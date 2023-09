เรื่องย่อซีรีส์จีน “อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก | Bright Eyes In The Dark” [2023]

• “ยอดนักผจญเพลิงแท็กทีมช่วยเหลือภัยพิบัติ และกอบกู้หัวใจรักตัวเอง”ชื่อเรื่องสากล : Bright Eyes In The Darkชื่อเรื่องจีน : 他从火光中走来 | Ta Cong Huo Guang Zhong Zou Laiชื่อเรื่องไทย : อุ่นหัวใจด้วยไฟรักแนวซีรีส์ : โรแมนติก, ดราม่า, ร่วมสมัย, ชีวิตในเมืองผู้กำกับ : เทียนอี้ (Tian Yi) ผลงานกำกับซีรีส์ "พลิกล่าสืบคดีลับ | Chasing the Undercurrentพลิกล่าสืบคดีลับ" (2022) • อี้หย่ง (Yi Yong) ผลงานกำกับซีรีส์ "พลิกล่าสืบคดีลับ | Chasing the Undercurrentพลิกล่าสืบคดีลับ" (2022)ผู้เขียนบท : หลิวหงเยี่ยน (Liu Hong Yan) ผลงานเขียนบทซีรีส์ "พลิกล่าสืบคดีลับ | Chasing the Undercurrentพลิกล่าสืบคดีลับ" (2022)ดัดแปลงจากนิยายชื่อเดียวกัน : อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก (ได้รับความนิยมอย่างสูง ในเมืองวรรณกรรมจิ้นเจียง)ผู้ประพันธ์ : เอ่อร์ตงกู่จื่อ (Er Dong Tu Zi)ผู้ผลิต : -ออกอากาศในจีนทาง : สตรีมมิ่ง iQIYI และ Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 40 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 19 กันยายน – 12 ตุลาคม 2566รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com และ | VIP : รับชมวันแรก 6 ตอน หลังจากนั้น ทุก วันอังคาร ถึง วันเสาร์ เวลา 18:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 2 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน ทุกวัน วันจันทร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น.หัวหน้าสถานีหน่วยปฏิบัติการพิเศษบนถนนเหอผิง เมืองเป่ยสวิน มีทักษะการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์มากมายในการดับเพลิง ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยหัวใจนักเต้นสาวสวย ซึ่งหลินลู่เซียวได้ช่วยชีวิตเธอไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน หนานชูมีความประทับใจ และรู้สึกดีๆ ต่อนักดับเพลิงหนุ่ม แต่หลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเปิดใจให้ความสนิทสนมด้วย เพราะเขารับรู้ถึงอันตรายในอาชีพของตน ที่ไม่อยากให้ใครต้องเสียใจนักดับเพลิงฝีมือดีรุ่นเดียวกับ หลินลู่เซียว และเคยมีเรื่องบาดหมางกันระหว่างทำงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ตัดสินใจไปเรียนต่อต่างประเทศ แล้วนำความรู้มาช่วยงานด้านดับเพลิงให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นร่วมด้วยในระหว่างการถ่ายทำรายการเรียลลิตี้เกี่ยวกับการดับเพลิง หลินลู่เซียว ได้พบนักเต้นสาวสวย หนานชู (รับบทโดย จางจิ้งอี๋) ซึ่งเขาได้ช่วยชีวิตจากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน และเธอซาบซึ้งใจมาก เคยเดินทางไปขอบคุณเขาที่หน่วยดับเพลิง แต่เกิดความเข้าใจผิดบางอย่างจึงไม่ได้เจอกัน นอกจากนี้เธอยังทราบจากเจ้าหน้าที่ว่า นักดับเพลิงคนดังกล่าวสละชีวิตในการดับเพลิงการมาพบเจอกันครั้งนี้ หนานชู จึงได้รู้ความจริงว่าคนที่ช่วยชีวิตเธอคือ หลินลู่เซียว จึงยิ่งประทับใจ และรู้สึกดีๆ ต่อนักดับเพลิงหนุ่มมากขึ้น แต่หลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเปิดใจ ให้ความสนิทสนมด้วย เพราะเขารับรู้ถึงอันตรายในอาชีพของตน ไม่อยากให้ใครต้องเสียใจนักผจญเพลิงรุ่นใหม่ที่กล้าหาญเช่น เส้าอีจิ่ว (รับบทโดยโดย หลี่หมิงจวิ้น) ฉินซือฉวน (รับบทโดยโดย เฉินคัง) และคนอื่นๆ ได้แจ้งเกิด ตบเท้าเข้าร่วมทีมดับเพลิงเหอผิงด้วยความมุ่งมั่นและฝีมืออันน่าจับตา ขณะเดียวกัน โหลวหมิงเยว่ (รับบทโดย หวังจื่อฉี) นักดับเพลิงร่วมรุ่นกับหลินลู่เซียว ซึ่งสมัครไปเรียนต่อในต่างประเทศจนจบ ก็นำอุปกรณ์พร้อมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงจากต่างประเทศเข้ามา และได้กลับมาร่วมงานที่หน่วยดับเพลิงเหอผิงด้วยนักผจญเพลิงสามรุ่น ทั้งอาวุโส วัยกลางคน และ วัยหนุ่มสาว แท็กทีมเป็นหนึ่งเดียว ทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือภัยพิบัติ เช่น อัคคีภัย แผ่นดินไหว และกู้ภัยทางอากาศ ยกระดับความปลอดภัยจากอัคคีภัยของเมืองเป่ยสวินให้สูงขึ้นทางด้านความสัมพันธ์ระหว่าง หนานชู และ หลินลู่เซียว ก็เดินทางผ่านการเรียนรู้ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจกันอย่างค่อยเป็นค่อยไปจนผูกพันลึกซึ้งแต่กลับมีอุปสรรครักจาก นักดนตรีหนุ่มรูปงาม หลินฉี (รับบทโดย จางหลิงเฮ่อ)แต่แล้วได้เกิดเหตุไฟป่าที่รุนแรงและอันตรายที่สุด หลินลู่เซียวกับเพื่อนร่วมทีมของเขา ยังคงเลือกที่จะเดินหน้าเผชิญเปลวเพลิง เพื่อช่วยชีวิตประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป อย่างมุ่งมั่นและอาจหาญเรียบเรียงจาก : iQ.com, wetv.vip, mydramalist.comภาพประกอบ : iQIYI official, WeTV Thailand, weibo.com