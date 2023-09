เรื่องย่อซีรีส์-ตัวละครสำคัญ “THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK”

เพื่อเป็นการร่วมยินดีกับภาพแรกชุดนี้ ยูโกะ ชิมิสึ (Yuko Shimizu) นักวาดภาพประกอบเจ้าของรางวัลได้เอาใจแฟนๆ ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานแฟนอาร์ตเวอร์ชันพิเศษ “ฉันเป็นแฟนตัวยงของจอห์น วิคเลยค่ะ ดังนั้นเมื่อได้รับการติดต่อจาก Prime Video ให้มาร่วมงานในโปรเจกต์นี้ เลยเป็นโอกาสที่น่าตื่นเต้นอย่างมาก โรงแรม The Continental เป็นส่วนสำคัญในแฟรนไชส์ภาพยนตร์จอห์น วิค และฉันอยากแสดงงานอาร์ตชิ้นนี้ในฐานะตัวละครหลักของเรื่อง เนื่องจากซีรีส์ทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากและเพื่อบอกใบ้ผุู้ชมถึงสิ่งที่จะได้สัมผัสจากซีรีส์เรื่องนี้ - อันตราย, เล่ห์กล, ดรามา - สิ่งต่างๆเหล่านี้รอผู้ชมมาค้นพบเพียงเปิดประตูก้าวเข้ามาที่ The Continental และติดตามชมเรื่องราวจุดเริ่มต้นของวินสตันที่จะถูกเปิดเผย” ยูโกะ ชิมิสึ นักวาดประกอบ กล่าวซีรีส์ชุดนี้ มี เคิร์ก วอร์ด (Kirk Ward), ผู้อำนวยการสร้างและผู้เขียนบทร่วม , เบซิล ไอวานิค (Basil Iwanyk), ผู้อำนวยการสร้าง และ อัลเบิร์ต ฮิวจ์ส (Albert Hughes), ผู้กำกับและผู้อำนวยการสร้างซีรีส์จำนวนสามตอนนี้จะสำรวจที่มาและเบื้องหลังโรงแรมสำหรับนักฆ่าอันโด่งดัง ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของจักรวาลจอห์น วิค ซีรีส์จะถูกถ่ายทอดผ่านมุมมองของ วินสตัน สก็อตต์ วัยหนุ่ม ช่วงที่เขาถูกลากเข้าไปในขุมนรกแห่งนิวยอร์กซิตี้ยุค 70 เพื่อเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาเคยหันหลังให้ วินสตันวางแผนเข้าสู่โลกใต้ดินอันเต็มไปด้วยความลึกลับของเหล่านักฆ่า โดยใช้ความพยายามเสี่ยงตายในการยึดครองโรงแรม ซึ่งเขาจะขึ้นครองอาณาจักรนี้ในที่สุดหล่อ ฉลาด เท่ และเก็บตัว วินสตันเป็นนักธุรกิจผู้รอบรู้ที่คิดนอกกรอบ หลังเกิดเหตุการณ์ที่สร้างแผลในใจและทำให้วินสตันถูกกฏหมายตามล่า เขาทำงานเป็นนักธุรกิจผู้มั่งคั่งในลอนดอน แต่แล้ว คอร์แม็ก หัวหน้าแก๊งอาชญากรในอดีตของเขา ก็ลากเขากลับเข้าสู่โลกใต้ดินและส่งเขาออกปฏิบัติภารกิจเพื่อตามหาแฟรงกี้ พี่ชายของเขาที่ขาดการติดต่อไปนานเขากล่าวว่า “The Continental เป็นเรื่องราวปฐมบทของภาพยนตร์ John Wick ซึ่งถ้าคุณคุ้นเคยกับภาพยนตร์ในแฟรนไชส์นี้ คุณจะรู้ว่านี่คือบทนำที่ยิ่งใหญ่ของโลก John Wick ในช่วงประมาณ 30-40 