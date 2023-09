สาวเซ็กซี่เจนใหม่ “เจน-บัว-แพรว” กระตุกต่อมสยิว

คอภาพยนตร์ไทยต้องฮือฮาอีกครั้ง เมื่อ “MONOMAX” (โมโนแมกซ์) เตรียมส่งภาพยนตร์ไทยแนวคอมเมดี้ เซ็กซี่หวาบหวิวเรื่อง “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” ภายใต้การผลิตของ "โมโนออริจินอล" โดยได้แอ็คติ้งโค้ชชื่อดังอย่าง “ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” นั่งแท่นผู้กำกับฯ ครั้งแรก นำแสดงโดย เต้-ดาวิชญ์ กรีพลฤกษ์ (รับบท อิฐ), แพรว-เฌอมาวีร์ สุวรรณภาณุโชค (รับบท หมอโอ๋), เจน-นฤมล คำพันธ์ (รับบท มาเรีย), บัว-สีทอง ดวงแก้ว (รับบท แอนนา), นะโม-เบนเนดิค เรอบิเย (รับบท แม็ก), พิม-ปานวาด ศรีวิรุฒ (รับบท อิ๋ม), ภีม-ณัฐภัทร ประภานนท์ (รับบท อัพ), เกริก ชิลเลอร์ (รับบท ลุงฌอง) ร่วมด้วยนักแสดงอีกมากมายภาพยนตร์ “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” เป็นเรื่องราวภาคต่อหลังจากที่ อิฐ ตัดสินใจแต่งงานกับ แอนนา หุ่นยนต์ Sex Doll ที่ลุงฌอง นักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องสร้างขึ้นเพื่อให้อิทหายจากโรคกลัวเซ็กส์ แต่กลับเกิดเรื่องร้ายแรงไม่คาดฝันขึ้นเครื่องยนต์ของแอนนา เกิดระเบิดขึ้นในคืนที่ทั้งสองเข้าหอกัน ทำให้ อิฐ ได้รับบาดเจ็บที่อวัยวะเพศชายเป็นแผลไหม้เกรียม จนกลายเป็น ทอล์คออฟเดอะทาวน์และ #หำเกรียม ขึ้นเทรนด์อันดับหนึ่งทันที! และเหมือนเคราะห์ซ้ำกรรมซัดเมื่อ หมอโอ๋ หญิงสาวที่ อิฐ แอบชอบต้องมาทำหน้าที่ต้องรักษาอวัยวะเพศของ อิฐ แถมยังมาเป็นเพื่อนบ้านคนสวยของ อิฐ อีกต่างหาก แต่ถึงอย่างไร อิฐ ก็ยังไม่ตัดใจจาก แอนนา จนทำให้ ลุงฌอง ประดิษฐ์ มาเรีย หุ่นยนต์ Care Doll สวย เซ็กซี่ตัวใหม่ขึ้นมา และเมื่อ อิฐ เผลอไปเปิดสวิตซ์ มาเรีย ก็บันทึกทันทีว่า อิฐ คือนายของเธอแต่เพียงผู้เดียว เรื่องราววุ่น ๆ จึงเกิดขึ้น!โดยแอ็คติ้งโค้ชอย่าง “ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” ที่ต้องมานั่งแท่นกำกับภาพยนตร์เรื่องนี้ได้เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมงานกับโมโนและเป็นครั้งแรกที่ได้เป็นผู้กำกับด้วย ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ที่ให้เกียรติและไว้ใจเจินในการรับหน้าที่นี้ สำหรับ My Next Doll เวอร์ชั่นนี้เรายังอิงเนื้อเรื่องจากเดิมมานิดหน่อย คงกลิ่นอายความเซ็กซี่ ฮาปนทะลึ่งออกมาในรูปแบบน่ารัก ๆ แต่จะมีความพิเศษจากเวอร์ชั่นแรกอย่างแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนักแสดงที่คัดมาใหม่ทั้งหมด เรียกว่าใหม่ทั้งผู้กำกับและนักแสดงกันไปเลย (หัวเราะ) ยังไงก็ฝากติดตามภาพยนตร์เรื่องนี้ด้วยนะคะ”สามารถติดตามชมภาพยนตร์ “My Next Doll ยัยตุ๊กตาซ้อมรักยกกำลังสอง” วันที่ 6 ตุลาคมนี้!!! ที่แรกที่เดียว!!! ดูได้ไม่มีเซ็นเซอร์ที่ MONOMAX (โมโนแมกซ์)