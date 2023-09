เรื่องย่อซีรีส์จีน “ต่งต่งเอินยอดนักบริการมือทอง | Hello I’m At Your Service” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Hello I’m At Your Service หรือ Hello, Dong Dongenชื่อเรื่องจีน : 金牌客服董董恩 | Jin Pai Ke Fu Dong Dong Enชื่อเรื่องไทย : ต่งต่งเอิน ยอดนักบริการมือทองแนวซีรีส์ : โรแมนติก, คอมเมดี้, ร่วมสมัย, ออฟฟิศผู้กำกับ : ผู้กำกับ : หลินอี้ (Lin Yi) ผลงานกำกับซีรีส์ “รัตติกาลรัก | Love At Night” (2021)ผู้เขียนบท : จ้าวซุน (Zhao Zun) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “วัยฝันวันเยาว์ | My Huckleberry Friends” (2017)ดัดแปลงจากนวนิยาย เรื่อง : Jin Pai Ke Fu Dong Dong Enผู้ประพันธ์ : ปู้อีหมาชี (Bu Yi Ma Qi)ผู้ผลิต : -ออกอากาศในจีนทาง : iQIYI และ Tencent Videoจำนวนตอนออกอากาศ : 24 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)ระยะเวลา ออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 16 กันยายน – 17 กันยายน 2566รับชมในไทยพร้อมจีนทาง : แอป iQIYI, เว็บไซต์ iQ.com และ แอป WeTV, เว็บไซต์ wetv.vip | VIP : รับชมวันแรก 4 ตอน หลังจากนั้น ทุก วันศุกร์ ถึง วันจันทร์ เวลา 18:00 น. จะอัปเดต 2 ตอน | ไม่ใช่ VIP : รับชมวันแรก 2 ตอน จากนั้นอัปเดต 1 ตอน ทุกวัน ศุกร์ ถึง วันอาทิตย์ เวลา 18:00 น.นักแสดงนำเจ้าบทบาทงานถนัดคือโน้มน้าวใจคนเก่งมาก สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้ามือทอง แห่งบริษัทโฆษณาปาเอ้อร์สตูดิโอ รับจ้างเล่นละครจัดหนักจัดเต็ม เพื่อทวงเงินให้ลูกค้า การันตีฝีมือด้วยการเป็นเจ้าของสถิติ ไม่เคย ไม่มี ที่เอินเอินทำไม่สำเร็จประธานเสี่ยวโหลว หรือ คุณหนูจ้วงจ้วง ต้องบินด่วนกลับจากต่างประเทศ มาบริหารบริษัทหมู่ตัน ผู้ผลิตซอสรายใหญ่ ธุรกิจของครอบครัว ตามคำสั่งของมารดาที่ล้มป่วย แสร้งทำตัวเซ่อๆ เด๋อๆ ด๋าๆ จนสามารถจัดการคนโกงกินบริษัทได้สำเร็จ จากความช่วยเหลือของต่งต่งเอินผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัทหมู่ตันสาวสวย ผู้อำนวยการ การวิจัยและพัฒนาการผลิต บริษัทหมู่ตันบอสขี้งก และคนขับรถตู้ของบริษัทโฆษณาปาเอ้อร์สตูดิโอ งานถนัดคือขับรถไม่เคยนิ่งหรือนิ่มเลย