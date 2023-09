Review ซีรีส์ : “A Time Called You - เวลาเพรียกหาเธอ” ซีรีส์เกาหลี รีเมกได้ดีไม่แพ้ไต้หวัน

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เป็นอีกหนึ่งซีรีส์รีเมกจากเวอร์ชั่นไต้หวัน ที่ทำออกมาได้ดีไม่แพ้ต้นฉบับ ‘A Time Called You I เวลาเพรียกหาเธอ’ เป็นซีรีส์แนวโรแมนติก ดราม่า ลึกลับ ฆาตกรรม และนอสทัลเจีย (Nostalgia) พร้อมทีมนักแสดงนำมากฝีมือที่รับบทเด็กมัธยมปลายได้กระชากวัยสุด ๆ อย่าง อันฮโยซอบ จอนยอบิน และคังฮุน ซีรีส์ที่จะทำให้คุณอบอุ่นใจไปกับเรื่องว้าวุ่นของวัยรุ่น มิตรภาพ และการเดินทางข้ามเวลาเพื่อตามรักแท้ แม้ต้องแลกมาซึ่งความเจ็บปวดและการจากลา ถ้าคุณพร้อมจะอ่านรีวิว...เรามาติวเข้มเรื่องไทม์ไลน์และการสลับร่างสร้างรักไปพร้อมกัน!ประสบความสำเร็จทั้งเวอร์ชั่นต้นฉบับจากไต้หวันอย่าง ‘Someday or One Day’ (2019) ที่โด่งดังไปทั่วเอเชีย พอเกาหลีประกาศนำมารีเมกใหม่ในชื่อ ‘A Time Called You I เวลาเพรียกหาเธอ’ (2023) โดย Netflix ก็กลายเป็นซีรีส์ยอดนิยมและได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากเช่นกัน นำแสดงโดย 3 นักแสดงจากซีรีส์ฮิตติดท็อป 10 ของ Netflix ไม่ว่าจะเป็น อันฮโยซอบ (ท่านประธานสุดหล่อใน Business Proposal) จอนยอบิน (ทนายสาวสวยสุดมั่นของ Vincenzo) และคังฮุน (อาจารย์ฮงมาดนุ่มใน The Red Sleeve)A Time Called You เป็นเรื่องราวการเดินทางข้ามเวลาของคู่รัก โดยมีเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ท และเพลง ‘Gather My Tears’ (หรือ น้ำตา) ของซอจีวอน ทำหน้าที่เหมือนไทม์แมชชีนพาให้ทั้งสองสลับร่างไป-มาจนกว่าจะหากันจนเจอ ซึ่งหากคุณไม่ได้ตั้งใจดูอาจจะว้าวุ่นได้เลย!เส้นเรื่องแรกเกิดขึ้นในปี 1998 เรื่องราวของเพื่อนร่วมห้องสมัยมัธยมปลายที่กลายเป็นรักสามเส้าระหว่างนัมชีฮอน (รับบทโดย อันฮโยซอบ) หนุ่มป็อปที่ท็อปทั้งเรื่องเรียนและกีฬา เขาเป็นเพื่อนสนิทกับ จองอินกยู (รับบทโดย คังฮุน) หนุ่มหัวกระทิที่มีปัญหาด้านการฟังและรักสันโดษ เขาแอบรักผู้หญิงขี้อายในร้านขายเทปเพลงและแผ่นซีดีชื่อ ‘27 Records’ อย่าง ควอนมินจู (รับบทโดย จอนยอบิน) โดยเธอเป็นเด็กสาวบ้านแตกที่โหยหาความรัก แม่และพ่อต่างก็รักน้องชายที่เอาแต่ใจมากกว่า จนทำให้เธอมีปมเรื่องการยอมรับและไม่มีเพื่อนสักคนในโรงเรียน จนได้รู้จักกับชีฮอนและจองอินกยูจองอินกยูแอบรักควอนมินจู ส่วนควอนมินจูก็สารภาพรักกับชีฮอน แต่เธอก็ไม่ใช่สเป็กของเขาเอาเสียเลย กระทั่งวันหนึ่งควอนมินจูกลับโดนใครบางคนทำร้ายร่างกายจนสมองกระทบกระเทือน เธอตื่นมาพร้อมกับบุคลิกที่เปลี่ยนไป ทั้งกล้าหาญ มั่นใจ เปิดเผย และกล้าแสดงออก จนทั้งสองหนุ่มถึงกับสับสนและคนรอบข้างต่างก็มึนงงไปตาม ๆ กัน โดยที่ควอนมินจูพยายามบอกกับเพื่อนสนิททั้งสองและน้าชายของเธอว่า แท้จริงแล้วเธอเดินทางมาจากอนาคตในปี 2023 และมีชื่อว่า ‘ฮันจุนฮี’ (รับบทโดย จอนยอบิน) หญิงสาวผู้เด็กกว่าควอนมินจูตัวจริงถึง 7 ปี แต่ก็มีใบหน้าเหมือนกันเป๊ะ!