เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “สาวน้อยจอมพลังคังนัมซุน | Strong Girl Nam-Soon” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Strong Girl Nam-Soonชื่อเรื่องไทย : สาวน้อยจอมพลังคังนัมซุนชื่อเรื่องเกหลี : 힘쎈여자 강남순 | him-ssen-yeo-ja gang-nam-sunแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ตลก, แฟนตาซีเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมจองชิก (Kim Jung-sik) ผลงานกำกับซีรีส์ Work Later, Drink Now (tvN, 2021) • อีกยองชิก (Lee Kyung-sik) ผลงานกำกับซีรีส์ โดบงซุน สาวน้อยจอมพลัง | Strong Woman Do Bong-soon (JTBC, 2017)ผู้เขียนบท : แพ็คมีกย็อง (Baek Mi-kyeong) ผลงานเขียนบทซีรีส์ โดบงซุน สาวน้อยจอมพลัง | Strong Woman Do Bong-soon (JTBC, 2017) และ Mine (tvN, 2021)ดัดแปลงจากเว็บตูน ภาคแยกของเรื่อง : Strong Woman Do Bong-soonผู้ผลิต : Barunson Studio, Story Phoenix และ SLLออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง JTBC และ Netflixจำนวนตอนอกอากาศ : 16 ตอนจบ ตอนละ 60-70 นาที โดยประมาณวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 22:30 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : วันที่ 7 ตุลาคม - 26 พฤศจิกายน 2566ออกอากาศในไทย ช่องทางรับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : NetflixTH ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 22:00 น. (ตามไทย)- สาวน้อยที่เกิดมาพร้อมพลังมหาศาล และมีพลังมากกว่าผู้หญิงทุกคนในเครือญาติของตระกูลเดียวกัน อันมีคุณแม่และคุณยาย นอกจากนี้ยังเจ๋งในเรื่องกระโดดและวิ่งได้ไวเว่อร์ พลัดหลงกับช่างภาพผู้เป็นพ่อตอนประมาณ 5 ขวบ ขณะเดินทางไปเที่ยวและถ่ายรูปดาวในประเทศมองโกเลีย ทำงานเก็บเงินตั้งแต่เล็กจนโตก็เดินทางมาตามหาครอบครัวในเกาหลีใต้ตามเสียงร้องหัวใจเรียกร้อง มีพี่ชายหนึ่งคน- คุณแม่ของคังนัมซุน สร้างตัวขึ้นมาจนร่ำรวย จากร้านขายซุปแก้แฮ้งก์ มาเปิดโรงรับจำนำ ขยายธุรกิจจนร่ำรวยมหาศาลด้วยแผนการตลาดชั้นเซียน ก้าวขึ้นมาเป็นประธานและเจ้าของอาณาจักรโกลด์บลูกรุ๊ปในทุกวันนี้อย่างเต็มภาคภูมิ แต่เพราะทุ่มเททำงานอย่างหนักนี้เอง เลยทำให้ไม่มีเวลาให้กับครอบครัวโดยเฉพาะลูกๆ และท่านประธานหญิงเสียใจมากที่ลูกสาวผู้สืบสันดานจอมพลังหายตัวไป ถึงขนาดทุ่มเงินซื้อกิจการหนังสือพิมพ์ เพื่อจะใช้ประกาศตามหาลูกสาว และได้ลงประกาศตามหามาเป็นสิบๆ ปี แต่ก็ไม่เจอแม้เงา นอกจากเป็นสาวจอมพลังที่ทำงานเก่งฝีมืออย่างเจ๋งแล้ว ยังจิตใจดี