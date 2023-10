เรื่องย่อซีรีส์จีน “ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียน | Tiger and Crane” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Tiger and Craneชื่อเรื่องไทย : ปรมาจารย์พยัคฆ์กระเรียนชื่อเรื่องจีน : 虎鹤妖师录 | Hu He Yao Shi Luแนวซีรีส์ : กำลังภายใน, สืบสวน สอบสวนการจัดเรต : 13+ผู้กำกับ : กัวหู่ (Guo Hu) ผลงานกำกับ(ร่วม)ซีรีส์ “สามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ | Eternal Love” (2017), “หอดอกบัวลายมงคล | mysterious lotus casebook” (2023)ผู้เขียนบท : -ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกาย : เฉินถงซวินผู้ผลิต : -ดัดแปลงจากการ์ตูนเรื่อง : Tiger X Crane Demon Masterออกอากาศในจีนทาง : แอป iQIYI และ เว็บไซต์ iQ.comจำนวนตอนออกอากาศ : 39 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 2 ตุลาคม – พฤศจิกายน 2566รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com | VIP : รับชมวันแรก - ตอน หลังจากนั้น ทุก วัน- ถึง วัน- เวลา 18:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 2 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน ทุกวัน ศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น.- เด็กหนุ่มกำพร้าผู้ร่าเริงแอนด์เลือดร้อน ที่บังเอิญเล่นสนุกเกินเบอร์ จนเผลอกินไข่มุกสีแดงที่เป็นสมบัติของดวงอาทิตย์เข้าไป และนำพาเขามาสู่เรื่องราวมากมาย• จางหลิงเฮ่อ (Zhang Ling He) รับบทเป็น ฉีเสี่ยวเซวียน- ปรมจารย์ปราบปีศาจ ผู้มีจิตวิญญาณสองจิตเป็นฝาแฝดต้องคำสาป แตกต่างราวหยินกับหยาง• หวังอวี้เหวิน (Wang Yu Wen) รับบทเป็น จ้าวซินถง• เย่ชิง (Ye Qing) รับบทเป็น ฉีเยียนหราน• เหอหลานโต้ว (He Lan Dou) รับบทเป็น อี้เหมยเซวียนซือ• เฉินโย่วเหวย (Chen You Wei) รับบทเป็น หวังอวี่เชียนร่วมด้วย• ฟ่านหมิง (Fan Ming) รับบทเป็น จือเสีย• ไต้เซี่ยงอวี่ (Dai Xiang Yu) รับบทเป็น ฉีอู๋จี๋• จางจื่อซี (Zhang Zhi Xi) รับบทเป็น ไป๋หู่• หวังจี (Wang Ji) รับบทเป็น แม่เฒ่าฉีเด็กหนุ่มสองคนที่มีนิสัยต่างกันสุดขั้ว จำต้องร่วมออกเดินทางท่องยุทธภพไปด้วยกัน เพียงเพราะไข่มุกสีแดงเม็ดเดียว และระหว่างทางพวกเขายังได้พบกับ จ้าวซินถง (รับบทโดย หวังอวี้เหวิน) กับ หวังอวี่เชียน (รับบทโดย เฉินโย่วเหวย) และคนอื่นๆ อีกมาก จากความเกลียดชังกันในตอนแรก กลับถูกความแตกต่างดึงดูดเข้าหากันอย่างเหลือเชื่อในขณะที่พวกเขาร่วมทุกข์ร่วมสุข และกลายมาเป็นมิตรสหายร่วมชะตากรรมกันแล้ว จู่ๆ ฉีเสี่ยวเซวียนกลับต้องติดคุกเพียงเพราะต้องการปกป้องหู่จื่อ เพื่อช่วยฉีเสี่ยวเซวียน หู่จื่อและผองเพื่อนจึงได้เข้าร่วมการประลองฝีมือกับปรมาจารย์ปีศาจแห่งยุทธภพ ด้วยเหตุนี้ทำให้พวกเขาได้รับรู้ถึงเบื้องหลังและความจริงเกี่ยวกับสงครามระหว่างมนุษย์และปีศาจเมื่อห้าร้อยปีก่อนบัดนี้เหล่ากองทัพปีศาจที่ถูกผนึกไว้เมื่อห้าร้อยปีก่อนเริ่มเคลื่อนพล ปรมาจารย์ปีศาจพยายามอาศัยความโกลาหลนี้หวังครองยุทธภพ และเมื่อมนุษย์ผู้ทะเยอทะยานกับปีศาจร้ายกำลังจะนำหายนะมาสู่ยุทธภพ กลุ่มคนหนุ่มสาวผู้เปี่ยมความฝันจึงไม่ลังเลที่จะเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อช่วยปกป้องใต้หล้าเรียบเรียงจาก : iQ.com, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, iQIYI Thailand, weibo.com