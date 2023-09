อีกนิดเดียวก็แตะสองหลัก “สืบสัมผัส | Behind Your Touch” ทะยานสู่สัปดาห์สุดท้ายด้วยเรตติ้งสูงสุด

เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน Behind Your Touch ซึ่งเหลืออีกเพียงสองตอนเท่านั้น ทะยานขึ้นไปสู่เรตติ้งสูงสุดก่อนสัปดาห์สุดท้ายของการออกอากาศตามรายงานผลสำรวจของ Nielsen Korea ตอนล่าสุด (EP.14) ของ Behind Your Touch ได้เรตติ้งเฉลี่ยทั่วประเทศ 9.6 % ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างน่าประทับใจ 1.5 % จากเมื่อคืนก่อน (EP.13 – 7.06 %) และถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาลของซีรีส์ ด้วยเรื่องราวที่เข้มข้นเขม็งเกลียวบีบหัวใจคนดู และใกล้จะได้รู้แล้วว่า ฆาตกรต่อเนื่องตัวจริง ที่ใช้มีดไล่ล่าฆ่าเหยื่อ 3 รายติดๆ และรายล่าสุดคือสุดหล่อ ซอนอู (รับบทโดย ซูโฮ) ที่ นักสืบมุน (รับบทโดย อีมินกิ) มั่นใจว่า เขาคือฆาตกรต่อเนื่องตัวจริง ทำให้บงเยบุน (รับบทโดย ฮันจีมิน) โกรธมาก ประกาศไม่ยอมจับก้นใคร และไม่ให้ความร่วมมือกับนักสืบบ้าอีกแล้วในขณะเดียวกัน ทั้งซีรีส์ครอบครัวสุดสนุก “Live Your Own Life” ทางช่อง KBS และมหากาพย์ แอ็คชั่น แฟนตาซี “Arthdal Chronicles 2” ทางช่อง tvN ไม่ได้ออกอากาศตอนใหม่เมื่อคืนนี้ เนื่องจากช่อง ติดการรายงานข่าวการแข่งขัน Asian Games จาก หางโจว ประเทศจีนข้อมูลข่าว : soompi.comภาพประกอบ : KBS Drama