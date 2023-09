เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Arthdal Chronicles: The Sword of Aramunชื่อเรื่องเกาหลี : 아라문의 검 | a-ra-mun-eui geomชื่อเรื่องไทย : อาธดัล ครอนิเคิลส์ : เดอะ สวอร์ด ออฟ อารามุน (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : แฟนตาซี, ดราม่า, การเมือง, สงคราม, อิงประวัติศาสตร์เรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : คิมควังชิก (Kim Kwang-sik) ผลงานกำกับภาพยนตร์ The Great Battle (2017)ผู้เขียนบท : คิมยองฮยอน (Kim Yeong-hyeon) • พัคซังยอน (Park Sang-yeon) ผลงานร่วมกันเขียนบทซีรีส์ Arthdal Chronicles (tvN, 2019) และ Six Flying Dragons (SBS, 2015)ผู้ผลิต : Studio Dragon และ KPJ Corporationออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง tvN และ สตรีมมิ่ง Disney Plusจำนวนตอนออกอากาศ : 12 ตอนจบ ตอนละ 75 - 80 นาที โดยประมาณวัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ และ วันอาทิตย์ เวลา 21.20 น. (ตามเกาหลี)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 9 กันยายน – 15 ตุลาคม 2566ออกอากาศในไทย รับชมซับไทยถูกลิขสิทธิ์ : Disney Plus Hotstar ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เวลา 22.00 น. เริ่มวันแรก 16 กันยายน 2566 (ออกอากาศ 3 ตอน)กษัตริย์พระองค์แรกแห่งอาธดัลอึนซอม ผู้นำกลุ่มพันธมิตรอาโก ทายาทของซาราซและอาซาฮนซายา แม่ทัพแห่งอาธดัล ทายาทของซาราซและอาซาฮนหัวหน้านักบวชจิตใจงดงาม ผู้สืบทอดภารกิจเผ่าวาฮันต่อจากแม่ใหญ่โชซอล ถูกจับตัวไปที่อาธดัล และกลายเป็นเสาหลักที่อำนาจทั้งสามในอาธดัลให้ความเคารพนับถือ มีจิตแก่กล้าและได้รับญาณทิพย์จากองค์เทพ สามารถสื่อสารกับอึนซอม โดยไม่ต้องเอ่ยปากพูดเลยจากผู้หญิงที่ทั้งฉลาด งดงามที่สุดในดินแดนอาธ สู่ตำแหน่งราชินีแห่งอาธดัลผู้ร้ายกาจ หิวกระหาย และโหยหาอำนาจมากที่สุด เธอมีความฝันที่ยิ่งใหญ่มากกว่าแค่การเป็นราชินีแห่งอาธดัล มีโอรสชื่อ อารก ซึ่งถือกำเนิดจากกษัตริย์ทากน ก็ต้องรอดูกันว่าแทอารา นักการเมืองผู้เปี่ยมทักษะ เจ้าเล่ห์ และร้ายกาจ จะใช้ประโยชน์จากการมีอยู่ของอารก ซึ่งเป็นทั้งคนที่เธอต้องปกป้อง และคนที่จะปกป้องเธอ อย่างไรแม่ทัพใหญ่ของอาธดัล ถูกนักฆ่าพลีชีพชาฮาทีของราชินีแทอารา ที่เขาให้ความเมตตา ฆ่าจนตายหัวหน้าสมาคมฮัมจีช่างดาบ และช่างผลิตอาวุธ ชาวเผ่าวาฮัน พ่อของทันยาชาววาฮันที่ทรยศพวกพ้อง เป็นทหารของอาธดัล• อีจูวอน (Lee Joo-won) รับบทเป็น ยอนบัล• อีโฮชอล (Lee Ho-cheol) รับบทเป็น กีโทฮา• คิมจองยอง (Kim Jung-young) รับบทเป็น โซฮานาสงครามครั้งแรกระหว่างกองทัพแห่งอาธดัล ซึ่งนำทัพโดย มูแบ็ค (รับบทโดย พัคแฮจุน) และ ซายา กับ กลุ่มพันธมิตรอาโก ซึ่งนำทัพโดย อึนซอม (รับบทโดย อีจุนกิ) เกิดขึ้นบนที่ราบฮันโชอา อึนซอมและกลุ่มพันธมิตรอาโกต้องเจอกับความยากลำบากในการรับมือกับกองกำลังอาธดัลอันทรงพลังทั้งกำลังทหารที่ฮึกเหิมพร้อมอาวุธยุทโธปกรณ์จัดเต็ม