มีเมตตา ที่สำคัญรักความถูกต้องเป็นที่หนึ่ง อาศัยในย่านคังนัม จึงตั้งปณิธานที่จะปกป้องบ้านเกิดจากความเลวร้ายทั้งปวง- คุณยายของคังนัมซุน อย่างหนึ่งที่ผู้หญิงในตระกูลนี้เหมือนกันเป๊ะ นอกจากเป็นสาวจอมพลังแล้ว ก็คือคลั่งรัก หรือ บ้าผู้กันทั้งตระกูลว่างั้นเหอะ นอกจากนี้ยายแม่และหลานยังมีพลังที่สามารถสื่อสารถึงกันและกันได้อีกด้วย- นายตำรวจสายสืบ ตำรวจหนุ่มทีมสายสืบ หน่วยปราบปรามยาเสพติด ประจำสถานีตำรวจนครบาลคังฮัน ใน คังนัม เข้ามาข้องเกี่ยวกับสามจอมพลัง เพราะครอบครัวนี้ตกเป็นผู้ต้องสังสัยว่าอยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดตัวใหม่ และนายตำรวจสายสืบที่เคยโดนกระดิ่งแขวนคอเจ้าม้าป่าป๊าเขวี้ยงจากมองโกเลียมาโดนกบาล ได้ตกหัวใจสาวน้อยจอมพลังคังนัมซุนไปเต็มๆ- ท่านประธานหนุ่มแห่ง บริษัทจัดจำหน่ายและค้าขาย Dugo จอมวายร้ายรูปงามและเจ้าเสน่ห์ พ่อค้ายาเสพติดระดับโลกเจ้าของฉายานักปฏิวัติวงการยาเสพติดโลก ใช้วิธีเสพทางหู และเป็นคนที่เห็นพลังในตัวคังนัมซุนกับตา ซึ่งสามารถหยุดความเร็วของเครื่องบินลำที่บินจากมองโกเลียซึ่งเกิดอุบัติเหตุ จนบังคับให้จอดในลานจอดสนามบินอินชอนอย่างปลอดภัย ในขณะที่ไม่มีใครสังเกตเห็น และ พยายามที่จะดึงเธอมาเป็นพวกเดียวกัน- หรือช่างภาพคัง อดีตนายธนาคารปัจจุบันเป็นเจ้าของสตูดิโอบริการถ่ายภาพ บงโฟโต้ แกลเลอรี่ พ่อของคังนัมซุนที่พบรักกับฮวังกึมจู ที่หอบเงินมาฝากแบงก์เป็นประจำจนได้เสียเป็นเมียผัว มีลูกชาย กับลูกสาว ที่ทำหายตอน 5 ขวบ ขณะไปพานัมซุนไปถ่ายภาพกับดวงดาวที่มองโกเลีย รู้สึกว่าการทำลูกสาวหายเป็นความบกพร่องและรับผิดชอบอย่างสูง จึงตัดสินใจหย่ากับฮวังกึมจูทั้งๆ ที่ยังรักมากๆ และไม่เคยท้อถอยหรือสิ้นหวังในการตามหาลูกสาว โดยเฉพาะใช้เส้นสาย ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวที่รู้จักในแวดวงสื่อสารมวลชนหวังจะได้เจอลูกสาว นอกจากนี้ยังไม่เชื่อว่าเด็กสาวจอมพลังที่ชนะการแข่งขันจะเป็นลูกสาวที่ตัวเองทำหายไปในต่างแดน• อีจุงอ๊ก (Lee Joong-ok) รับบทเป็น คิมนัมกิล- ลูกน้องคนสนิทคิดไม่ซื่อ? ของประธานฮวังกึมจู ทำงานเหลาะแหละเป็นส่วนมาก แต่ส่วนน้อยนานๆ จะมีไอเดียบรรเจิด เขาเป็นคนเสนอไอเดียกิ๊บเก๋ให้จัดการแข่งขันโชว์พลังสำหรับเด็กหญิงจากทั่วโลกอายุระหว่าง 12-15 ปี เพื่อจะได้ตามหาตัวลูกสาวจอมพลังของท่านประธานได้ง่ายขึ้น• ฮันซังโจ (Han Sang-jo) รับบทเป็น คังนัมอิน- ลูกชายของประธานฮวังกึมจู กับ ช่างภาพคังบงโก และเป็นพี่ชายร่วมสายโลหิตของ คังนัมซุน งานหลักคือเจี๊ยะ• - รับบทเป็น