ปีก่อนที่ภาพยนตร์เหล่านี้จะเกิดขึ้น เราได้ผู้อำนวยการสร้างทั้งหมดจากภาพยนตร์ในภาคก่อนๆ มาช่วยดูแลการผลิตในครั้งนี้ และมีความเข้มงวดมากในเรื่องความต่อเนื่องจากภาคก่อน รวมถึงการให้เกียรติผู้สร้างและสไตล์เฉพาะตัวของพวกเขา แต่สิ่งที่ยอดเยี่ยมอีกอย่างก็คือ เรื่องราวในภาคนี้เกิดขึ้นในยุค 70 ดังนั้นมันจึงมีสไตล์ที่ต่างออกไปจากภาคก่อนๆ”ชารอน ในสมัยยังหนุ่มเป็นผู้ช่วยที่คอร์แมคไว้วางใจ เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้ความจงรักภักดีของ ชารอน ถูกทดสอบ และเขาจะต้องเลือกระหว่างผู้พิทักษ์กับครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันกันด้วยสายเลือดอโยมิเด อัดเดกุน กล่าวว่า “ชารอนเติบโตมากับพ่อของเขาในไนจีเรีย และเขาไม่ได้มาจากพื้นเพที่ร่ำรวยเลย เขามาจากวัฒนธรรมไนจีเรียที่เข้มข้นซึ่งให้ความสำคัญกับเรื่องการเคารพและความจงรักภักดี ผมคิดว่าเขาเลือก The High Table เพื่อให้ชีวิตของเขาดีขึ้น มันเป็นแค่การค้นหาความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น — ผมรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่อยู่ในใจเขาเสมอ การแสดงของแลนซ์ เรดดิค (Lance Reddick) เป็นแรงบันดาลใจให้ผมแบบไม่ต้องสงสัยเลย ผมคิดว่าเขาเป็นผู้ชายและนักแสดงที่ยอดเยี่ยมมาก ผมพยายามจะมองเรื่องนี้จากสองมุม ผมจะมองว่าเรื่องนี้เป็นแรงกดดันมหาศาลแล้วยอมถูกความกดดันนั้นบดขยี้ หรือจะวางใจว่าการตีความตัวละครของผมนั้นสอดคล้องกับการแสดงเป็นชารอนของแลนซ์ เรดดิกก็ได้เหมือนกัน”น่าเกรงขาม โหดเหี้ยม เลือดเย็น แต่มีเสน่ห์ คอร์แมคเป็นบุคคลสำคัญของนิวยอร์กซิตี้และผู้จัดการคนปัจจุบันของ The Continental Hotel คอร์แมคมีความหลังร่วมกับวินสตันและแฟรงกี้ สก็อตต์ เมื่อแฟรงกี้ขโมยของมีค่ามหาศาลไปให้ผู้บังคับบัญชาของคอร์แมค คอร์แมคจึงลากวินสตันกลับเข้าไปในโลกอาชญากร ภาพยนตร์จะพาผู้ชมไปติดตามเรื่องราวของคอร์แมคเมื่อความโกรธและความบ้าคลั่งของเขาเดือดพล่านเมล กิบสัน กล่าวว่า “เขาเป็นเหมือนที่ปรึกษา (ของวินสตันและชารอน) อาจจะเป็นที่ปรึกษา หรือผู้ทรมาน ผมไม่แน่ใจว่าอันไหน แต่เขาเป็นคนนิสัยชั่วร้ายที่เปรียบเหมือนพ่อของวินสตันและชารอน และเมื่อตอนยังเด็กพวกเขาก็มองเขาเป็นแบบนั้น แต่เมื่อพวกเขาเติบโตและเริ่มวิเคราะห์ว่าจริงๆ แล้วเขาเป็นใครกันแน่ พวกเขาก็ตระหนักว่าเขาอาจไม่ใช่พ่ออย่างที่เขาเสแสร้งว่าเป็น เขาค่อนข้างเห็นแก่ตัวในแบบของตัวเองและหลอกใช้พวกเขาในทางที่ไม่ดี ผมคิดว่าพวกเขาถูกหลอกด้วยเรื่องนั้นและพวกเขาต้องการที่จะเอาคืน