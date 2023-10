Scoop พิเศษ : มัดรวม 9 ซีรีส์จีนตัวตึงที่แฟนคลับรอคอยมากที่สุด มาไทยแน่บน WeTV และ iQIYI ปี 2024

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้าย ตามธรรมเนียมของแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของจีนอย่าง WeTV และ iQIYI ไม่รอช้า ปล่อยรายชื่อซีรีส์จีนที่คาดว่าจะฉายตลอดปี 2024 มาให้เหล่าคอซีรีส์ได้เตรียมปูเสื่อรอคอยกันตั้งแต่ปีนี้กันเลยทีเดียว งัดกองทัพนักแสดงมากหน้าหลายตาชนิดไม่มีใครยอมใคร พร้อมด้วยบทประพันธ์ชื่อดังหลากหลายเส้นเรื่องทั้งย้อนยุค โมเดิร์น โรแมนติก คอเมดี้ ผจญภัย แฟนตาซี ฯลฯงานนี้แค่คัดเฉพาะรายชื่อที่เหล่าแฟนคลับจับจ้องรอคอยก็อาจปา 10 กว่าเรื่องแล้ว แต่ก็ทำให้ใจชื่นได้ว่า ปีนี้คอซีรีส์จีนจะไม่ถูกทิ้งให้ต้องคอยเก้อ เพราะมั่นใจได้ว่านักแสดงในดวงใจ ซีรีส์ที่ตั้งตาคอยมาแน่ ไม่ต้องดำน้ำให้เหนื่อย ส่วนจะมีไฮไลต์เด็ดอะไรบ้าง...ไปติดตามกัน!หลังจากปีที่ผ่านมาปล่อยให้ค่ายอื่นปาดหน้าเค้กไปหลายเรื่อง มาปีนี้ WeTV เตรียมปล่อยของด้วยซีรีส์ฟอร์มจัด ที่มาพร้อมด้วยกลยุทธ์ดึงฐานแฟนทั้งซีรีส์ภาคต่อและทัพนักแสดงแถวหน้าที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นเริ่มกันตั้งแต่ซีรีส์ตัวตึงของยัยน้องที่เพิ่งมาโปรยเสน่ห์ความน่ารักเกินห้ามใจในเมืองไทย กับผลงานของ ‘จ้าวลู่ซือ’ ในซีรีส์แนวแฟนตาซีสุดอลังการ The Last Immortal (หรือชื่อที่เรียกกันอย่างไม่เป็นทางการว่า เสิ่นอิน) ภาคต่อของ ตำนานรักสองสวรรค์ (Ancient Love Poetry - 2021) ซึ่งจะมาประกบคู่กับ ‘หวังอันอวี่’ พระเอกหนุ่มเจ้าเสน่ห์จากซีรีส์ก้าวนี้เพื่อเธอ (Falling into You - 2022) ร่วมด้วยนักแสดงที่คุ้นหน้าคุ้นตากันดีคับจออีกเรื่องที่เป็นกระแสทอล์ก ออฟ ทาวน์ ตั้งแต่ปล่อยข่าวแคสติ้ง เพราะได้คู่จิ้นระดับตำนานโคจรกลับมาเจอกันอีกครั้งอย่าง ‘จ้าวลี่อิง’ และ ‘หลินเกิงซิน’ เรียกว่าคอมพลีทสมดั่งใจชาวติ่ง ในซีรีส์ระดับท็อปฟอร์มเรื่อง The Legend of ShenLi (หรือชื่ออย่างไม่เป็นทางการว่า ปฐพีไร้พ่าย) แค่ได้ชื่อชั้นระดับตัวพ่อตัวแม่มาเอง ก็เรียกกระแสสะเทือนวงการซีรีส์จีนแล้ว แต่ตัวซีรีส์ก็ไม่ได้มาแบบเบสิกๆ จัดหนักจัดเต็มทั้งโปรดักชั่น CG สมกับที่ได้สองเบอร์ใหญ่ของวงการที่หาตัวจับยากมาร่วมงานกันนอกจากนี้ตัวซีรีส์ยังดัดแปลงจากนิยายชื่อดังจากปลายปากกาของ ‘จิ่วลู่เฟยเซียง’ นักเขียนสุดต๊าซมือหนึ่งงานเขียนด้านโลกเวทมนตร์ ผลงานของเธอได้รับการดัดแปลงเป็นซีรีส์จนโด่งดังเรียกเรตติ้งถล่มทลายมาแล้วหลายเรื่อง อาทิ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022), ของรักของข้า (Love Between Fairy and Devil - 2022)ต่อกันที่ผลงานของนักแสดงหนุ่มหน้าสวย ปีนี้แฟนๆ จะได้ชมผลงานของเขามากถึง 3 เรื่อง สำหรับ ‘สวีข่าย’เรื่องแรกประกบนางเอกสาวแก้มป่อง ‘ถานซงอวิ้น’ กับซีรีส์โรแมนติกดราม่าแนวคนทำงาน ‘As Beautiful As You’นอกจากซีรีส์แนวสากล สวีข่ายยังมีซีรีส์แนวย้อนยุคตามมาอีก 2 เรื่อง ไม่ว่าจะเป็น ‘Wonderland of Love’ ประกบคู่ ‘จิ่งเถียน’ นางเอกหน้าสวยที่ฟาดความปังจากซีรีส์ ขุนนางหญิงยอดเสน่หา (The Legend of Zhuohua - 2023) กับเรื่องราวว่าด้วยความรักระหว่างรบของ พระราชนัดดาผู้ป้องกันชายแดนนาม ‘หลี่อี๋’ ถูกบีบให้รับหน้าที่สำคัญในการกำจัดกบฎ นำทหารเข้าสู่การต่อสู้กับ ‘ชุยหลิน’ บุตรีคนเดียวของแม่ทัพ ผู้ปิดบังฐานะที่แท้จริงไว้ ทั้งสองคนนำทหารเสี่ยงภัยท่ามกลางการปะทะของหลากหลายฝ่าย ทั้งสองสู้กันแบบทั้งรักทั้งชัง โดยมีแผ่นดินเป็นเดิมพันส่วนซีรีส์อีกเรื่องที่เหล่าติ่งจับตามองเป็นพิเศษต้องยกให้ The Legend of Sword and Fairy 6 หรืออีกชื่อว่า Chinese Paladin S6 หรือ เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค 6 ซีรีส์ภาคต่อที่สร้างจากซีรีส์ชื่อดังในอดีต ซึ่งถ้าใครยังจำกันได้ภาคแรกๆ ของซีรีส์เรื่องนี้เคยสร้างชื่อให้นักแสดงรุ่นพี่กลายเป็นตัวท็อปของวงการไปแล้วอย่าง หยางมี่, หูเกอ, ฮั่วเจี้ยนหัว, หลิวอี้เฟย, ถังเยียน เป็นต้น ตัวซีรีส์ถูกสร้างภาคต่อหลายต่อหลายครั้ง โดยครั้งนี้นำแสดงโดย ‘สวีข่าย’ และ ‘อวี๋ซูซิน’ นางเอกดาวรุ่งที่เพิ่งกวาดเรตติ้งถล่มทยายไปจากซีรีส์ เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023)พูดถึงค่าย WeTV แล้ว ต้องไม่ลืมสตรีมมิ่งค่ายเขียวอย่าง iQIYI (อ้ายฉีอี้) ด้วย โดยปีที่ผ่านมาต้องยอมรับว่า iQIYI โชว์ฟอร์มซีรีส์จีนกระแสปังออกมาได้ดี ได้รับการตอบรับล้นหลามไม่ใช่แค่ในประเทศไทย แต่รวมถึงผู้ชมทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็น สยบรักจอมเสเพล (Destined -2023), หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook - 2023), เจ็ดชาติภพ หนึ่งปรารถนา (Love You Seven Times -2023)มาปี 2024 iQIYI เตรียมส่งซีรีส์จีนคุณภาพที่พร้อมจะทยอยออนแอร์ตั้งแต่ปลายปี 2023 ไล่ไปจนถึงปีหน้า 2024 มากกว่า 38 เรื่อง จัดเต็มหลากหลายแนวครบทุกรสชาติ ทั้งพีเรียด, โรแมนติก, ดราม่า, แฟนตาซี, สืบสวนสอบสวน งานนี้เราคัดสรรไฮไลต์ที่น่าสนใจมาฝากกันเริ่มต้นกับผลงานที่ว่ากันว่าเป็นซีรีส์สระดับมาสเตอร์พีซของค่าย iQIYI เลยทีเดียว สำหรับเรื่อง Fox Spirit Matchmaker 1 ที่ได้ ‘หยางมี่’ เจ้าแม่ซีรีส์หมื่นล้านวิว มาประกบคู่กับ ‘กงจวิ้น’ พระเอกหนุ่มหน้าใส เจ้าของผลงานสุดฮิตอย่างเรื่อง อันเล่อจ้วน (The Legend Of Anle - 2023) มาถ่ายทอดเรื่องราวความรักต้องห้ามระหว่างจิ้งจอกสาวกับมนุษย์ พร้อมด้วยกองทัพนักแสดงชื่อดังที่รับเชิญมาสร้างสีสันความยิ่งใหญ่ อาทิ หลิวซือซือ, จางหลิงเฮ่อ, เฉินตูหลิง, จู้ซวี่ตัน, เว่ยเจ๋อหมิง, กัวเสี่ยวถิง, เฉินเหยา เป็นต้น แค่เห็นรายชื่อก็เดาได้เลยว่าซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มาเล็กๆแต่ความพิเศษยิ่งกว่า คือ ปีนี้ต้ามี่ (แฟนๆนิยมเรียก หยางมี่) ไม่ได้มาเรื่องเดียว ยังมีผลงานรอจ่อคิวฉายอีกเรื่องกับซีรีส์ดราม่าสุดเข้มข้นยุคสาธารณรัฐ Harbin 1944 หรืออีกชื่อว่า In the Name of the Brother กับบทบาทนักสืบสาว ประกบคู่กับ ‘ฉินห่าว’ พระเอกหนุ่มหน้าเข้มจากเพลงรักเพชฌฆาต (The Song of Glory - 2020) สำหรับใครที่เป็นแฟนคลับต้ามี่ต้องไม่พลาดเรื่องนี้ เพราะจะได้เห็นอีกบทบาทสุดเชือดเชือนเข้มข้นของหยางมี่แนวสืบสวน ซึ่งไม่ค่อยได้เห็นเธอรับงานแนวนี้สักเท่าไรส่วนผลงานที่ทำเอาเหล่าด้อมตื่นเต้นสุดๆ น่าจะเป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของพระเอกหนุ่มซูเปอร์สตาร์อย่าง ‘หวังอี้ป๋อ’ หลังจากไปลุยงานหนังอยู่พักใหญ่ ในที่สุดหวังอี้ป๋อกลับมาปล่อยงานซีรีส์อีกครั้ง ควงคู่นางเอกฉายาแม่นางน่องไก่อย่าง ‘หลี่ชิ่น’ มาวาดลวดลายในซีรีส์ยุคสาธารณรัฐเรื่อง Chang Feng Po Lang หรือชื่อภาษาอังกฤษว่า Golden Journey ว่าด้วยเรื่องราวของพนักงานธนาคาร ผู้เข้าไปเกี่ยวพันกับการทุจริตด้านการเงินของก๊กมินตั๋งเรียกว่า iQIYI งัดตัวพ่อตัวแม่ออกมาสู้ไม่ถอย เท่านั้นไม่พอยังมีซีรีส์อีกเรื่องที่เหล่าแฟนๆ ตั้งตาคอย เพราะเลื่อนฉายแล้วฉายอีก แต่สุดท้ายก็คอนเฟิร์มแล้วว่าจะได้ฉายในปี 2024 กับซีรีส์ เล่ห์รักวังคุนหนิง (Story of Kunning Palace) ที่ได้ ‘จางหลิงเฮ่อ’ พระเอกดาวรุ่งที่กำลังฮอตสุดๆ ในเวลานี้จากซีรีส์ เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023) มาประกบคู่กับนางเอกที่กลายเป็นคู่เดตกันในชีวิตจริงอย่าง ‘ไป๋ลู่’ สู่เรื่องราวของสตรีผู้โหยหาอำนาจและต้องการก้าวขึ้นเป็นจักรพรรดินี จนวันหนึ่งเกิดการก่อกบฏขึ้น เธอถูกบังคับให้ฆ่าตัวตาย แต่แล้วเธอได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่ และเข้าไปพัวพันกับรักสามเส้าของสามชาย หนึ่งหญิงบอกเลยว่าเรื่องนี้น่าติดตามสุดๆ ดราม่าตับแตก เพราะดัดแปลงจากนวนิยายสุดฮอตเรื่อง "คุนหนิง" (Kunning - 坤宁) จากปลายปากกาของ ‘สือจิ้ง’ แถมได้ ‘จูรุ่ยปิน’ (Chu Yui Bun) ผู้กำกับเจ้าของผลงานซีรีส์ที่โด่งดังทั่วเอเชียอย่าง มธุรสหวานล้ำ สลายเป็นเถ้าราวเกล็ดน้ำค้าง (Ashes of Love - 2018) และ ทาสปีศาจ (The Blue Whisper - 2022)นี่แค่อุ่นเครื่องเบาๆ เฉพาะตัวตึงๆ มาเสิร์ฟ ยังมีซีรีส์รวมอีกกว่า 100 เรื่อง เตรียมรอเสิร์ฟกันในปีหน้ารัวๆ ฉะนั้นเหล่าชาวติ่งเตรียมล้างตาคอยกันได้เลยSoftlenshttps://mydramalist.com/