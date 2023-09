ซีรีส์รักนักดับเพลิงมาอีกหนึ่ง “อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก | Bright Eyes In The Dark” จ่อคิวออนแอร์ในวันที่ 19 กันยายนนี้ ดูซับไทยบน iQIYI และ WeTV

เป็นผลงานจากฝีมือสองผู้กำกับ เทียนอี้ (Tain Yi) จากผลงานกำกับ “กองกําลังประจัญบาน | Ace Troops” (2021) และ อวี้หย่ง (Yi Yong) จากผลงาน “พลิกล่าสืบคดีลับ | Chasing the Undercurrent” (2022)เรื่องราวของ หลินลู่เซียว (แสดงโดย หวงจิ่งอวี๋) นักดับเพลิงผู้มีทักษะการดับเพลิงที่ยอดเยี่ยม และมีประสบการณ์มากมายในการดับเพลิง เขาเป็นหัวหน้าสถานีบริการพิเศษบนถนนเหอผิง เมืองเป่ยสวิน เขาได้รับเลือกให้เป็นผู้สอนรายการเรียลลิตี้โชว์ที่มุ่งเผยแพร่ความรู้ด้านการดับเพลิงในการถ่ายทำรายการ หลินลู่เซียว ได้พบนักเต้นสาว หนานชู (แสดงโดย จางจิ้งอี๋) ซึ่งเขาเป็นคนช่วยชีวิตเธอไว้จากเหตุการณ์ไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อน หนานชูมีความประทับใจ และรู้สึกดีต่อหลินลู่เซียว แต่หลินลู่เซียวกลับไม่ยอมเปิดใจให้สนิทสนมด้วย เพราะรู้ถึงอันตรายในสายอาชีพของตนสปอยล์เบาๆ แค่นี้ก่อนเด้อ ไว้อ่านย่อในละครออนไลน์ ส่วนใครอดใจไม่ไหว เรื่องนี้ มีนิยายแปลไทยชื่อเดียวกัน อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก 2 เล่มจบ ผลงานนักเขียน เอ่อร์ตงกู่จื่อ (Er Dong Tu Zi) ลิขสิทธิ์โดยสำนักพิมพ์ อรุณ (ในเครืออัมรินทร์) มาอ่านก่อน แล้วเตรียมบำรุงตาให้ดี “อุ่นหัวใจด้วยไฟรัก | Bright Eyes In The Dark” ออนแอร์ในวันที่ 19 กันยายน นี้ ดูซับไทยทาง iQIYI และ WeTVข้อมูลข่าว : iQIYIรูปประกอบ : weibo.com