ซึ่งก็สมควรแล้ว”เคดีเป็นนักสืบในสำนักงานตำรวจนิวยอร์ก (NYPD) ที่เกลียดการทุจริต ความมุ่งมั่นที่จะเปิดโปงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นในเมือง บวกกับแรงขับเคลื่อนส่วนตัวของเธอเอง ทำให้เคดีหลุดเข้าไปในโลกของ The Continental และต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่หลอกหลอนเธอในอดีตเมย์ฮิวเป็นนักสืบในสำนักงานตำรวจนิวยอร์กและผู้บังคับบัญชาของเคดี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามีอะไรมากกว่าที่เห็น เมย์ฮิวแต่งงานและมีลูกแล้ว เขาชอบ KD มากและพยายามห้ามเธอให้อยู่ห่างจากโรงแรม The Continentalมิเชล ปราดา กล่าวว่า : “เคดีตามรอยความยุติธรรม จริงๆ เธอตามรอยแฟรงกี้ ตามรอยสิ่งที่เธอตามหา และมันไม่ใช่เรื่องงานอีกต่อไปแล้ว มันเริ่มกลายเป็นเรื่องส่วนตัว เคดีไม่ใช่คนที่ทำตามกฎจริงๆ ดังนั้น เมื่อเธอถูกสั่งว่า ‘อย่าเข้าไปในนั้น (The Continental) นั่นไม่ใช่ที่สำหรับคุณ’ สิ่งแรกที่เธอจะทำคือเข้าไปในนั้น”“ความสัมพันธ์ระหว่างเคดีกับเมย์ฮิวเป็นเรื่องของพลัง ทั้งสองคนถูกชีวิตกดทับมาตลอด และในทุกๆ ฉากที่พวกเขาปรากฏตัว ก็จะต้องมีการต่อสู้เพื่อช่วงชิงว่าใครคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดเสมอ สำหรับเคดี ฉันคิดว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งที่เริ่มผลักดันให้เธอพยายามปลุกพลังให้ตัวเองอีกครั้ง เพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเธอสามารถควบคุมบางสิ่งบางอย่างได้ เพราะว่าสิ่งที่สำคัญสำหรับเธอจริงๆ คือการไม่รู้สึกว่ากำลังถูกชีวิตกระทำ แต่เธอต่างหากที่ลงมือทำบางอย่างให้เกิดขึ้นในชีวิต”แฟรงกี้เป็นพี่ชายของวินสตันและเป็นนักฆ่าโดยกำเนิด ในขณะที่วินสตันกลายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลอนดอน แฟรงกี้สมัครเป็นทหารและถูกส่งไปเวียดนาม เมื่อกลับถึงอเมริกา แฟรงกี้กลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่คอร์แมคไว้วางใจมากที่สุด ก่อนจะขโมยวัตถุล้ำค่าจากใจกลางโรงแรม The Continental และวางแผนให้เขากับวินสตันได้กลับมาพบกันอีกครั้ง โดยที่เขาเองก็ไม่รู้เลยว่าการกระทำที่ท้าทายของเขา จะเปลี่ยนแปลงดุลอำนาจของโรงแรม The Continental ในอีกหลายปีข้างหน้าเยนเป็นภรรยาของแฟรงกี้ ผู้ซึ่งพร้อมที่จะอดทนต่อทุกความยากลำบากเพื่อให้ได้อยู่กับเขา รวมถึงการใช้ชีวิตใต้ดินหลังจากที่เขาขโมยของบางอย่างที่ทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในอันตรายร้ายแรง เยนตกใจมากเมื่อรู้ว่าแฟรงกี้มีน้องชายที่หายสาบสูญไปนาน