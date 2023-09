เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “The Escape of the Seven” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : The Escape of the Sevenชื่อเรื่องเกาหลี : 7인의 탈출 | 7-in-eui tal-chulชื่อเรื่องไทย : ดิ เอสเคป ออฟ เดอะ เซเว่น (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : ระทึกขวัญ, ดราม่า, แก้แค้นการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : จูดงมิน (Joo Dong-min) ผลงานกำกับซีรีส์ชุด Penthouse • โอจุนฮย็อก (Oh Joon-hyuk) ผลงานกำกับซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องแรกผู้เขียนบท : คิมซุนอ๊ก (Kim Soon-ok) ผลงานเขียนบทซีรีส์ชุด Penthouse และ Pandora: Beneath the Paradise (2023)ผู้ผลิต : ChorokbaemMedia และ Studio Sออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง SBS และ สตรีมมิ่ง Wavveจำนวนตอนออกอากาศ : 17 ตอนจบ ตอนละ 90 นาที (โดยประมาณ)วันเวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 22.00 น. (ตามเกาหลีใต้)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก วันที่ 15 กันยายน - 18 พฤศจิกายน 2566ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ ที่เดียวทาง : Viu ทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 21.30 น. (ตามไทย)เจ้าของบริษัท Tika Taka แพลตฟอร์มเกมในมือถือที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ทำตัวลึกลับ ที่แทบจะไม่มีใครรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขาผู้จัดและเจ้าของบริษัทผลิตละครแถวหน้า เป็นแม่ของบังดามี มั่นใจในตัวเองสูง เก่งแต่ร้ายกาจอย่างคาดไม่ถึง สามารถตบตีทำร้ายลูกสาวอย่างรุนแรงได้โดยไม่ลังเลหากถูกขัดใจ เงินและความสำเร็จเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเธอ การกลับไปรับลูกสาวที่เคยทิ้งไว้บนสะพานเพียงลำพังตอนเล็กๆ ก็เพื่อหวังในมรดกของประธานบังนักเลงหัวไม้ตัวอันตราย ข้างนอกอาจดูเย็นชาแต่จิตใจอบอุ่นมาก เกิดมาโดยไม่มีความฝันหรือความหวัง และยอมตายเพื่อธำรงไว้ซึ่งความภักดีดาวโรงเรียน ไอดอลสาวสวยที่เติบโตในครอบครัวร่ำรวยมั่งคั่ง และมีความสามารถที่โดดเด่น หลายๆ คนจึงอยากจะเป็นเหมือนเธอ แต่ความเพอร์เฟ็กต์ทั้งหมดที่โลกได้เห็นนี้กลับเป็นเพียงแค่เรื่องโกหก ตัวตนที่แท้จริงเน่าหนอนร้ายกาจชนิดคาดไม่ถึงสูตินรีแพทย์ วัยกลางคน เธอทำได้ทุกอย่างเพื่อเงิน และเงินคือสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยอมอยู่กินกับบังชิลซอง มหาเศรษฐีวัยคราวพ่อ แต่แล้วจู่ๆ ก็ต้องมาเผชิญหน้าเปิดศึกแย่งชิงมรดกกับกึมราฮี จากการปรากฏตัวของหลานสาวคนเดียวของประธานบัง เธอไม่อาจแชร์มรดกที่หมายปองกับใครหน้าไหนได้ทั้งสิ้นซีอีโอ บริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ เชอร์รี่เอ็นเตอร์เทนเมนต์ เป็นนักปั้นไอดอล และนักแสดงแถวหน้า