แต่เก่งในเรื่องโกงเงินลูกน้องเพื่อนร่วมงานมิสเตอร์อนามัย รักความสะอาดมาก ถึงมากที่สุด ครีเอทีฟของทีม เจ้าของฉายา หม่าซือซือผู้เรื่องเยอะหนุ่มร่างอวบ ผู้ร่าเริงสดใส คลั่งไคล้ไอดอลสาวและเกิร์ลกรุ๊ปทีมงานคุณภาพ ของบริษัทโฆษณาปาเอ้อร์สตูดิโอ ประจำการที่ออฟฟิศ คอยหลบหลีกเจ๊เจ้าของตึกที่มาเก็บค่าเช่ามารดาของต่งต่งเอินมารดาของโหลวยวนพนักงานบริษัทหมู่ตัน เลขาหน้าบันไดทางขึ้นห้องทำงานของ ประธานโหลวยวน• -รักษาการประธานบริษัทหมู่ตัน คดโกงบริษัทและถูกเสี่ยวโหลวจับได้อีกด้านหนึ่ง หนุ่มหล่อ เสี่ยวโหล หรือ โหลวยวน (รับบทโดย เว่ยเจ๋อหมิง) หรือประธานเสี่ยวโหลว ที่เพิ่งบินด่วนเดินทางกลับจากต่างประเทศ มาบริหารบริษัทหมูตัน ยักษ์ใหญ่ในอุตสาหกรรมผลิตซอส ที่เติบโตจนมีพนักงานถึงสองพันคน ตามคำสั่งของ คุณนายโหลวหมูตัน (รับบทโดย ฉุยอี้) หรือ แม่โหลว ผู้เป็นมารดาซึ่งล้มป่วยจนต้องพักรักษาตัวต่อหน้า บรรดาพนักงานรุ่นใหญ่ ก๊วนอาๆ ของบริษัท พากันเอาใจอวยยศเสี่ยวโหลวเป็นว่าเล่น แต่ลับหลังทุกคนกลับเมาท์ว่าเขาก็แค่คนทำงานไม่เป็นโล้เป็นพายเท่านั้น และคนที่ร้ายกาจและขี้โกงขั้นสุด คือ ประธานล่าย หรือ อาล่าย (รับบทโดย -) ขณะที่บรรดาพนักงานขาเมาท์ระดับล่าง ต่างมองว่าเขานั้นดูไม่มีออร่า สง่าราศี สมกับที่เป็นประธานบริษัทเอาเลยแท้จริงแล้ว การทำตัวเซ่อๆ เด๋อๆ ด๋าๆ ไม่ค่อยทันคนนั้น เป็นแผนของ โหลวยวน ที่ร่วมมือกับ วังจื่อเจี้ยน (รับบทโดย หลิวรุ่นหนาน) รองผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด บริษัทหมู่ตัน กับ เฉาหย่า (รับบทโดย จางป๋อเจีย) สาวสวย รองผู้อำนวยการ การวิจัยและพัฒนาการผลิต บริษัทหมู่ตัน เพื่อหาหลักฐานการโกงบริษัทของแก๊ง อาๆ โดยเฉพาะ ประธานล่าย หรืออาล่าย เพื่อเอาผิดก๊วนขี้โกงนั่นเองสำหรับทีมงานคุณภาพของ ปาเอ้อร์สตูดิโอ เจ้าของสโลแกน ความสามารถล้ำเลิศ ประกอบไปด้วย ดราม่าควีน ต่งต่งเอิน เหล่าเคอ หรือ เคอเม่าซวี่ (รับบทโดย กวนซือจิ้ง) หัวหน้าทีม คนขับรถตู้ และบอส เจ้าของบริษัท เซี่ยอี้ (รับบทโดย หูอวี้เสวียน) หม่าเฉิงซู (รับบทโดย หลิวเฮ่าเหยียน) และ ชุนเอ๋อร์ (รับบทโดย หลี่เจียหมิง) ประจำการที่ออฟฟิศจู่ๆ บริษัทผลิตซอสยักษ์ใหญ่ หมู่ตัน ก็โทร.