เธอคือนักสู้ผู้ห้าวหาญที่ไม่มีอะไรมาขัดขวางเธอจากการปกป้องคนที่เธอรัก เยนเป็นตัวแทนของโอกาสครั้งที่สอง ครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันทางสายเลือด และเธอยังเป็นนักสู้ที่อันตรายที่สุดในกลุ่มอีกด้วยเบน ร็อบสัน กล่าวว่า “แฟรงกี้ให้ความสำคัญกับครอบครัวอย่างแรงกล้าแม้ในเวลาที่ยากจะรักษาครอบครัวไว้ด้วยกัน เขาแสดงให้เห็นว่าเขาเต็มใจทำอะไรบ้างเพื่อวินสตัน น้องชายของเขา และเขาต้องเจอฝ่าฟันแค่ไหนเพื่อให้วินสตันได้รับโอกาสที่ดีที่สุดในชีวิต เหตุผลทั้งหมดที่เขาทำก็เพื่อปกป้องวินสตันและกันเขาออกจากโลกที่เขาเพิ่งกลับเข้ามาใหม่อีกครั้ง”เบน ร็อบสัน กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างแฟรงกี้และเยน: “คนสองคนที่มาจากสองโลกที่แตกต่างกันมาก ทั้งคู่ถูกเข้าใจผิด ทั้งคู่พยายามหาที่ที่พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง และเมื่อพวกเขาพบกัน พวกเขาก็ต้องเอาชนะอุปสรรคมากมาย ทั้งวัฒนธรรมที่แตกต่าง ภาษาที่แตกต่าง แต่พวกเขามีภาษากลางที่เหมือนกันคือสงคราม นั่นคือสิ่งที่เชื่อมโยงพวกเขาด้วยกันอย่างแท้จริง พวกเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องสงครามในแบบของตัวเอง พวกเขามีความเจ็บปวดในตัวเอง และเวลาเดียวที่พวกเขารู้สึกสบายใจคือเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน ดังนั้นเมื่อมีสิ่งใดพยายามเข้ามาขัดขวางหรือคุกคาม คุณจะเห็นสัญชาตญาณดิบในตัวพวกเขาทั้งสองที่พร้อมจะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องอีกคนหนึ่ง ไม่ใช่แค่ตัวเองนุห์ง เคต: “เธอมีความรักและการแก้แค้นเป็นแรงผลักดัน การที่เธอตระหนักว่าเธอสามารถเอาชนะใครก็ได้ที่ทำร้ายเธอ ทำให้เธอมีแรงที่จะสู้ต่อไป แฟรงกี้เป็นเหมือนแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์สำหรับเยน ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาเป็นความสัมพันธ์ที่เร่าร้อนและเข้มข้นมาก”ลูเป็นนักศิลปะการต่อสู้ ฉลาดและไม่เกรงกลัวใคร ดูแลโรงฝึกที่พ่อของเธอทิ้งไว้ให้เธอและไมล์ส พี่ชายของเธอ โชคไม่ดีที่โรงฝึกแห่งนี้เป็นบ่อดูดเงิน และลูจำเป็นต้องตกลงร่วมงานกับไมล์สในสังเวียนที่อันตรายของเขาอย่างไม่เต็มใจ ลูต่อต้านความรุนแรงและปฏิเสธที่จะใช้ปืน แต่ความเชื่อนั้นกำลังจะถูกทดสอบในไม่ช้าไมล์ส แข็งแกร่ง ซื่อสัตย์ และฉลาดหลักแหลม เป็นสัตวแพทย์ชาวเวียดนามที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำเข้าอาวุธเถื่อนในขณะที่เขาต่อสู้ในสงครามที่เขาไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อประเทศที่ไม่เคารพเขาในฐานะชายผิวดำ ไมล์สนำเข้าอาวุธสงครามกับเพื่อนสัตวแพทย์ แฟรงกี้และเลมมี่ พร้อมด้วยลู น้องสาวของเขาที่ไม่เต็มใจร่วมมือด้วย ไมลส์ให้เหตุผลว่าธุรกิจอันตรายของเขาเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้โรงฝึกของพ่อผู้ล่วงลับดำเนินต่อไปได้เจสสิก้า อัลเลน กล่าวว่า “ลูเติบโตในนิวยอร์กในบ้านที่ไม่มีแม่และจำเป็นต้องเข้มแข็ง! เบอร์ตัน คาราเต้ คือสิ่งเดียวในชีวิตของเธอ และการปกป้องธุรกิจครอบครัวของเธอคือการต่อสู้ที่ไม่มีวันจบสิ้น ศิลปะการต่อสู้เป็นทางออกเดียวของเธอ เป็นการปลดปล่อยจากความยากลำบากที่เธอต้องเผชิญจากการสูญเสียทั้งพ่อและแม่ ความสัมพันธ์แบบทั้งรักทั้งเกลียดระหว่างเธอกับไมล์สนำพาเธอมาที่ The Continental สถานที่ที่เธอเชื่อมโยงกับโลกที่เธอพยายามหลีกเลี่ยงมาทั้งชีวิต หญิงสาวที่พยายามรักษาความชอบธรรม แต่มักจะจบลงด้วยการยื่นมือเข้าไปในโลกอาชญากรใต้ดิน”ฮิวเบิร์ต พอยท์-ดู จูร์กล่าวว่า “ไมล์สเป็นปรมาจารย์ด้านอาวุธเพราะเขาใช้เวลาส่วนใหญ่ในสงคราม เรื่องราวเกิดขึ้นไม่กี่ปีหลังจบสงครามเวียดนาม ในสงคราม เขาได้เรียนรู้ทักษะและความเข้าใจมากมายเกี่ยวกับอาวุธ ทักษะของเขากลายเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับวินสตัน…”The Continental: From the world of John Wick จะสามารถรับชมได้ที่ Prime Video ในเดือนกันยายนนี้ โดยตอนที่ 1 วันที่ 22 กันยายน, ตอนที่ 2 วันที่ 29 กันยายน, ตอนที่ 3 วันที่ 6 ตุลาคมซีรีส์ทั้งสามตอนเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดและฉากหลัง “โรงแรมนักฆ่า” ศูนย์กลางของจักรวาลจอห์น วิค ผ่านมุมมองและภารกิจของวินสตัน สก็อต ผู้ถูกกระชากให้ไปอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ดุจนรกในมหานครนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1970 เขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาต้องการลืม วินสตันต้องทำงานแข่งกับเวลาในโลกใต้ดินอันลึกลับของโรงแรม เสี่ยงตายพยายามยึดครองโรงแรม ซึ่งเขาจะเป็นผู้ครอบครองในไม่ช้าNIGHT ONE (คืนที่ 1) - วันที่ 22 กันยายนเขียนบทโดย: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmonsกำกับโดย: Albert Hughesมหานครนิวยอร์ก ปี 1975 หลังจากต้องพรากจากกันเป็นเวลา 20 ปี สองพี่น้อง วินสตัน (โคลิน วูดเดล) และแฟรงกี้ สก็อต (เบน ร็อบสัน) ได้โคจรกลับมาพบกัน แฟรค์กี้เพิ่งขโมยของมีค่าจาก คอร์แม็ค ฟิทซ์แพทริก