นใครในซีรีส์ A Good Day to be a Dog• ชาอึนอู (Cha Eun-woo) รับบทเป็น จินซอวอน-หนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟ็ค ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ ภายนอกดูเย็นชา แต่จริงๆ แล้วเขามีความลับซ่อนอยู่ นั้นก็คือเขาเป็นคนกลัวน้องหมาสุดขั้ว! อยู่มาวันหนึ่งเขาดันไปจูบกับครูสาวที่ต้องคำสาปกลายเป็นสุนัข เมื่อถูกคิส ทางเดียวที่จะถอนคำสาปได้คือ เขาที่กลัวหมาต้องจูบกับเธอในร่างสุนัข• พัคกยูยอง (Park Kyu-young) รับบทเป็น ฮันแฮนา-หญิงสาวที่ถูกสาปให้ต้องกลายเป็นสุนัขหากไปจูบกับผู้ชายตั้งแต่ในอดีต แต่คำสาปนี้จะถูกถอนได้ เมื่อเธอได้จูบกับจินซอวอนอีกครั้ง• อีฮยอนอู (Lee Hyun-woo) รับบทเป็น อีโบกยอม- ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์เกาหลี เขาคือเทพแห่งขุนเขา ที่มักซ่อนคมมีดเอาไว้ภายใต้รอยยิ้มเปื้อนใบหน้าอันดูดีและเป็นมิตรนั้น!! และเป็นคนเข้ามาขย่มความสัมพันธ์ของจินซอวอนและฮันแฮนา• ยุนฮยอนซู (Yoon Hyun-soo) รับบทเป็น ชเวยุล- หลานชายตัวแสบของจินซอวอน และเป็นนักเรียนในห้องครูฮันแฮนา ที่เหม็นขี้หน้าครู• รยูอาเบล (Ryu Abel) รับบทเป็น ฮันยูนา- พี่สาวของฮันแฮนา• คิมอีกยอง (Kim Yi-kyeong) รับบทเป็น มินจีอา- นักเรียนสาวที่มีความสัมพันธ์ลึกลับกับของครูประวัติศาสตร์อีโบกยอม• ร่วมด้วย• จองยองจู (Jung Young-joo) รับบทเป็น ชินมีซอน- แม่ของฮันแฮนา• คิมฮงพโย (Kim Hong-pyo) รับบทเป็น ฮันพันดง-พ่อของฮันแฮนา• อีซอเอล (Lee Seo-el) รับบทเป็น ยุนแชอา• ซงยองอา (Song young-ah) รับบทเป็น ชอนซงอี-เพื่อนครูโรงเรียนเดียวกับฮันแฮนา• โชจินเซ (Cho Jin-se) รับบทเป็น ซงอูแทค• โจอายอง (Jo A-young) รับบทเป็น ซงดาอึน• ยูซึงม๊ก (Yoo Seung-mok) รับบทเป็น กโยกัม-ครูใหญ่โรงเรียนมัธยม• คังซูบิน (Kang Soo-bin) รับบทเป็น ควอนรีแอ• ชินจุนฮัง (Shin Joon-hang) รับบทเป็น โจจุนซอ• คิมมินซ็อก (Kim Min-seok) รับบทเป็น คังอึนฮวาน• อีซึงจุน (Lee Seung-joon) รับบทเป็น โอซังซู• คิมมินจี (Kim min-ji) รับบทเป็น ชูโซยอน• พัคแฮอิน (Park Hae-in) รับบทเป็น -ครอบครัวของฮันแฮนา ประกอบด้วย “ชินมีซอน” (รับบทโดย จองยองจู) (Jung Young Joo ) คุณแม่ของเธอ “ฮันยูนา” (รับบทโดย รยูอาเบล) (Ryu Abel ) พี่สาว และคุณพ่อ “ฮันพันดง” (รับบทโดย คิมฮงพโย) (Kim Hong Pyo) ทุกคนต่างรู้ความลับเรื่องนี้ของแฮนา ขณะเดียวกัน ยูนา