Scoop พิเศษ : เก็บตกเกร็ดเบื้องหลัง 4 ซีรีส์จีนสุดปัง! นำทีมโดย “เซียวจ้าน-จางหลิงเฮ่อ-หนีหนี่-เฉิงอี้”

ช่วงนี้ติ่งซีรีส์จีนทำงานหนักสับขาหลอกกันแทบทุกแพลตฟอร์มค่ายจีนจริงๆ เพราะมีซีรีส์ตัวท็อปฟอร์มปล่อยกันออกมารัวๆ หลายเรื่อง เน้นจำนวนตอนที่สั้นลง เวลาต่อตอนที่ยาวขึ้น ทำให้ซีรีส์บางเรื่องจบเร็วขึ้น ส่งผลให้เรื่องใหม่ๆ จ่อคิวเข้ามาฉายเร็วขึ้น ทั้งซีรีส์ไซส์เล็ก ไซส์กลาง ยิ่งกำลังเข้าสู่ช่วงปลายปีหลายๆ ค่ายต่างผลักซีรีส์ออกมาจนเต็มแพลมฟอร์ม เพื่อเตรียมแผนสำหรับปีหน้ายอมสารภาพเลยว่าซีรีส์จีนเยอะจนเลือกมารีวิวไม่ทัน ฉะนั้นสัปดาห์นี้ขอรวบตึงหยิบเกร็ดเล็ก เกร็ดเบื้องหลัง ข่าวเมาท์แซ่บๆ ทีเดียวหลายเรื่องของซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสอยู่ ณ ขณะนี้ มาเล่ากันฟังให้เหล่าแฟนคลับแฟนละคร เลือกเน้นๆ กันมา 4 เรื่อง 4 รสปังทุกแพลตฟอร์ม สมดั่งคำร่ำลือผู้กำกับจอมฉาวนาทีนี้ไม่พูดถึงซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้เสียแล้ว สำหรับ เหนือเมฆาชะตาลิขิต (My Journey to You - 2023) ผลงานของ ‘กัวจิ้งหมิง’ ผู้กำกับมีชื่อ (ทั้งชื่อเสียงและชื่อเสีย) ซึ่งชาวไทยเคยผ่านตาผลงานของเขามาแล้วจากการกำกับภาพยนตร์ ‘หยินหยางศึกมหาเวทสะท้านพิภพ : สู่ฝันอมตะ’ จาก Netflix (The Yin-Yang Master : Dream of Eternity) ที่นำแสดงโดย เติ้งหลุน-จ้าวโหย่วถิงซีรีส์เรื่องนี้ได้รับการจับตามองตั้งแต่ยังไม่ออนแอร์ เนื่องจากกัวจิ้งหมิงมารับหน้าที่เขียนบท กำกับ และเลือกนักแสดงนำในซีรีส์เรื่องนี้เอง แถมเขาคาดหวังในตัวซีรีส์เรื่องนี้อย่างมาก โดยเขามั่นใจว่าการเลือกพระนางดาวรุ่งที่กำลังฮอตสุดๆ ในเวลานี้อย่าง ‘จางหลิงเฮ่อ’ และ ‘อวี๋ซูซิน’ ซึ่งมีเคมีดีมากจากการที่พวกเขาเคยร่วมงานกันมาแล้วจาก ‘ของรักของข้า’ (Love Between Fairy and Devil - 2022) บวกกับพล็อตแนวใหม่ๆ และแนวการนำเสนอที่แปลกใหม่จะทำให้ได้รับกระแสที่ดีผลปรากฏว่าแทบทุกแพลตฟอร์มที่ซีรีส์เรื่องนี้ออนแอร์ขึ้นอันดับหนึ่งแทบทุกชาร์ต หรือไม่ก็ติดท็อป 5 อีกทั้งติดอันดับ 1 อย่างต่อเนื่องจาก POWERSTAR (เพจสำรวจอันดับจากฐานผู้ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กหลักของจีน weibo, wechat, baidu) จนมีการคาดการณ์กันว่าซีรีส์เรื่องนี้อาจจะกลายเป็นซีรีส์แห่งปีของปีนี้เลยก็ว่า จุดนี้ก็ยังตัดสินไม่ได้ เพราะยังเหลือเวลาอีกหลายเดือนกว่าจะถึงสิ้นปี ซึ่งยังมีซีรีส์ตัวฟอร์มอีกหลายเรื่องที่รอออนแอร์ไม่เพียงตัวซีรีส์ได้กระแสชื่นชมทั้งในเรื่องโครงเรื่องที่หนักแน่น มีชั้นเชิง แปลกใหม่ น่าติดตาม โปรดักชั่นเนี้ยบแบบมีเอกลักษณ์ ตัวนักแสดงนำอย่าง ‘จางหลิงเฮ่อ’ และ ‘อวี๋ซูซิน’ ก็ยังได้รับการอานิสงส์ไปเต็มๆ โดยอวี๋ซูซินได้รับเสียงตอบรับที่ดีในทักษะการแสดงที่มีพัฒนาการ คุ้มค่าความทุ่มเทที่เธอทุ่มทุนคลุกบ่อโคลนทั้งตัว ส่วนจางหลิงเฮ่อก็ฮอตขึ้นทันตากลายเป็นขวัญใจแม่ยกฐานแฟนคลับพุ่งพรวดหลังจากที่ซีรีส์ออนแอร์ตัวซีรีส์เพิ่งฉายจบไปสดๆ ร้อนๆ ในไทย สามารถหาชมได้ ทาง IQIYI Thailand จำนวน 24 ตอนจบซีรีส์เรื่องที่ 3 ของเซียวจ้านแห่งปี 2023 ที่ได้ออนแอร์บน CCTVแสงส่องรักข้างกาย (Sunshine by My Side - 2023) เป็นซีรีส์อบอุ่นโรแมนติกว่าด้วยเรื่องความรักชายหญิงในวงการโฆษณาของหนุ่มรุ่นน้องหลงรักสาวรุ่นพี่ ความน่าสนใจขั้นสุดของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่การได้ซูเปอร์สตาร์ผู้ทรงอิทธิพลระดับ ‘เซียวจ้าน’ มารับบทนำ ซึ่งเป็นการรับบทนำเรื่องที่ 3 ในรอบปีนี้แล้วของเซียวจ้าน จากสองเรื่องแรกอย่างที่เพิ่งฉายจบไปอย่าง ลำนำกระดูกหยก (The Longest Promise – 2023) และ วันที่ฝันเริ่มต้น (The Youth Memories – 2023)จุดสังเกตของซีรีส์เรื่องนี้ คือ เป็นซีรีส์อีกเรื่องที่เซียวจ้านรับบทนำและได้ออกอากาศทาง CCTV ในปีเดียวกัน ซึ่งไม่บ่อยนักที่นักแสดงนำคนเดียวกันจะมีผลงานออกอากาศติดๆ กันผ่านช่องสถานีวิทยุโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (CCTV) สะท้อนให้เห็นถึงการสนับสนุนของภาครัฐจีนที่มีต่อเซียวจ้านอยู่ไม่น้อยนอกจากนี้ประเด็นสำคัญที่ตามมาพร้อมกับการออกอากาศของซีรีส์เรื่องนี้ในไทย คือ ความสงสัยว่าใครกันคือ ‘ไป๋ไป่เหอ’ นางเอกที่มารับคู่กับพระเอกในดวงใจของเราคนนี้ต้องบอกว่าคอซีรีส์จีนชาวไทยอาจไม่คุ้นหน้านักแสดงสาวคนนี้เท่าไรนัก จนบางเมนต์ก็อาจแอบไปแซะว่าเธอสวยน้อยเกินกว่าจะมารับบทนางเอกคู่กับไอดอลสุดยอดของเราหรือเปล่า?แต่ถ้าลองไปค้นประวัติของ ‘ไป๋ไป่เหอ’ หลายคนจะหายสงสัยทันทีเลย เพราะในเมืองจีน ‘ไป๋ไป่เหอ’ เธอเป็นนักแสดงรุ่นพี่ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการจอเงินมากนาน ได้รับการยกย่องเรื่องฝีไม้ลายมือกวาดรางวัลมาเต็มฝาบ้าน หนึ่งในนั้นคือรางวัลนักแสดงหญิงยอดเยี่ยมเวทีไก่ทองคำ(Golden Rooster) อันเปรียบเสมือนรางวัลออสการ์ของวงการภาพยนตร์จีนไป๋ไป่เหอได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแม่หนังโรแมนติกของจีน และแม้ว่าเธอจะผ่านการแต่งงานและมีลูกแล้ว แต่ภาพจำและความนิยมในฐานะการเป็นนางเอกหนังโรแมนติกก็ไม่ลดน้อยถอยลงไป ซึ่งนี่เป็นปรากฏการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนักสำหรับนักแสดงหญิงที่แต่งงานแล้ว ด้วยภาพลักษณ์สวยเก๋ ติดดิน เป็นธรรมชาติ เข้าถึงง่าย จึงทำให้เธอเข้าไปอยู่ในใจหนุ่มๆ ทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับการร่วมงานกับเซียวจ้าน นี่ก็ไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับเขาและเธอ โดยก่อนหน้านี้ทั้งสองเคยร่วมงานกันมาก่อนแล้ว ในภาพยนตร์เรื่อง มอนสเตอร์ฮันท์ 2 - ศึกถล่มฟ้า อสูรน้อยจอมซน ซึ่งในตอนนั้น ไป๋ไป่เหอแสดงเป็นนางเอกนำของเรื่อง ส่วนเซียวจ้านยังเป็นนักแสดงรับเชิญเต้นประกอบในภาพยนตร์ในฐานะสมาชิกวงบอยกรุ๊ป X Nine เรียกว่ามาถึงตรงนี้เคลียร์ใจข้อสงสัย FC ของเซียวจ้านไปได้แล้วว่า เธอนางนี้ไป๋ไป่เหอคือใคร?