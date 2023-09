เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Worst of Evil” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Worst of Evilชื่อเรื่องเกาหลี : 최악의 악 | choe-ak-eui akชื่อเรื่องไทย : เดอะ เวิร์ส ออฟ อีวิล (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, อาชญากรรมการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : ฮันดงอุค (Han Dong-wook) ผลงานกำกับภาพยนตร์ When A Man Loves A Woman (2013) • พัคกึนบอม (Park Geun-buem) ผลงานเขียนบทและกำกับภาพยนตร์ Girl on the Edge (2015)ผู้เขียนบท : จางมินซ็อก (Jang Min-seok) ผลงานเขียนบทซีรีส์เป็นทางการเรื่องแรก และผลงานเขียนบทภาพยนตร์ Fist of Legend (2013)ผู้ผลิต : Baram Pictures และ Sanai Pictures ในเครือ Kakao Entertainmentออกอากาศในเกาหลีใต้พร้อมในไทยทาง : Disney Plus Hotstar (บรรยายไทย)จำนวนตอนออกอากาศ : - ตอนละ 60 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 14.00 น. รับชมวันละ 2 ตอน วันแรก พุธที่ 27 กันยายน 2566 รับชม 3 ตอนระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มวันแรก พุธที่ 27 กันยายน – ตุลาคม 2566ตำรวจสายสืบจากหน่วยตำรวจภูธร ที่ถูกเสนอให้แฝงตัวเข้าไปในสหภาพกังนัม แก๊งมาเฟียค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ แม้ความสัมพันธ์กับ ยูอึยจอง ตำรวจหญิงภรรยาที่มียศสูงกว่าจะรักกันดี และถูกญาติฝ่ายเมียดูถูกว่าเป็นตำรวจบ้านนอกแถมยังมียศต่ำกว่าเมีย ซึ่งกลายเป็นความกดดันของเขา อันเป็นสาเหตุที่เขารับงานนี้ทั้งๆ ที่ปฏิเสธในเบื้องต้นเขาเกิดและโตที่กังนัมแถมฝีมือต่อสู้ไม่มีใครกล้าต่อกร จากดีเจสุดหล่อนาม ชอลลี่ แห่งออลไนต์ไนต์คลับขวัญใจนักท่องราตรีสาวๆ เขาก้าวขึ้นมาเป็น นาย เป็นหัวหน้าแก๊งมาเฟียฟอร์มสด โดยโค่น จ่าจาง หรือ จางกยอลชอล กลายเป็นขาใหญ่แห่งย่านกังนัม และสร้างให้บ้านเกิดกลายเป็นศูนย์กลางการค้าขายยาเสพติดข้ามชาติ ที่ฟอร์มตัวขึ้นมาใหญ่ในชื่อแก๊งสหภาพกังนัม ในเวลาเพียง 1 ปีภรรยาของ พัคจุนโม นายตำรวจหญิง ผู้ช่วยสารวัตร แผนกความมั่นคงแห่งชาติ ที่แทรกซึมแฝงตัวเข้าไปแก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยไม่รู้ว่าสามีก็แฝงตัวเข้าไปใกล้ตัวจองกีชอลเช่นกันผู้ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดรายใหญ่จากประเทศจีน ที่เดินทางมาเกาหลีใต้เพื่อติดต่อทำการค้ากับจองกีชอลแก๊งค้ายากังนัม มือขวาและคนสนิทของจองกีชอลนายตำรวจปราบปรามยาเสพติด