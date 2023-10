เรื่องย่อซีรีส์จีน “เก้ายอดคุณธรรมพลิกคดีแค้น | Faithful” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Faithfulชื่อเรื่องไทย : เก้ายอดคุณธรรมพลิกคดีแค้นชื่อเรื่องจีน : 九义人 | Jiu Yi Renแนวซีรีส์ : ย้อนยุค, สืบสวน, แก้แค้น, ระทึกขวัญผู้กำกับ : จางซือชวน (Zang Xi Chuan) ผลงานกำกับซีรีส์ “มหัศจรรย์นิรันดร์รัก | Dream garden” (Mango TV, 2021)ผู้เขียนบท : เฉาเสี่ยวเทียน (Cao Xiao Tian) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “วุ่นรักบัณฑิตหน้าใสกับยัยสาวร้านขายเนื้อ | The lady in butcher's house” (Mango TV, 2022)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : เก้ายอดคุณธรรมพลิกคดีแค้น (九义人 | Jiu Yi Ren)นักประพันธ์ : หลี่ป๋อเจี่ยน (Li Bo Jian)จำนวนตอนออกอากาศ : 25 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ) เฉพาะตอนแรก 34 นาทีออกอากาศในจีนทาง : Tencent Videoวันเวลาออกอากาศในจีน : ทุกวันจันทร์ วันอังคาร และ วันอาทิตย์ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 15 กันยายน - วันที่ 26 กันยายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : แอป WeTV และ wetv.vip เริ่ม 15 กันยายน 2566 เป็นต้นไป ทุกวันศกร์-เสาร์-อาทิตย์ เวลา 17.00 น. อัปเดต 1EP ต่อ วัน | VIP อัปเดตตอนดูได้มากกว่า และ 26 กันยายน – 3 ตุลาคม Express EP 20 – 25 (ดูตอนจบก่อนใคร)• อู๋เชี่ยน (Wu Qian | Janice Wu) รับบทเป็น เมิ่งหว่านอดีตช่างปักในหอปักเยียนอวี่ เมืองเหยโจว เป็นคนนิ่งเงียบ สุขุม ความคิดล้ำลึก เก็บซ่อนและข่มอารมณ์ได้ดี มักไม่ค่อยตอบโต้ผู้คนที่มารังแก มีเพียงแต่ ลิ่นหรูหลาน ที่คอยออกโรงปกป้อง นางตั้งใจฝึกฝนวิชาปักผ้าให้ดี เพียงหวังจะได้นำไปประกอบอาชีพนี้เลี้ยงดูตัวเอง• หลี่เจียหาง (Li Jia Hang) รับบทเป็น หลิวซินอดีตมือปราบประจำที่ว่าการอำเภอ แต่โดนคดีต้องโทษ ติดคุกถึง 7 ปี อย่างไม่เป็นธรรม แถมยังต้องขาพิการไปหนึ่งข้าง• หูอี้เสวียน (Hu Yi Xuan) รับบทเป็น ลิ่นหรูหลันหญิงสาวช่างปักในหอปักเยียนอวี่ ฉลาด ไม่ยอมคน รักความถูกต้อง เที่ยงธรรม ชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้อื่น แต่สุดท้ายตัวเองกลับโดนคนที่เธอปักใจรักหลอกลวง และถูกคนรอบข้างรุมรังแกอย่างไม่เป็นธรรม จนตัดสินใจฆ่าตัวตายพิสูจน์ความบริสุทธิ์• เฉียวเจิ้นอวี่ (Qiao Zhen Yu) รับบทเป็น อู๋เหลียนอาจารย์หนุ่มรูปงามแห่งหอปักเยียนอวี่ เป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในหอปักชื่อดังแห่งเมืองเหยโจว และมีความลับที่เก็บซ่อนเอาไว้จนมิด เบื้องหน้าเป็นคนแสนดีที่ผู้คนเคารพนบนอบ แต่เบื้องหลังทั้ง หื่น โหด และสุดอำมหิต• เติ้งชุ่ยเหวิน (Deng Cui Wen | Sheren Tang) รับบทเป็น ฮูหยินกั๋วกงฮูหยินแห่งจวนนิ่งกั๋วกง ประมุขแห่งหอปักเยียนอวี่ เมืองเหยโจว รู้เห็นทุกความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในหอปักแต่สั่งให้ทุกคนปกปิด