ฮวังกึมดง- น้องชายของประธานฮวังกึมจูและเป็นน้าชายของของ คังนัมซุนกับคังนัมอิน• จูอูแจ (Joo Woo-jae) รับบทเป็น จีฮยอนซู- โบฮีเมี่ยนหนุ่มเร่ร่อน ที่มาพร้อมกับคู่รักครูโน จะมาขอแชร์เกอร์ชาวมองโกฯ ที่นัมซุนสร้างในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน และนัมซุนสร้างเกอร์ให้ใหม่ อยู่ติดๆ กัน• พัคกยองรี (Park Gyeongree) รับบทเป็น ครูโน- โบฮีเมี่ยนสาวเร่ร่อนคู่รักจีฮยอนซู ที่จะมาขอแชร์เกอร์ชาวมองโกฯ ที่นัมซุนสร้างในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน• จองซึงกิล (Jung Seung-gil) รับบทเป็น ฮาดงซ็อก• ซงจินอู (Song Jin-woo) รับบทเป็น คิมซ็อกโฮ• อากิระ คิม (Akira Kim) รับบทเป็น แบรด ซง• อีฮีจิน (Lee Hee-jin) รับบทเป็น อีฮวาจา- ผู้หญิงที่สวมรอยเป็นคังนัมซุน• พัคโบยอง (Park Bo-young) รับบทเป็น โดบงซุน (จาก โดบงซุน สาวน้อยจอมพลัง | Strong Woman Do Bong-soon)• พัคฮย็องชิก (Park Hyung-sik) รับบทเป็น อันมินฮย็อก (จาก โดบงซุน สาวน้อยจอมพลัง | Strong Woman Do Bong-soon)• ชิมฮเยจิน (Shim Hye-jim) รับบทเป็น ฮวังจินอีสองผัวเมียเรียกชื่อเด็กหญิงจอมพลังที่โค่นแชมป์เก่าชายร่างยักษ์จอมพลังลงในพริบตาว่า เชเช็ก ทั้งคู่คิดว่านี่คือชะตาลิขิต และเธอเป็นของขวัญจากเบื้องบน ไม่นานต่อมาเด็กหญิงก็นึกชื่อของตัวเองออก ขณะดูทีวีที่กำลังออกอากาศเพลงคังนัมสไตล์ ว่า เธอชื่อ คังนัมซุน และมั่นใจมาจากประเทศเกาหลีใต้ .เธอบอกด้วยว่าจะกลับไปที่นั่นเพื่อตามหาครอบครัว แต่ไม่ไช่ในตอนนี้ เพราะรู้ว่าพ่อแม่บุญธรรมไม่มีเงินซื้อตั๋วเครื่องบินให้ จึงจะทำงานเก็บเงินโดยการรับจ้างขี่ม้า เจ้าป่าป๊า เลี้ยงแกะในทุ่งหญ้าจนโตถึงจะกลับไปตามหาครอบครัว แต่พอถึงเวลาที่ “คังนัมซุน” (รับบทโดย อียูมี) จะไปจริงๆ เด็กสาวกลับรู้สึกใจหายเพราะเป็นห่วงพ่อแม่นั่นเองส่วนที่เกาหลีใต้ “ฮวังกึมจู” (รับบทโดย คิมจองอึน) ท่านประธานโกลด์บลู ผู้เป็นแม่ของ คังนัมซุน ปิ๊งไอเดียกิ๊บเก๋ของ คิมนัมกิล (รับบทโดย อีจุงอ๊ก) ลูกน้องคนสนิท ที่เสนอให้จัดการแข่งขันโชว์พลังสำหรับเด็กหญิงจากทั่วโลกอายุระหว่าง 12-15 ปี เพื่อจะได้ตามหาตัวลูกสาวจอมพลังของท่านประธานได้ง่ายขึ้น และดำเนินจนมาถึงรอบชิงชนะเลิศโดยมี ช่างภาพคัง พ่อของ คังนัมซุน พร้อมทั้ง กิลจุงกัน (รับบทโดย คิมแฮซุก) ผู้เป็นคุณยาย ร่วมเป็นกรรมการตัดสิน สาวน้อยโชว์พลัง รอบที่สิบ ซึ่งเป็นรอบตัดสิน สาวน้อยจอมพลังหมายเลขเจ็ด (รับบทโดย อีฮีจิน) เป็นผู้ชนะเลิศ ฮวังกึมจู ทั้งตื่นเต้นและมั่นใจว่า คนนี้คือลูกสาวของตน ทั้งที่คนอื่นๆ คัดค้าน