รุ่นพี่ของ พัคจุนโม ที่เป็นคนเสนอตัวเขาให้กับทางสำนักงานอัยการโซล เพื่อให้แทรกซึมเข้าไปในแก๊งของกีชอล แลกกับยศและตำแหน่งเลื่อนขั้นแนกรณีพิเศษผู้คิดค้นและเป็นเจ้าของสูตรยา กังนัมคริสตัล• อูคังมิน (Woo Kang-min) รับบทเป็น บ๊กนัม• กยอลฮวี (Gyul Hwi) รับบทเป็น ชอลกน• จองมันซิก (Jung Man-sik) รับบทเป็น จางกยอลชอล• อิมซองแจ (Im Sung-jae) รับบทเป็น ชเวจองแบ• อีชินกี (Lee Shin-ki) รับบทเป็น ซอจงรยอล• จองแจกวัง (Jung Jae-gwang) รับบทเป็น ควอนแทโฮ• อีจองฮอน (Lee Jung-hun) รับบทเป็น โจชางชิก• ชาแรฮย็อง (Cha Rae-hyung) รับบทเป็น ฮงฮีซ็อง• โชซองฮี (Cho Sung-hee) รับบทเป็น ซังกยูชอหัวหน้าอัยการแผนกอาชญากรรมร้ายแรง โจชางชิก (รับบทโดย อีจองฮอน) จึงเริ่มสืบหาเบาะแสของยาตัวใหม่ที่ชื่อว่า กังนัมคริสตัล และให้หาตำรวจขาลุยฝีมือเจ๋งๆ เพื่อแทรกซึมเข้าไปในแก๊ง สหภาพกังนัม ของ จองกีชอล (รับบทโดย วีฮาจุน) เพื่อหาหลักฐานและทลายแก๊งค้ายานรกนี้พัคจุนโม (รับบทโดย จีชางอุค) ตำรวจสายสืบจากหน่วยตำรวจภูธร ถูกทาบทามจาก ผู้กองซ็อกโดฮยอง(รับบทโดย จีซึงฮยอน) นายตำรวจปราบปรามยาเสพติด รุ่นพี่ของเขา ให้แฝงตัวเข้าไปในสหภาพกังนัม แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติที่เติบโตมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเขาหาทางเข้าหา จองกีชอล หัวหน้าแก๊งมาเฟียสหภาพกังนัมที่ฟอร์มสดขั้นสุดให้ได้ เบื้องต้นเขาปฏิเสธ จนกระทั่ง โจชางชิก เดินทางมาเจรจา พร้อมเงื่อนไขที่เขายากจะปฏิเสธในการที่ พัคจุนโม ปรากฎตัวขึ้นอย่างกะทันหัน และยังได้เอ่ยถึงชื่อ ควอนแทโฮ (รับบทโดย จองแจกวัง) รุ่นน้องคนสนิทที่ถูก จ่าจาง หรือ จางกยอลชอล (รับบทโดย จองมันซิก) แทงตาย ในวันที่เขาทำการยึดอำนาจ ทำให้ กีชอล และพวกเพื่อนๆ แก๊งสหภาพกังนัม หันมาให้ความสนใจ บททดสอบเพื่อลองใจจุนโม จึงถูกจัดฉากขึ้นหลังจากกีชอลรู้สึกถูกชะตากับเขาเป็นพิเศษ จุนโมผ่านบททดสอบนั้นฉลุยจู่ๆ สำนักงานต่างๆ ของสหภาพกังนัมก็ถูกบุกทำลายอย่างมีเงื่อนงำและเป็นปริศนา จุนโมจึงพิสูจน์ตัวเองต่อแก๊ง และยังได้จุดประกายการสืบสวนขึ้นมาอีกครั้ง แต่แล้วจุนโมยังต้องตกใจ เมื่อในวันที่แก๊งกังนัมของกีชอลถูกทลาย เขาพบว่า ยูอึยจอง (รับบทโดย อิมเซมี) ผู้ช่วยสารวัตรตำรวจจากแผนกความมั่นคง ภรรยาของเขา กลายเป็นหนึ่งในสมาชิกแก๊งค้ายาของกีชอลด้วยเมื่อตำรวจสายสืบเลือดร้อน ปะทะ หัวหน้ามาเฟียฟอร์มสด แก๊งค้ายาเสพติดข้ามชาติเบอร์ใหญ่แห่งกังนัม…ใครจะอยู่ ใครจะไป?เรียบเรียงจาก : hotstar.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : Disney Plus, hancinema.net