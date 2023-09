เสนอซีรีส์ “The Knockout” และ “เหวินจวิ้นฮุย” เข้าชิงรางวัล

ปีทองของ iQIYI (อ้ายฉีอี้) “The Knockout” ซีรีส์สืบสวนสอบสวนมาแรง ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัล BEST OTT ORIGINAL และอีกหนึ่งรางวัลจากซีรีส์ นิทานรักของสองเรา (Exclusive Fairy Tale) ที่นักแสดงอย่าง “เหวินจวิ้นฮุย” หรือ “จุน” ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงในสาขารางวัล BEST NEWCOMER ACTOR ในเทศกาล Busan International Film Festival Asia Contents Award and Global OTT Awards 2023The Knockout ที่พูดถึงเรื่องราวของอันซิน (รับบทโดย จางเจ๋อ) ตำรวจอาชญากรรมฝีมือดีที่ต้องต่อสู้กับอาชญากรชั่วร้ายในเมืองจิงไห่ โดยคนที่เขาต้องจำกัดคือ เกาฉี่เฉียง (รับบทโดย จางซ่งเหวิน) เพื่อนของเขาสมัยยังเด็ก เขาต้องกำจัดการทุจริต การทำลายกองกำลังชั่วร้าย และกำจัดกลุ่มผู้มีอำนาจที่ยึดเมืองจิงไห่มาเป็นเวลาหลายปี จากเพื่อนสู่ศัตรู จากมิตรภาพสู่การหักล้าง นำแสดงโดย จางเจ๋อ , จางซ่งเหวิน , หลี่อี้ถง , จางจื้อ และ อู๋กังและสำหรับ นิทานรักของสองเรา (Exclusive Fairy Tale) ซีรีส์แนวโรแมนติก กับเรื่องราวของความสัมพันธ์ระหว่าง หลิงเชา (รับบทโดย เหวินจวิ้นฮุย) ชายหนุ่มผู้รักในอิสระและเย็นชา และ เซียวทู่ (รับบทโดย จางเหมี่ยวอี๋) หญิงสาวที่มีนิสัยสดใสร่าเริงและมองโลกในแง่บวก ทั้งคู่ได้รู้จักและเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่สมัยเด็ก มิตรภาพของพวกเขาได้แน่นแฟ้นขึ้น ผ่านเรื่องราวต่างๆ ด้วยกันมากมายจนพัฒนาความสัมพันธ์กลายเป็นความรักที่มั่นคง แต่แล้วทั้งคู่ก็มีเหตุที่ต้องแยกจากกัน เรื่องราวทั้งสองซีรีส์จะเข้มข้นน่าติดตามแค่ไหน สามารถรับชมได้แล้ววันนี้ บนแอปพลิเคชัน iQIYI (อ้ายฉีอี้) และ เว็บไซต์ iQ.com เท่านั้น!