มีเพื่อนชายคนสนิทชื่อ ซงอูแทค (รับบทโดย โชจินเซ) ซึ่งดูเหมือนว่าอูแทค จะแอบปิ๊งน้องสาวเพื่อนเข้าให้ที่ผ่านมาฮันแฮนาพยายามหลีกเลี่ยง และระมัดระวังตัวเรื่องความสัมพันธ์อันล่อแหลมที่จะนำพาเธอไปสู่โมเม้นต์คิสมาโดยตลอด แต่แล้วอยู่มาวันหนึ่งแฮนาก็เกิดเมาปลิ้นขณะแฮ้งก์เอ้าท์อยู่จนเผลอไปจูบดูดดื่มกับ จินซอวอน (รับบทโดย ชาอึนอู) ครูคณิตศาสตร์สุดหล่อที่ทำงานในโรงเรียนเดียวกันแฮนาต้องรอให้ผู้ชายที่เธอจูบมาช่วยจูบคืน เพื่อให้เธอได้กลับเป็นคนอีกครั้ง แต่จินซอวอนเป็นคนที่กลัวน้องหมาจนขึ้นสมอง จะหมาเล็กหมาโตก็ไม่เกี่ยงเพราะเขากลัวโหม้ด ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นเพราะเหตุการณ์ฝังใจในอดีตตอนเป็นเด็ก ที่ทั้งเลวร้ายและกระทบกระเทือนจิตใจอย่างหนัก จนเขาเองก็ไม่อยากจำอีกแล้ว ซึ่งเขาเองก็ตกใจมากเมื่อได้รู้ความลับของแฮนาเนื่องจากการจูบอย่างกะทันหันกับจินซอวอน ฮันแฮนาจึงถูกสาปให้กลายเป็นสุนัขในคืนที่น่าขนลุก ตั้งแต่เวลา เที่ยงคืน หรือ 00.00 น. จนถึง 06.00 น. อย่างไรก็ตาม เนื่องจากจินซอวอนกลัวสุนัข ฮันแฮนาจึงพยายามหาทางจูบเขาอีกครั้งเพื่อถอนคำสาป! เหตุการณ์เป็นไปอย่างทุลักทุเลแต่สุดซึ้งแม้ว่าทั้งสองจะเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนร่วมงานธรรมดาๆ แต่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็เริ่มพัฒนาอย่างรวดเร็วหลังจากการจูบ แม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกอึดอัดและไม่สบายใจเมื่อต้องอยู่ใกล้กัน แต่ฮันแฮนาและจินซอวอนก็พบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าหากันระหว่างนั้น ได้มีผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับทั้งฮันแฮนาและจินซอวอน นั่นคือคือ ครูสอนวิชาประวัติศาสตร์เกาหลี อีโบกยอม (รับบทโดย อีฮยอนอู) ซึ่งรับหน้าที่เขย่าขย่มความสัมพันธ์ของทั้งคู่ แต่อย่างไรก็ดี คุณครูประวัติศาสตร์กลับมีความสัมพันธ์ลึกลับกับนักเรียนสาว มินจีอา (รับบทโดย คิมอีคยอง) อีกด้วยในความสัมพันธ์แปลกๆ ระหว่าง จินซอวอน กับ แฮฮันนา ยังมี ชเวยูล (รับบทโดย ยุนฮยอนซู) หลานชายตัวดีของซอวอน ซึ่งเป็นนักเรียนในห้องของครูแฮฮันนา และเขาซึ่งไม่ถูกชะตาครูประจำชั้นคนนี้จะมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ครูแฮนาและน้าซอวอนอย่างไรนะเรียบเรียงจาก : viu.com, soompi.com, hancinema.net, Wikipedia.orgภาพประกอบจาก : MBC Drama, Viu Thailand