มาแจ้งยกเลิกสัญญาจ้างงาน ต่งต่งเอิน ร้อนใจบุกไปที่ออฟฟิศ จนเจอกับ ประธานคนใหม่ นั่นก็คือโหลวยวน ที่มาบริหารบริษัทแทน โหลวหมู่ตัน (รับบทโดย ฉุยอี้) แม่ของเขาที่ล้มป่วย เอินเอินได้รู้ความจริงว่าคนที่ยกเลิกสัญญากับปาเอ้อร์สตูดิโอก็คือ ประธานล่าย นั่นเอง นักแสดงเจ้าบทบาท ต่งต่งเอิน ต้องงัดไหวพริบ ปฏิภาณ และความกล้าหาญออกมาใช้ทุกกระบวนท่า เพื่อโน้มน้าวใจของ เสี่ยวโหลว ให้ใช้บริการของพวกตนตามเดิมโหลวยวน ให้ต่งต่งเอินและทีมปาเอ้อร์สืบเรื่องประธานล่ายให้ จนได้ข้อมูลมามากพอ เมื่อรวมกับที่ เขา และ วังจื่อเจี้ยน กับ เฉาหย่า ตรวจพบหลักฐานย้อนหลังตลอด 5 ปี มานี้ เขาจึงจัดการกับอาล่าย รวมทั้ง เหล่าหลี (รับบทโดย -) กับ เหล่าเฝิง (รับบทโดย -) มอดที่กัดกินบริษัทมานาน ด้วยการบีบให้อาๆ และ ทีมงานขี้โกงคุณภาพ ลาออกไปเงียบๆ แลกกับการที่เขาจะไม่แจ้งความเอาผิด แต่เรื่องราวไม่จบง่ายๆ อย่างที่เสี่ยวโหลวคิดโหลวหยวนคิดเพียงจะหลอกใช้ต่งต่งเอินเท่านั้น เมื่อจัดการคนโกงเสร็จ เขากลับไม่ยอมทำสัญญาจ้างงานปาเอ้อร์สตูดิโอ อีก โดยอ้างว่าเป็นงานที่ไม่มีคุณภาพ ไม่ถูกใจชาวโซเชี่ยล และปฏิเสธใส่หน้าต่งต่งเอินโดยไม่มีเยื่อใยอีกต่างหากทว่า เอินเอิน ไม่มีทางยอมแพ้ง่ายๆ อย่างเด็ดขาด เธอหอบแฟ้มผลงานโษณาสุดเจ๋งของปาเอ้อร์ บุกไปหาประธานโหลวยวนที่ออฟฟิศอีกครั้งเพื่อโน้มน้าวเขา แต่กลับไปเจอว่าเขากำลังทะเลาะกับอาล่ายอย่างรุนแรงอยู่ในลานจอดรถชั้นใต้ดิน ต่งต่งเอินแอบดูเหตุการณ์อยู่ จังหวะที่ตั้งใจจะเข้าไปช่วยแต่เรื่องกลับเลวร้ายลง เมื่อเธอทำให้โหลวยวนเสียหลักหงายหลังหัวฟาดยางกันล้อรถเคลื่อนตรงพื้นจนสลบไป และเมื่อฟื้นที่โรงพยาบาลเอินเอินก็ถูกคุณหนูจ้วงจ้วงตะเพิดให้กลับออกไปแทบไม่ทันไม่ได้ด้วยเล่ห์นักแสดงเจ้าบทบาทเอินเอินก็ต้องเอาด้วยกล เธอจำได้ว่าท่านประธานโหลวหมู่ตัน แม่ของโหลวยวนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเดียวกันนี้ จึงคว้าช่อดอกไม้เยี่ยมไข้ที่วางรอทิ้งที่ตรงระเบียงทางเดิน พุ่งไปหาคุณน้าหมู่ตันทันที อาศัยความสัมพันธ์อันดีงามที่เคยร่วมงานกันมานานด้วยผลงานคุณภาพ ถูกและดี! โหลวมู่ตันเผลอหลุดปากบอกความลับของลูกชาย คุณหนูจ้วงจ้วง ให้ เอินเอิน ได้รู้เข้า ต่งต่งเอินจึงให้ความลับนี้ เพื่อทำให้ป้าเออร์สตูดิโอได้ไปต่อกับหมู่ตัน: iQ.com, wetv.vip, mydramalist.com: iQIYI official, WeTV Thailand, weibo.com