ในส่วนของกระแสซีรีส์แสงส่องรักข้างกาย แม้จะไม่ถึงขั้นขึ้นอันดับหนึ่งของแพลตฟอร์ม แต่ก็ถือว่าอยู่ในอันดับติดท็อป 5 แต่ที่ฟินสุดๆ ถูกใจเหล่าทีมเมียพี่จ้าน คงเป็นเรื่องความหล่อน่ารักของพี่จ้าน เพราะแม้เรื่องนี้จะไม่มีการเซ็ตผม แต่งหล่อ หรือใส่สูทใดๆ แต่ก็ยังสามารถโชว์ความใสหน้าสดของเซียวจ้านออกมาได้แบบเต็มๆ ยิ่งได้ประกบเคมีคู่กับเจ้าแม่สายโรแมนติกอย่างไป๋ไป่เหอด้วยแล้วงานนี้มีตายสงบศพสีชมพู ประกอบกับงานออกแบบงานภาพที่สวยงามจากฝีมือการกำกับของ ‘ซ่งเสี่ยวเฟย’ ผู้กำกับมือฉมังที่แจ้งเกิดจากการเป็นช่างภาพและหันมาเอาดีด้านการกำกับ จนได้รับการการันตีฝีมือจากการเสนอชื่อเข้าชิงจากงาน Taiwan Golden Horse Award และ Macau’s International Film Festival มาแล้ว ทำให้การดีไซน์ภาพและฉากส่วนใหญ่ค่อนข้างแสงสวย เป็นธรรมชาติไปติดตามเรื่องราวความรักต่างวัยของเขาและเธอกันได้ โดยตัวซีรีส์เพิ่งจบไปจำนวน 36 ตอนจบ ในไทยรับชมได้ทาง IQIYI Thailandซีรีส์แนวลึกลับผจญภัยที่นางเอกเท่ห์เกินพระเอกเป็นซีรีส์ที่ไม่ค่อยเป็นกระแสในเมืองไทยสักเท่าไร สำหรับ ปริศนาด่านปีศาจอวี้เหมิน (Parallel World - 2023) อาจเพราะเป็นแนวลึกลับผจญภัยซึ่งไม่ใช่แนวยอดนิยมสำหรับชาวไทยซักเท่าไร แต่ที่จีนซีรีส์เรื่องนี้ถือว่าได้รับการตอบรับไม่ขี้เหร่เลย ติดชาร์ต 1 ใน 3 จาก POWERSTAR ช่วงแรกของการออกอากาศ อาจเพราะได้พระนางตัวท็อปเจ้าบทบาทอย่าง ‘หนีหนี่’ และ ‘ไป๋อวี่’ มาประกบคู่กัน ร่วมด้วยนักแสดงที่คอซีรีส์จีนคุ้นหน้ากันดีอย่าง จินฮั่น พระเอกหุ่นล่ำกล้ามแน่น จากซีรีส์ หวนชะตารัก (Jun Jiu Ling – 2021), เมิงจื่ออี้ นางเอกหน้าสวยจาก ช่วงเวลาดีๆ ที่มีแต่รัก (Royal Rumours - 2023)เนื้อเรื่องว่าด้วยเรื่องราวของ ชางตง (ไป๋อวี่) อดีตไกด์นักเดินทางหนุ่มกับ เย่หลิวซี (หนีหนี่) สาวสวยผู้ไม่รู้อดีตของตัวเอง จับมือกันออกเดินทางผจญภัยไปในทะเลทราย โดยต่างคนต่างมีจุดมุ่งหมาย คนหนึ่งเพื่อไขปริศนาประวัติที่มาตัวเอง คนหนึ่งเพื่อเก็บศพให้แฟนสาว แต่มีจุดหม่ายปลายทางที่เดียวกัน คือด่านอวี้เหมิน การเดินทางของพวกเขาทั้งสองไปยังดินแดนห่างไกล พาให้ไปเจอเหตุการณ์ประหลาดจนไปไขปริศนาลึกลับมากมายความน่าดึงดูดของซีรีส์เรื่องนี้ ไม่เพียงขนนักแสดงสวยหล่อที่มีชื่อชั้นเรื่องการแสดงเท่านั้น ยังเป็นดึงภาพลักษณ์ความหล่อเซอร์ของพระเอกหล่อแบดอย่าง ‘ไป๋อวี่’ ที่เคยสร้างชื่อจากซีรีส์สุดฮอตอย่าง การ์เดี้ยน เทพผู้พิทักษ์ (Guardian – 2018) ให้กลับมาโลดแล่นให้แฟนๆ ได้หายคิดถึง อีกทั้งเป็นการพลิกลุค ‘หนีหนี่’ นางเอกลุคนางแบบให้กลายเป็นนักผจญทะเลทรายสุดบู๊ จนใครๆ ต่างชมเป็นเสียงเดียวกันถึงความห้าวเป้งเท่ห์แซ่บเว่อร์เกินหน้าพระเอกนอกจากนี้ตัวซีรีส์สร้างมาจากนิยายขายดีเรื่อง West Out of the Yu Men จากผลงานของนักเขียน ‘เหว่ยอวี๋’ นักเขียนหญิงที่มีชื่อเสียงโด่งดังในจีนแผ่นดินใหญ่ ช่ำชองในแนวแฟนตาซีลุ้นระทึก ไขปริศนา ผลงานของเธอได้รับการเซ็นสัญญาดัดแปลงเป็นซีรีส์แทบทุกเรื่อง อาทิ คดีปีศาจแห่งเมืองไคเฟิง (No Boundary - สิ้นสุดซีรีส์สายดอง กับการมาฮีลใจอีกครั้งระหว่างเฉิงอี้ VS จางอวี่ซีเรียกว่าเป็นซีรีส์ฮีลใจแฟนคลับของคู่นี้ขั้นสุด สำหรับใครที่เคยตับพังมาจากซีรีส์ย้อนยุคเรื่อง ลำนำรักเคียงบัลลังก์ (Dream of Chang'An หรือ Stand by Me - 2021) ที่ เฉิงอี้ และ จางอวี่ซี เล่นคู่เอาไว้ได้กินใจชนิดซาบซึ้งน้ำตาริน จนหลายคนก็หวังใจจะมาวนลูปต่อกับซีรีส์เรื่องนี้เพราะเห็นว่าถ่ายทำต่อๆ กัน แถมเห็นว่าปิดกล้องกันไปตั้งแต่ต้นปี 2021 แต่รอแล้วรอเล่าต้นสังกัด Youku ก็ยังไม่ได้ฤกษ์ออกอากาศซะที จนเพิ่งมาปล่อยเมื่อกลางเดือนกันยายน 2023 ทำเอาแฟนคลับคู่นี้รอเงิบลมใต้รู้ใจฉัน (South Wind Knows – 2023) เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่า เรื่องราวของคุณชายตระกูลฟู่ยักษ์ใหญ่แห่งบริษัทยาและนักวิจัยยาฟู่อวิ๋นเซิน (เฉิงอี้) กับศัลยแพทย์จูจิ๋ว (จางอวี่ซี) ดำเนินการช่วยเหลือทางการแพทย์ในพื้นที่ขาดการพัฒนา ซึ่งเริ่มต้นความสัมพันธ์ด้วยความเข้าใจผิด แต่เพราะผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันทำให้ทั้งสองยอมรับและตกหลุมรักกันและกัน แต่ความรักยังไม่ทันจะได้เข้าใจกันฟู่อวิ๋นเซินกลับประสบอุบัติเหตุโดยไม่คาดฝัน ทำให้ขาดการติดต่อกับจูจิ๋วสองปีผ่านไปจูจิ๋วกลับมาพบกับฟู่อวิ๋นเซิน ในฐานะแพทย์ประจำบ้าน ฟู่อวิ๋นเซินอยู่ในสภาพขาพิการ เขาจึงกลั่นแกล้งจูจิ๋วทุกทางเพื่อให้เธอไปจากเขา แต่จูจิ๋วใช้ความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่ดีบวกกับความรักคอยอยู่เคียงข้าง ค่อยๆ รักษาอวิ๋นเชิน พาเขาออกจากความทุกข์ทรมานในจิตใจเรียกว่าบทง่ายๆ ไม่มีผ่านเข้ามาให้เฉิงอี้ได้รับ นานๆ จะได้เล่นแนวโรแมนติกซะที ต้องมีบทให้ดราม่าบีบน้ำตาฝ่าด่านเคราะห์ รับบทคนพิการ สมฉายา 'เฉิงอี้ เจ้าพ่อวงการน้ำแดงตัวจริง' แต่แอบสปอยล์ไว้ตรงนี้เลยว่าเรื่องนี้มีซีนชีช้ำกะหล่ำปลีพอประมาณ แต่จะมีฉากฟินๆ เยียวยาใจคนดูเพียบ แถมจบแฮปปี้เอนดิ้งอีกต่างหาก ฉะนั้นเตรียมกำเงินมาเปิด VIP กับเรื่องนี้ได้เลย ทางแพลตฟอร์ม Youku จำนวน 39 ตอนจบ