โดยเฉพาะช่างภาพคังบอกว่าคนนี้ไม่ใช่นัมซุน เพราะเขาเป็นคนเลี้ยงดูและทำลูกสาวหายกับมือ แต่ทุกคนก็ทำอะไรไม่ได้ ฮวังกึมจู พาสาวจอมพลังหมายเลขเจ็ด เข้าไปอยู่ในคฤหาสน์ในฐานะ คังนัมซุน หวังที่จะชดเชยการละเลยทุกสิ่งที่หายไปจากชีวิตลูกสาวร่วมสิบปีมานี้วันแรกที่ คังนัมซุนมาถึงเกาหลีใต้ ก็ได้โชว์พลังมหาศาล รวมทั้งสกิลกระโดดไกล วิ่งไวเว่อร์ ช่วยชีวิตผู้โดยสารที่บินมาไฟล้ท์เดียวกันยกลำ โดยการหยุดและบังคับให้เครื่องบินที่เกิดอุบัติเหตุเครื่องยนต์ขัดข้องลงจอดฉุกเฉินได้อย่างปลอดภัยในสนามบินอินชอนคนอื่นๆ มัวแต่ตกใจ แต่เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ตกอยู่ในสายตาของ มหาเศรษฐีหนุ่มรูปงาม รยูชีโอ (รับบทโดย บยอนอูซ็อก) ซึ่งโดยสารมาในเครื่องบินอีกลำหนึ่ง เขายิ้มวร้ายๆ ออกมาด้วยความสนใจในตัวเด็กสาวจอมพลังคนดังกล่าวในระหว่างที่คังนัมซุนได้ใช้พลังหยุดเครื่องบินทั้งลำนั้นปรากฏว่ามันได้ส่งสัญญาณไปถึงคุณยาย กิลจุงกัน และ คุณแม่ ฮวังกึมจู ทั้งคู่มั่นใจแล้วว่าคังนัมซุนอยู่ที่เกาหลีใต้อย่างแน่นอนแล้ว ส่วนสาวน้อยหมายเลขเจ็ดที่แอบอ้างว่าเป็นคังนัมซุน แท้จริงเธอคือ อีฮวาจา (รับบทโดย อีฮีจิน) ซึ่งเข้าหาฮวังกึมจูด้วยจุดประสงค์บางอย่าง ซึ่งประธานฮวังสั่งให้เลขาคนสนิทจับตาดูเอาไว้ขณะที่กำลังออกตามหาตัว คังนัมซุน ตัวจริงนั้น ครอบครัวของฮวังกึมจูกลับกลายเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีลักลอบค้ายาเสพติดตัวใหม่ อีกด้านหนึ่ง ระหว่างที่ตามหาครอบครัว คังนัมซุน ก็ได้เจอและรู้จักกับ คังฮีซิก (รับบทโดย องซองอู) ตำรวจหนุ่มทีมสายสืบ ประจำสถานีตำรวจนครบาลคังฮัน ในคังนัม และได้ช่วยคอยช่วยเพราะโดนมิจฉาชีพสวมรอยเป็นเจ้าของห้องเช่าที่จองทางออนไลน์ ขโมยข้าวของรวมทั้งมือถือ จนต้องไปอาศัยอยู่ในสวนสาธารณะริมแม่น้ำฮัน ฮีชิกก็รับปากว่าจะช่วยเธอตามหาแม่ให้เจอ สมกับมีสายเลือดแม่และยาย ตระกูลสาวคลั่งรัก เมื่อคังนัมซุนเกิดประทับใจที่เขายื่นมือมาช่วยเหลือตอนที่เธอลำบาก และปิ๊งคังฮีชิกเข้าให้ช่างภาพคังได้เจอลูกสาวที่ตัวเองทำหายจังๆ แต่กลับจำนัมซุนไม่ได้ ตอนที่เธอไปถ่ายรูปที่ร้านเพื่อใช้ติดพาสปอร์ตใหม่ ตามคำแนะนำของฮีชิก แต่เป็นวันที่คังบงโกปิดร้านเร็ว ขณะเดียวกัน ฮวาจาได้เห็นพลังของคังนัมซุนจากคลิปที่มีคนถ่ายตอนเธอสร้างเกอร์และอัปลงโซเชี่ยลก็มั่นใจว่าคนนี้คือลูกสาวตัวจริงของประธานฮวัง จึงขนคนชั่วในแก๊งเดียวกันอำพรางหน้าตาแล้วบุกไปฆ่าที่สวนสาธารณะ เพื่อหวังจะเป็นลูกสาวของฮวังกึมจูต่อไปnetflix.com, soompi.com, hancinema.net, Wikipedia.orgJTBC Drama, netflix