ผู้จัดการโรงแรมคอนติเนนทัลคนปัจจุบัน ซึ่งอาชญากรใจอำมหิตจากอดีตของทั้งสองพี่น้อง เพื่อแก้แค้น หัวหน้ากลุ่มอาชญกรส่งมือสังหารไปกรุงลอนดอน นำตัววินสตันกลับมาเพื่อตามล่าหาแฟรงค์กี้ พี่น้องตระกูลสก็อตพร้อมกับ เย็น (นุห์ง เคท) ภรรยาใจกล้าบ้าบิ่นของแฟรกี้ ต้องอาศัยทักษะเอาชีวิตรอดบนท้องถนนและคนรู้จักในโลกใต้ดินทมิฬมัว เพื่อช่วยหยุดยั้งกองทัพนักฆ่าของคอร์แมค แต่ก่อนทั้งสามคนจะถูกจับ แฟรงกี้ต้องตัดสินใจเสียสละครั้งยิ่งใหญ่NIGHT TWO (คืนที่ 2) - วันที่ 29 กันยายนเขียนโดย: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmonsบทโดย: Shawn Simmons, Greg Coolidge, Kirk Ward, Ken Kristensenกำกับโดย: Charlotte Brandstromเรื่องย่อตอนNIGHT THREE (คืนที่ 3) -- วันที่ 6 ตุลาคมเขียนโดย: Greg Coolidge, Kirk Ward, Ken Kristensenกำกับโดย: Albert Hughesเรื่องย่อตอนนักแสดงหลักคอร์แมค (รับบทโดยเมล กิบสัน)น่าเกรงขาม โหดเหี้ยม เลือดเย็น แต่มีเสน่ห์ คอร์แมคเป็นบุคคลสำคัญของมหานครนิวยอร์กและผู้จัดการคนปัจจุบันของ The Continental Hotel คอร์แมคเคยเป็นกุนซืออาชญกรรมของทั้งวินสตันและแฟรงกี้ สก็อต ตอนที่ทั้งคู่ยังเป็นเด็ก แฟรงกี้ขโมยของมีค่ามหาศาลของจากนายใหญ่ของคอร์แมค คอร์แมคจึงส่งนักฆ่าไปลอนดอน จับตัวและนำตัววินสตันกลับมาที่นิวยอร์ก เพื่อให้ตามหาตัวน้องชายของเขา เราจะได้เห็นว่าคอร์แมค เมื่อยิ่งสิ้นหวัง ก็ยิ่งโกรธและบ้าคลั่งวินสตัน สก็อต (รับบทโดยโคลิน วูดเดล)หล่อ ฉลาด เท่ และสุขุมเยือกเย็น วินสตันเป็นนักธุรกิจชั่วโมงบินสูงผู้คิดนอกกรอบ เหตุการณ์สะเทือนใจทำให้วินสตันเดินทางที่ตรงข้ามกับกฎหมาย วินสตันเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลอนดอน แต่คอร์แมค หัวหน้าอาชญากรจากอดีต ส่งตัวเขาไปตามล่าหาตัวแฟรงกี้ น้องชายของเขาเอง วินสตันต้องอาศัยทักษะเอาชีวิตรอดบนท้องถนนจนพบแฟรงกี้ และยึดครองโรงแรมแหล่งที่คอร์แมคซ่องสุมพลังอำนาจ The Continental Hotel.เคดี (รับบทโดย มิเชล ปราดา)เคดี เป็นนักสืบของสำนักงานตำรวจแห่งมหานครนิวยอร์กหรือ NYPD ทว่าเธอมีเธอมีความต้องการตามหาคนวางระเบิดบ้านคร่าชีวิตคนในครอบครัว เหลือเธอรอดชีวิตแต่ผู้เดียว การตามล่าฆาตกรทำให้เคดีพลัดหลงเข้าไปในโรงแรม The Continental จนในที่สุดก็ได้เผชิญหน้ากับผู้ที่อยู่เบื้องหลังโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับครอบครัวของเธอแฟรงกี้ สก็อต (รับบทโดยเบน ร็อบสัน)แฟรงกี้ สก็อตเป็นพี่ชายของวินสตันและมีจิตใจเป็นนักฆ่าโดยกำเนิด