แต่อาธดัลเองก็ทำอะไรกองทัพพันธมิตรอาโกไม่ได้ง่ายๆ เช่นกันระหว่างพักรบ มูแบ็ค ได้รู้เรื่องการมีอยู่ของ เบเนตบอต หรือ ฝาแฝด และรู้แล้วว่า อึนซอม คือ อิไนชินกิ จุติลงมาเกิด เป็นวีรบุรุษแห่งเผ่าอาโก จึงตัดสินใจนัดหมายให้ ซายา ไปพบกับ อึนซอม ที่โรงเก็บของในฮันโชอา โดยไม่มีทหารคนไหนรู้เรื่อง แต่คาดไม่ถึงว่า มือสังหารชาฮาทีขององค์ราชินีแทอารา กลับบุกเข้ามา และจู่โจมฆ่า ฝาแฝด อย่างไม่ทันตั้งตัว แล้วจุดไฟเผาโรงเก็บของทันที มูแบ็คซึ่งปล่อยให้ฝาแฝดได้คุยกันหันไปเห็นว่าไฟกำลังโหมไหม้โรงเก็บของอย่างรุนแรง จึงรีบวิ่งไปช่วย คนที่เขาช่วยออกมาได้กลับเป็นอึนซอม ขณะที่ซายามีคนช่วยไว้ทันเช่นกัน และนำตัวไปรักษาที่เผ่าอาโกอึนซอมฟื้นขึ้นมารับรู้ว่าตนอยู่ในอาธดัล และถึงกับน้ำตารื้นเต็มตื้นเมื่อได้เจอหน้าทันยา ที่เขาแสนคิดถึง ขณะที่หัวหน้านักบวชหญิงเดินมาสมทบ เพื่อไปฟังการขึ้นให้การของเขา ในเหตุการณ์ลอบสังหารแม่ทัพมูแบ็ค ความคิดถึงท่วมท้นจนเขาลืมตัวโผเข้าไปกอดนักบวชหญิงเต็มแรงเต็มรัก ทันยาประหลาดใจ เช่นเดียวกันคนอื่นๆ ในที่นั้น ก่อนที่อึนซอมจะละตัวออก และส่งสารเป็นคำพูดติดปากที่เขาเคยพูดกับทันยาว่า “โลกใบนี้สนุกดีนะ มันคงเป็นโรคอย่างหนึ่ง” จนทำให้ ทันยา รู้ว่าเขาไม่ใช่ซายา แต่เป็นอึนซอม และองค์ราชินีแทอาราผู้กระหายอำนาจ ก็ฉุกคิดได้เช่นกันว่า คนที่ขึ้นให้การโดยไม่ยอมบอกว่าคนที่ลอบสังหารมูแบ็คกับซายาเป็นชาฮาที มือสังหารพลีชีพคนของตน เขาไม่ใช่ซายา!!ทางฝั่งกลุ่มพันธมิตรอาโก ต้องตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด จากการหายตัวไปของอึนซอม และหวั่นเกรงว่าการรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่นครั้งแรกในรอบ 200 ปีจะต้องล่มสลายลงไป จึงไปสืบถามจาก พ่อค้าจอมกะล่อน ชโยรือจากิน (รับบทโดย คิมโดฮยอน) หัวหน้าสมาคมฮัมจี ซึ่งรู้เรื่องฝาแฝด และคาดการณ์ได้ว่า เวลานี้ อึนซอมน่าจะอยู่ในอาธดัล ทุกคนจึงปลอมตัวเป็นพ่อค้าของสมาคมฮัมจี เข้าไปหาข่าวที่อาธดัล อันเป็นเวลาเดียวกับที่ อึนซอม ลักลอบออกมาจากพระราชวัง จึงได้พบเจอกันอึนซอม นึกสนุก วางแผนจะปั่นหัว กษัตริย์ทากน กับ ราชินีแทอารา หนุกๆ บ่อนทำลายอาธดัล ซึ่งจะทำให้เผ่าอาโกของเขาเป็นต่อ อึนซอมยอมรับกับองค์ราชินีว่าเขาไม่ใช่ซายา และไม่รู้ด้วยว่าเวลานี้ ซายา ยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ นอกจากนี้ยังโกหกว่าเขาเป็นแค่คนธรรมดา แถมบอกว่ายินดีจะให้ความร่วมมือกับแทอาราเต็มที่ เพื่อให้องค์ชายทารก โอรสของนางได้เป็นรัชทายาทขึ้นครองบัลลังก์แต่แล้ว ระหว่างนั้น องค์ชายอารกถูกลักพาตัวไป และภายในพระราชวังอาธดัลก็เกิดความโกลาหล อึนซอมในคราบซายา ลักลอบเข้ามาหาทันยาและที่วิหารมหาเทพ และนำตัวเธอไปยังสถานที่อันเป็นความลับ ขณะเดียวกันทากนก็ต้องตกที่นั่งลำบากเมื่อความลับเรื่องเลือดสีม่วงของเขาถูกเปิดเผยเรียบเรียงจาก : hotstar.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : Disney Plus, hancinema.netอ่านเรื่องย่อ Arthdal Chronicles ซีซั่น 1https://mgronline.com/drama/detail/9660000082103