“อีจุนกิ” สารภาพว่ารู้สึกกลัว ในการมาสวมบทฝาแฝดแทน “ซงจุงกิ” ใน “Arthdal Chronicles 2: Sword of Aramun”

ในงานเปิดตัวซีรีส์ เมื่อต้นเดือน (วันที่ 5 กันยายน) ที่ผ่านมา อีจุนกิ ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ Arthdal Chronicles 2: Sword of Aramun ซึ่งเขาได้กล่าวเปิดใจในงานนี้ว่า“ผมเป็นแฟนผลงานของนักเขียนคิมยองฮยอน และ พัคซังยอน มาโดยตลอดครับ ในฐานะนักแสดง ผมสงสัยว่าทำไมพวกเขาถึงไม่โทร.หาผมสักที เพราะผมชอบซีรีส์แนวอิงประวัติศาสตร์มากครับ การได้รับการเสนอโปรเจ็กต์ที่มีโลกทัศน์กว้างไกล ทำให้ผมรู้สึกกดดันมากครับ”นักแสดงเจ้าบทบาทกล่าวต่อว่า “ผมดีใจมากที่ในที่สุดก็ได้รับเลือกจากนักเขียนครับ แต่ผมเริ่มรู้สึกถึงภาระทางจิตใจ และเกิดความกลัวอย่างมากในระหว่างการอ่านบท ผมสงสัยว่าตัวเองจะสามารถสวมบทบาทตัวละครตัวนี้ได้ดีหรือไม่ ผมแทบไม่ได้นอนเลย จนกระทั่งถ่ายทำตอนที่ 10 เสร็จ ผมรู้สึกกดดันมาก จนคิดว่าจะดีกว่าถ้าผมปล่อยวางชีวิตและมาเข้าฉากถ่ายทำที่กองถ่ายครับ”Arthdal Chronicles 2: Sword of Aramun จะเล่าเรื่องราวต่อจากช่วงเวลา 8 ปีผ่านไป ในซีซั่นแรก หลังจากที่ อึนซอม รวบรวมเผ่าอาโกเป็นปึกแผ่นและ ทากน (ทากอน) เข้าพิธีสถานปนาขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองอาร์ธ ออกอากาศตอนแรกในเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 9 กันยายนที่ผ่านมา โดยนักแสดงในซีซั่นแรก อย่าง จางดองกอน (Jang Dong-gun) รับบทเป็นทากอนหรือทากน และคิมอ๊กวิน (Kim Ok-Vin) รับบทเป็นแทอาราหรือแทอัลรา จะยังคงปรากฏตัวในซีซั่น 2 ด้วยบทเดิม ขณะที่ อีจุนกิ จะมาแทนที่ ซงจุงกิ ในบทฝาแฝด อึนซอม กับ ซายา และ ชินเซคยอง (Shin Se-kyung) มาแทน คิมจีวอน (Kim Ji-won) ในบททันย่าอีจุนกิ สารภาพอีกด้วยว่า “ผมอยากจะค้นพบความสัมพันธ์ระหว่างตัวละคร ความตึงเครียดในละคร รวมถึงอารมณ์ที่หลากหลายของอึนซอมครับ ผมดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ ดราม่า มหากาพย์ ประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ และมีโอกาสได้เล่นในเรื่องราวที่น่าอัศจรรย์เช่นนี้ครับ”ข้อมูลข่าว : https://v.daum.netภาพประกอบ : tvN Drama, Disney Plus