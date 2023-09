เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “วันลักพาตัว | The Kidnapping Day” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Kidnapping Dayชื่อเรื่องเกาหลี : 유괴의 날 | yu-gwa-eui nalชื่อเรื่องไทย : วันลักพาตัวแนวซีรีส์ : ตลกร้าย, ระทึกขวัญ, ตื่นเต้นการจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : พัคยูยอง (Park Yoo-young) ผลงานกำกับซีรีส์ A Model Family (Netflix, 2022) และ Love Alarm - Season 2 (Netflix, 2019)ผู้เขียนบท : คิมเจยอง (Kim Je-yeong) ผลงานเขียนบทภาพยนตร์ Cheese in the Trap (2017)ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : The Kidnapping Dayผู้ประพันธ์ : จองแฮยอนผู้ผลิต : ASTORYออกอากาศในเกาหลีใต้ทางช่อง : ENAจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 60 นาทีวันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี เวลา 21:00 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 13 กันยายน - 19 ตุลาคม 2023 (อาจมีการเปลี่ยนแปลง)ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : Prime Video Thailand ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 22:00 น.- พ่อม่ายลูกติด ที่ต้องกลายมาเป็นโจรลักพาตัวเด็กหญิงทายาทผอ.โรงพยาบาล เพื่อหาเงินเป็นค่ารักษาลูกสาวคนเดียวที่ล้มป่วย แต่เรื่องกลับเลยเถิดไปเกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรม- เด็กหญิงวัย 11 ขวบ ฉลาด ช่างสังเกต มีมันสมองระดับอัจฉริยะ ด้วยมันสมองที่ไม่ธรรมาดานี้ ทำให้เธอสงสัยในตัว คิมมยองจุนที่อ้างว่าเขาเป็นพ่อ แต่ต้องเผชิญวิกฤติด้วยความผูกพันที่แปลกประหลาดกับพ่อกำมะลอของเธอ ลูกสาวจินแท- นายตำรวจเจ้าของคดีฆาตกรรมผอ.โรงพยาบาลกับภรรยา และคดีลักพาตัวเด็กหญิงโรฮี เป็นคนเย็นชา แต่มีความคิดปราดเปรื่องและทักษะชั้นยอดในการวิเคราะห์ข้อมูล- อดีตภรรยาของคิมมยองจุน เป็นคนวางแผนลักพาตัวเด็กหญิงโรฮี- พนักงานบริษัทรักษาความปลอดภัยที่ดูแลชเวจินแท พ่อของโรฮี ทั้งที่บ้านและโรงพยาบาล- ผู้อำนวยการโรงพยาบาล พ่อของโรฮี ที่ถูกฆาตกรรมพร้อมภรรยาคาบ้านสุดหรู- ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยคณะเดียวกับจินแท เป็นแม่ของโรฮี และเป็นหัวหน้าแผนกศัลยกรรมประสาท- ผู้จัดการการการลงทุนในต่างประเทศ ที่จ่ายเงินกองทุนวิจัยจำนวนมากให้กับผู้อำนวยการชเวจินแท พ่อของโรฮี- ลูกสาวของมยองจุนกับฮเยอึนในระหว่างทางที่มยองจุนกำลังไปลักพาตัวโรฮี จู่ๆ ก็มีใครบางคนมาหมดสติตรงหน้ารถของเขา พอดูหน้าก็พบว่าเป็นโรฮีนั่นเอง มยองจุนพาโรฮีที่สลบไปที่บ้าน แต่เมื่อโรฮีฟื้นขึ้นมาเด็กหญิงตัวน้อยกลับจำอะไรไม่ได้เลย มยองจุนจึงสมอ้างหลอกว่าตัวเองเป็นพ่อของเธอ และระหว่างนั้นเขาก็โทร.ติดต่อไปยังพ่อแม่ของโรฮี เพื่อจะเรียกขอเงินตามแผน แต่ดันติดต่อไม่ได้เมื่อเขาไปที่บ้านของโรฮี แต่กลับพบว่า ผอ.โรงพยาบาลกับภรรยา พ่อและแม่ของเธอถูกฆาตกรรม และถูกหามออกมาในสภาพเป็นศพ เขากลัวจะถูกกล่าวหาจึงรีบหนีกลับบ้านไป ความซวยมาเยือนชีวิตของโจรลักพาตัวมือใหม่ ที่ทั้งไม่สามารถเรียกค่าไถ่ได้ หรือจะพาโรฮีกลับไปคืนบ้านก็ทำไม่ได้อีก ระหว่างมยองจุนไปสืบข่าวที่บ้านโรฮี ก็มีเงาทะมึนปริศนาเข้ามาหาโรฮีที่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพังในบ้านทางด้าน พัคซังยุน (รับบทโดย พัคซองฮุน) สายสืบผู้ได้มารับผิดชอบคดีฆาตกรรมผอ.โรงพยาบาลและภรรยา ก็ค้นพบความจริงอีกว่า โรฮี ลูกสาวคนเดียวของคู่สามีภรรยาที่ถูกฆาตกรรมหายตัวไป และเริ่มไล่ตามแกะร่องรอยของมยองจุนที่พาโรฮีไปฝั่งโรฮีที่มีมันสมองไม่ธรรมดา เป็นเด็กอัจฉริยะ ก็เริ่มสงสัยในตัวมยองจุน ในที่สุดโรฮีก็ได้รู้ว่ามยองจุนไม่ใช่พ่อของตน แต่เป็นโจรลักพาตัว โรฮีอยากกลับบ้านแต่มยองจุนตัดสินใจจะพาเธอไปส่งที่สถานีตำรวจและมอบตัวหลังจากนั้น แต่ทว่าในวินาทีที่จะเดินเข้าสถานีตำรวจ ความทรงจำที่หายไปของโรฮีก็กลับคืนมาบางส่วน จนทำให้เด็กหญิงช็อกอย่างหนักขณะเดียวกันซังยุนตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดเพื่อตามหาโรฮีที่หายตัวไป ก็ได้รู้อดีตที่ซ่อนอยู่ของมยองจุนที่เหมือนจะเป็นแค่โจรลักพาตัวสุดเงอะงะมยองจุนและโรฮีไปค้างคืนที่บ้านของฮเยอึนผู้วางแผนการลักพาตัว โรฮีถึงกับอึ้งเมื่อรู้ว่ามยองจุนตกลงกับฮเยอึนแล้วว่าเขาจะรับผิดชอบเรื่องการลักพาตัวเองคนเดียวและมอบตัว โรฮีตามฮเยอึนที่น่าสงสัยไป สุดท้ายก็ได้รู้เหตุผลแท้จริงที่ทำให้ฮเยอึนต้องไปจากมยองจุนและฮีแอเรียบเรียง ร้อยข้อมูลจาก : primevideo.com, soompi.com, hancinema.net, wikipedia.orgภาพประกอบ : Prime Video, ENA Drama, hancinema.netอ่านข่าว ทำไมต้องดูซีรีส์ “วันลักพาตัว”https://mgronline.com/drama/detail/9660000082844