ภายนอกดูอบอุ่น อ่อนโยน จิตใจดี แต่อย่าให้เขาโกรธเด็ดขาด เพราะไม่มีใครหยุดเขาได้ มักมายความโลภล้นใจไม่มีที่สิ้นสุด พร้อมจะทำทุกอย่างโดยไม่ลังเลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ครูสอนศิลปะแสนดี ที่ต้องโกหกตอแหลเพื่อปกป้องสิ่งที่เธอมี แต่นานวัน ยิ่งกลายเป็นต้องโกหกมากขึ้นนักสืบจากสถานีตำรวจด็อกซอน ในเขตชานเมือง ผู้ซึ่งโชคชะตาไม่ค่อยจะเข้าข้าง แต่แล้ววันหนึ่งกลับมีข่าวดีว่า กำลังจะถูกเลื่อนขั้นเป็นครั้งแรกในรอบ 5 ปี เพราะคดีหนึ่งหรือประธานบัง เจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่มีมั่งคั่งร่ำรวยและมีชื่อเสียง เป็นสามีของ ชาจูรัน แพทย์หญิงแผนกสูตินรีเวช ที่ท่านประธานเช่าให้มาเป็นครอบครัว แต่แล้ววันหนึ่งหลานสาวที่ไม่เคยเจอหน้าก็มาปรากฏตัวเป็นๆ ต่อหน้าชายชราเด็กสาวนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ และได้บอกลาพ่อแม่บุญธรรม เพื่อไปอยู่กับ กึมราฮี ผู้เป็นแม่แท้ๆ ก่อนที่แม่จะพาไปแสดงตัวที่บ้านบังชิลซอง คุณปู่มหาเศรษฐีของเธอ และ จู่ๆ เธอก็หายตัวไปประกอบไปด้วย กึมราฮี (รับบทโดย ฮวังจองอึม) เจ้าของบริษัทผลิตละคร ซึ่งเป็นแม่ที่เคยทอดทิ้งบังดามีตอนเด็กไว้บนสะพานอย่างตั้งใจทิ้ง แมทธิว ลี (รับบทโดย ออมกีจุน) เจ้าของแพลตฟอร์มเกมชื่อดัง ที่ชอบทำตัวลึกลับ มินโดฮย็อก (รับบทโดย อีจุน) อดีตนักเลงหัวไม้ผู้ซื่อสัตย์และภักดีต่อเจ้านาย ไอดอลสาวดาวโรงเรียน ฮันโมเน (รับบทโดย อียูบี) แพทย์หญิงแผนกสูตินรีเวชภรรยาของประธานบัง ชาจูรัน (รับบทโดย ชินอึนคยอง) ซีอีโอหนุ่ม นักปั้นไอดอลและนักแสดงแถวหน้าแห่งวงการบันเทิง และ ครูสอนศิลปะ โกมยองจี (รับบทโดย โจยุนฮี) ที่ชีวิตเต็มไปด้วยความลับที่น่าตกใจ ทุกคนที่กล่าวมา ต่างล้วนมีจุดเชื่อมโยงกับการหายตัวไปของบังดามี ในแง่ของความโหดเหี้ยม ชนิดที่หยั่งไม่ถึง และชั่วร้ายอย่างที่สุดโดยก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่อง บังดามี เป็นเพียงเด็กสาวนักเรียนชั้นมัธยมปลาย ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจ และได้บอกลาพ่อแม่บุญธรรม เพื่อไปอยู่กับ กึมราฮี ผู้เป็นแม่แท้ๆ เด็กสาวต้องตะลึงกับความร่ำรวยของมารดา แต่หลังจากนั้นไม่นาน แม่ก็พาเธอไปแสดงตัวที่บ้านประธานบัง คุณปู่มหาเศรษฐีของเธอ ได้เผชิญหน้ากับ ชาจูรัน (รับบทโดย ชินอึนคยอง) คุณย่าผู้เป็นสูตินรีแพทย์ บังดามีต้องเจอกับความร้ายกาจอย่างคาดไม่ถึง เธอโดนทำร้ายอย่างรุนแรงจากแม่แท้ๆ และทำให้เธอก็เริ่มสงสัยว่าจุดประสงค์ของแม่ที่ไปนำตนกลับมาอยู่ด้วยคืออะไรทั้งนี้ทั้งนั้น เงินคือพาหะ ผลักดันให้พวกเขาทั้ง 7 เดินไปสู่ความโลภ คำโกหก และความสับสนละเมอเพ้อพก พวกเขาจึงต้องพบกับการลงทัณฑ์จากสวรรค์ เมื่อต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในเกมการแก้แค้นที่งดงามดั่งภาพวาด พวกเขาจะอ้างว่าตัวเองบริสุทธิ์ไปถึงจุดไหน และจะมีใครรอดชีวิตออกมาได้หรือไม่เรียบเรียงจาก : viu.com, Wikipedia.org, soompi.comภาพประกอบ : SBS Drama, Viu Thailand, hancinama.net