นอกจากนี้ ฮันจุฮีในร่างของควอนมินจูยังบอกทั้งสองและน้าชายด้วยว่า เธอมาช่วยเหลือควอนมินจูที่ต้องถูกฆ่าตายในเดือนตุลาคมปี 1998 รวมถึงแก้ข้อกล่าวหาฆาตกรให้กับจองอินกยู จนทำให้เขาต้องติดคุกนาน 10 ปี และตามล่าหาฆาตกรตัวจริงที่ลงมือฆ่าควอนมินจูฮันจุนฮี สาวมั่นวัย 36 ปีที่ประสบความสำเร็จในเรื่องงาน แต่กลับโชคร้ายต้องเสียคนรักไปตลอดกาลจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี 2022 ถึงอย่างนั้น เธอก็ไม่อาจทำใจยอมรับความจริงและเฝ้ารอการกลับมาของคูยอนจู (รับบทโดย อันฮโยซอบ) วันหนึ่งเธอได้รับเครื่องเล่นเทปคาสเซ็ทพร้อมเพลง Gather My Tears และเปิดฟังตอนนั่งรถบัสกลับบ้าน แต่แล้วเธอก็เดินทางย้อนเวลากลับไปในปี 1998 และอยู่ในร่างของควอนมินจูสาววัย 18 ปี ที่ถูกคนร้ายทุบศีรษะและนอนเป็นเจ้าหญิงนิทราฮันจุนฮีตื่นขึ้นมาในร่างควอนมินจู เธอเดินทางข้ามเวลาเพื่อมาพบกับหนุ่มวัย 18 ปีที่หน้าตาเหมือนคนรักที่ตายจากอุบัติเหตุเครื่องบินตกในปี 2022 ของเธอเป๊ะ ๆ นั่นคือ ‘นัมชีฮอน’ แต่แล้วเธอกลับคิดว่า เขาไม่ใช่คนรักที่เฝ้ารอ เพราะในปี 1998 คูยอนจูเพิ่งจะอายุได้แค่ 12 ปีเท่านั้น และช่วงเวลานั้นฮันจุนฮีตัวจริงก็เพิ่งจะอายุแค่ 11 ปี แต่นัมชีฮอนกลับมีนิสัยและการกระทำหลายอย่างที่คล้ายกับคูยอนจูของเธอมาก ๆ ทำเอาเธอว้าวุ่นและสงสัยในตัวนัมชีฮอนมากขึ้น ว่าแท้จริงแล้ว ‘นัมชีฮอน’ VS ‘คูยอนจู’ เกี่ยวข้องกันอย่างไรกันแน่?แต่แท้จริงแล้วคนที่เดินทางข้ามเวลากลับมาตามหาคนรักเป็นครั้งแรกคือนัมชีฮอน ที่วิญญาณของเขาได้เข้ามาอยู่ในร่างของคูยอนจู (หนุ่มรักเพศเดียวกัน ที่ประสบอุบัติเหตุรถคว่ำ) ตั้งแต่ปี 2007 หลังจากนั้นเขาก็ออกตามหาฮันจุนฮีที่เคยอยู่ในร่างของควอนมินจู ทำให้เธอตกหลุมรักนัมชีฮอนในร่างคูยอนจู เท่ากับว่า การที่ฮันจีฮุนย้อนเวลากลับไปในปี 1998 เธอจึงได้พบกับคนรักที่เฝ้ารอมาตลอดโดยไม่รู้ตัวแม้ A Time Called You จะถ่ายทอดเรื่องราวความรักสลับร่างจนว้าวุ่น แต่ซีรีส์ก็สอดแทรกปมปริศนาฆาตกรรม ที่ทำร้ายชีวิตของเด็กวัยรุ่นทั้ง 3 คนในปี 1998 ให้พังทลายกลายเป็นขื่นขม ก่อนที่ฮันจุนฮีจะเดินทางย้อนเวลาสลับร่างไปแก้ปมอดีต พร้อมกับล้างมลทินให้กับจองอินกยูและช่วยชีวิตควอนมินจูในเวลาเดียวกันความที่เรื่องราวจะเล่าย้อนกลับไปในปี 1998 ผู้ชมจึงได้เห็นเทปคาสเซ็ท แผ่นซีดี เครื่องเล่นคาสเซ็ท ห้องสมุด นิตยสาร คอมพิวเตอร์และระบบปฏิบัติการ Window รวมถึงไลฟ์สไตล์ที่แตกต่างจากสังคมก้มหน้าจนเราคิดถึงช่วงเวลาเก่า ๆ ที่ยังเคยฟังเพลงจากเครื่องเล่น Walkman และการเล่นบาสเก็ตบอลหลังเลิกเรียน เรียกว่าพร็อพเนียนมาก ๆ ทุกองค์ประกอบ เสื้อผ้า หน้าผม และเทรนด์การแต่งตัวของคนยุค 90sนอกจากนี้ ซีรีส์ยังใช้ mood & tone ที่แตกต่างกันในการเล่าเรื่องผ่านไทม์ไลน์ในอดีตและปัจจุบัน โดยภาพปัจจุบันจะใช้สีโทนเย็นที่ให้ความรู้สึกเงียบเหงาและหม่นเศร้า เนื่องจากฮันจุนฮีต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวหลังคนรักตายจากไป ส่วนโทนสีที่ใช้เล่าเรื่องอดีตจะเป็นโทนอุ่นให้ความรู้สึกอบอุ่นละมุนใจ โดยเฉพาะเพลง Gather My Tears วนซ้ำไปหลายรอบ แต่ก็ชอบทุกรอบและความหมายก็ตรงกับซีรีส์อย่างมาก โดยเฉพาะฉากที่สองหนุ่มฉลองวันเกิดเล็ก ๆ ให้กับควอนมินจูใต้ต้นซากุระ เห็นแล้วอยากจะวาร์ปไปดูซากุระที่เกาหลีกันเลยทีเดียวแล้วยังมีนักแสดงรับเชิญระดับพระเอกอย่าง 'โรอุน' มาแสดงเป็นคู่รักกับ 'อันฮโยซอบ' ถูกใจสาย Y จนแทบจะคลั่งตายกันไปเลย >< เอาเป็นว่า A Time Called You I เวลาเพรียกหาเธอ เป็นซีรีส์จำนวน 12 ตอน ที่ออนแอร์ครบแล้วทาง Netflix