วินสตันผู้เป็นน้องชายเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในลอนดอน แฟรงกี้เข้ารับราชการทหารและร่วมรบในสงครามเวียดนาม เมื่อกลับมา แฟรงกี้ขโมยวัตถุล้ำค่ามาจากใจกลางโรงแรม The Continental จนทำให้ได้พบวินสตันน้องชายอีกครั้ง โดยที่เขาเองก็ไม่ได้คาดว่าการกระทำอันบ้าระห่ำของเขาจะทำให้ดุลอำนาจใน The Continental เปลี่ยนไปในอีกหลายปีต่อมาไมล์ส (รับบทโดยอูแบร์ ปวง-ดู-ฌูร์)บึกบึน ซื่อสัตย์และฉลาด ไมล์สเคยเป็นทหารในสงครามเวียดนาม และจับพลัดจับผลูไปยุ่งเกี่ยวกับการค้าอาวุธเมื่อครั้งกำลังร่วมรบในสงครามที่เขาไม่ต้องการ และเพื่อประเทศที่ไม่เคยให้เกียรติเพราะสีผิวของเขา ไมล์สค้าอาวุธกับแฟรงกี้ เลมมีและลู น้องสาวผู้ที่ไม่เต็มใจร่วม เหตุผลที่เขาต้องทำธุรกิจอันตรายนี้ก็เพราะเป็นวิธีเดียวที่ยังทำให้โรงฝึกของพ่อผู้ล่วงลับยังดำเนินต่อไปได้ ไมล์สและผองเพื่อนเข้าร่วมกับวินสตันในการยึดครองโรงแรม The Continentalเยน (รับบทโดยนุห์ง เคท)เยนเป็นภรรยาของแฟรงกี้ เธอยอมทนร่วมทุกข์สุขกับเขา แม้ว่าจะต้องอยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ หลังจากแฟรงกี้ขโมยของจนทำให้ทั้งคู่ตกอยู่ในอันตรายมหันต์ เธอเป็นคนระแวงอยู่ตลอดเวลา และตกใจที่รู้ว่าแฟรงกี้มีน้องชายที่พรากจากกันไปนานคือวินสตัน เยนเป็นนักสู้มือฉกาจ ไม่มีอะไรหยุดเธอได้ หากเธอต้องปกป้องคนที่เธอรัก เยนเป็นตัวแทนของโอกาสครั้งที่สองและครอบครัวผสม ทั้งยังเป็นนักสู้ฝีมือไร้เทียมทานที่สุดในกลุ่มด้วยลู (รับบทโดยเจสสิกา อัลเลน)ฉลาดและใจเด็ด ลูเป็นกูรูเชี่ยวชาญศิลปะการป้องกันตัว ดูแลโรงฝึกที่พ่อทิ้งไว้ให้เธอและไมล์สผู้เป็นพี่ชาย ทว่า โรงฝึกขาดเงินและลูจำต้องฝืนทำงานกับพี่ชายธุรกิจค้าอาวุธ ด้วยความที่เป็นผู้รักสันติ ลูจึงไม่ยอมใช้ปืน แต่เรื่องนี้ก็เป็นบททดสอบเมื่อลูต้องช่วยวินสตันและทีมงานของพี่ชายเธอในการยึดครองโรงแรม The Continentalชารอน (รับบทโดยอาโยมิเด อาเดกุน)ชารอน ในสมัยยังหนุ่มเป็นผู้ช่วยที่คอร์แมคไว้วางใจ เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะทำให้ความจงรักภักดีของ ชารอน ถูกทดสอบ และเขาจะต้องเลือกระหว่างผู้พิทักษ์ของเขาและครอบครัวที่ไม่ได้ผูกพันกันด้วยสายเลือดเมย์ฮิว (รับบทโดยเจเรมี บ็อบ)เมย์ฮิวเป็นนักสืบของสำนักงานตำรวจแห่งมหานิวยอร์ก ทั้งยังเป็นผู้บังคับบัญชาของเคดี แต่ความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขามีอะไรมากกว่าที่เห็น เมย์ฮิวแต่งงานและมีลูกแล้ว เขาชอบเคดีมากและพยายามกันเธอให้ห่างจากโรงแรม The Continentalลุงชาร์ลี (รับบทโดยปีเตอร์ กรีน)ชาร์ลีเป็นผู้ใช้แรงงาน ใจแข็งแต่ก็อบอุ่น ดูเหมือนอารมณ์บูดอยู่ตลอดเวลา ชาร์ลีขับรถขนขยะของเทศบาล แต่ก็ลักลอบธุรกิจโรงเก็บขยะเอกชนที่ย่าน Upper East Side ชาร์ลีเป็นลุงของวิยสตันและแฟรงกี้ เป็นคนช่วยให้ทุกคนให้หนีจากกองสมุนของคอร์แมคได้นักแสดงสมทบเลมมี (รับบทโดยอดัม ชาปิโร)เลมมีทำงานกับไมล์สและลูเป็นพ่อค้าอาวุธ เขาเป็นหบักแหลมเอาตัวรอดเก่งในถสานการณ์ล่อแหลม ช่วงแรกไม่ค่อยไว้ใจวินสตันมากนัก แต่ก็ยอมเข้าร่วมทีมยึดครองโรงแรม The Continentalเจงกินส์ (รับบทโดยเรย์ แมคคินนอน)นักล่ารางวัลเจ้าเล่ห์ใส่ใจรายละเอียดรักสันโดษ เจงกินส์เป็นคนไม่ยอมปรับตัวแต่ก็มืออาชีพ เคยแป็นเพื่อนกับพ่อของลูและไมล์ส และสัญญาว่าจะช่วยเหลือเมื่อต้องการ ไมล์สขอให้เจงกินส์ช่วยยึดครองโรงแรม เจงกินส์จึงเข้ามาร่วมทีมและได้พบรักในสถานที่ที่ไม่คาดว่าจะพบอีกด้วยตุลาการ (รับบทโดยเคที แมคแกรธ)สวมหน้ากากฮังการีในยุคทศวรรษ 1930 ตุลาการเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการขององค์กรอาชญากรรม เธอเฝ้าย้ำเตือนคอร์แมคอยู่เสมอเรื่องแรงกดดันที่จะต้องเผชิญเมื่อต้องตามหาของที่แฟรงกี้ขโมยไป อย่างไรก็ตาม เราจะพบว่าตุลาการไม่ใช่เพียงกระบอกเสียงขององค์กรอาชญากรรมนี้เท่านั้น เธอยังมีเรื่องแผนส่วนตัวด้วยคุณนายดาเวนพอร์ต (รับบทโดยแคลร์ คูเพอร์)หลักแหลมและปราดเปรื่องเป็นที่สุด คุณนายดาเวนพอร์ตเป็นนักสังคมนิยมชาวลอนดอนผู้ร่ำรวยและชอบเล่นเกม ทั้งยังเป็นภรรยาของคุณดาเวนพอร์ตเศรษฐีมั่งคั่งชาวอังกฤษ ที่วินสตันขอให้ลงทุนสร้างที่จอดรถในลอนดอนเกรทัล (รับบทโดยมารีนา มาเซปา) และแฮนเซล (รับบทโดยมาร์ก มูชาชี)ยอดนักฆ่าทำงานปในโลกอาชญากรรมใต้ดินและในโรงแรม The Continental มือสังหารแม่นยำเลือดเย็น ไร้ความรู้สึก ทั้งคู่ถูกฝึกให้ต่อสู้ได้ทุกรูปแบบ●ณ เดือนพฤษภาคม 2566 ภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์น วิค ทำรายได้ไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญทั่วโลก●ภาพยนตร์แต่ละภาคทำรายได้มากกว่าภาคที่ผ่านมา รายได้ระหว่างจอห์น วิค ภาค 2 มีรายได้มากกว่าภาคแรกถึงสองเท่า ส่วนภาค 3 ก็ทำรายได้มากกว่าภาค 2 สองเท่าเช่นกัน●ภาพยนตร์สร้างฐานแฟนใหม่ที่รับชมที่บ้าน ร้อยละ 65 ของผู้ชมภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์น วิคครั้งแรก รับชมที่บ้าน (ไม่ใช่ที่โรงภาพยนตร์)●แฟนมักจะชมภาพยนตร์ซ้ำอีกหลายครั้ง รายได้ร้อยละ 50 มาจากการรับชมที่บ้านผ่านช่องทางสตรีมมิงต่าง ๆ (มากที่สุดในบรรดาภาพยนตร์แอคชันตั้งแต่ปี 2549)