โดยใช้อำนาจในมือที่เป็นคนสนิทเบื้องบนมาปิดปากทุกคนร่วมด้วย• ทังจิงเม่ย (Tang Jin Mei) รับบทเป็น หลิวซานเหนียง-นางคณิกาในหอนางโลม• หยางอวี่ถง (Yang Yu Tong) รับบทเป็น• ไห่ลู่ (Hai Lu) รับบทเป็น• ไป๋ซู่ (Bai Shu) รับบทเป็น• จางคังเล่อ (Zhang Kang Le) รับบทเป็น• หานเย่โจว (Han Ye Zhou) รับบทเป็น• เย่จู่ซิน (Ye Zu Xin) รับบทเป็น คุณชายสวีจือหยาง-สามีของ ฮูหยินเล็กซงจี๋ หรือ เมิ่งหว่านในวันเขียนภาพบรรดานางปักและ อู๋เหลียน (รับบทโดย เฉียวเจิ้นอวี่) หรือ อาจารย์อู๋ ของลูกศิษย์สาวๆ โดยฝีมือ อาจารย์เฉิน จิตรกรฝีมือเยี่ยม ซึ่งถือเป็นธรรมเนียมประจำปี ก็ได้เกิดเรื่องประหลาดอันน่าหวาดผวาขึ้น เมื่อ ป้าเฉิน ป้าผู้คุมหอปักพบว่า นางปักติงหรู (รับบทโดย -) หายไปหนึ่งคน สุดท้ายสาวใช้ไปเจอว่า ติงหรู กลายเป็นศพอยู่ในบ่อน้ำของโรงปัก ทางการรีบเร่งสรุปว่าเป็นการฆ่าตัวตาย ลิ่นหรูหลัน ได้พบเงื่อนงำที่ดูเหมือนไม่ใช่การฆ่าตัวตาย ทั้งเรื่องที่แม่ของติงหรู (รับบทโดย จิ่งลู่) บอกกับเธอว่าลูกสาวถูกบีบให้ฆ่าตัวตาย หรูหลันพยายามสืบหาความจริงด้วยตัวเอง แต่กลับต้องประหลาดใจ เมื่อพบว่าทุกอย่างเกี่ยวข้องกับ อู๋เหลียนทั้งสิ้นที่แท้หรูหลันเองก็ตกเป็นเหยื่อที่ถูกอู๋เหลียนหลอกและพร่าพรหมจรรย์ และยังพบว่านางปักหญิงคนใหม่ที่อาจารย์อู๋เข้าไปพัวพันนั่นก็คือเมิ่งหว่าน เพื่อนรักของนาง เอาชื่อเสียงของนางแลกกับความบริสุทธิ์เพื่อเปิดโปงให้ผู้คนได้รับรู้ถึงความชั่วของ อู๋เหลียน และความเลวร้ายที่เกิดขึ้นในหอเยี่ยนอวี่แห่งนี้ด้วยการฆ่าตัวตายในชุดเจ้าสาวสีแดงอันงดงามที่หรูหลันบรรจงปักลวดลายอย่างวิจิตร นอกจากจดหมายถึงเมิ่งหว่านเพื่อนรัก หรูหลันได้ใช้ความตายของตัวเอง จุดตะเกียงขึ้นเพื่อเป็นแสงส่องสว่างปัดเป่าความมืดมิด อันหมายถึงความเลวทรามชั่วร้ายที่ปกคลุมไปทั่วหอปักแห่งนี้ นางไม่เคยละทิ้งการแสวงหาความยุติธรรม แม้กระทั่งตัวตายไปแล้วก็ตามการตายของหรูหลันสร้างความเสียใจสะเทือนใจให้กับเมิ่งหว่านเป็นอย่างมาก นางเปลี่ยนชื่อแซ่ใหม่ เป็น ซงจี๋ น้องสาวของฮูหยินใหญ่ผู้ลาลับ และจากฮูหยินเล็ก กลายเป็นภรรยาเอกของนายท่านจวนสกุลสวี คุณชายสวีจือหยาง (รับบทโดย เย่จู่ซิน) และพร้อมแล้วที่จะกลับไปยืนต่อหน้า ฮูหยินกั๋วกง (รับบทโดย เติ้งชุ่ยเหวิน) แห่งจวนนิ่งกั๋วกง และหอปักเยียนอวี่ เพื่อเริ่มการแก้แค้น ซึ่งใช้เวลาวางแผนมาอย่างรอบคอบนานถึง 7 ปีเมิ่งหว่านกลับไปที่หอปักเยียนอวี่ อีกครั้ง เดินหมากทีละก้าวอย่างสุขุม เริ่มต้นด้วยการเข้าหาตีสนิทกับ ฮูหยินนิ่งกั๋วกง ที่เป็นทุกอย่างของหอปักอันโสมมเพื่อที่จะแก้แค้นทวงคืนความเป็นธรรมให้เพื่อนรัก เมิ่งหว่านในคราบฮูหยินซ่งจี๋ได้รวบรวมผู้คนทั้ง 9 คนจากต่างที่มา ซึ่งล้วนเคยถูกหอปักเยียนอวี่ทำร้าย นางและ 9 ยอดคน พร้อมแล้วที่เปิดโปงให้ผู้คนได้เห็นตัวตนและธาตุแท้จริงของคนชั่วในคราบคนดีเรียบเรียงจาก : wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบ : WeTV official, weibo.com