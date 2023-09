เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “Han River Police” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : Han River Policeชื่อเรื่องเกาหลี : 한강 | han-gangชื่อเรื่องไทย : ฮัน ริเวอร์ โปลิศ (ทับศัพท์)แนวซีรีส์ : แอ็คชั่น, คอมเมดี้, สืบสวน, อาชญากรรมการจัดเรตซีรีส์ : 15+ผู้กำกับ : คิมซังชอล (Kim Sang-cheol) ผลงานกำกับซีรีส์ Han River Police เป็นที่ปรากฎเรื่องแรกผู้เขียนบท : คิมซังชอล (Kim Sang-cheol) ผลงานเขียนบทซีรีส์ Han River Police เป็นที่ปรากฎเรื่องแรกผู้ผลิต : Arc Media และ Filmontersออกอากาศในไทยพร้อมเกาหลีทาง : Disney Plus Hotstarจำนวนตอนออกอากาศ : 6 ตอนจบ ตอนละ 53 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันพฤหัสบดี วันละ 2 ตอน เริ่มตั้งแต่เวลา 15:00 น.ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 13 กันยายน – 27 กันยายน 2566ควอนซังอู รับบทเป็น จ่าฮันทูจินจ่าตำรวจเลือดร้อนและหัวร้อน แต่รักความยุติธรรมเวอร์ๆ ประจำทีมตำรวจแม่น้ำฮัน ดูแลพื้นที่รอบๆ แม่น้ำฮันคิมฮีวอน รับบทเป็น ผู้หมวดอีชุนซ็อกนายตำรวจสุดชิล ประจำหน่วยตำรวจแม่น้ำฮันที่เดียวกันกับฮันทูจิน แต่บุคลิกตรงกันข้ามกับอย่างสิ้นเชิงอีซังอี รับบทเป็น โกกีซ็อกวายร้าย จอมวางแผนและเหลี่ยมจัดแบดาบิน รับบทเป็น โนดาฮีตำรวจประจำทีมตำรวจแม่น้ำฮันชินซึงโฮ รับบทเป็น คิมจีซูตำรวจที่อายุน้อยที่สุดในทีมตำรวจแม่น้ำฮัน บ้าพลังและชอบออกกำลังกายจ่าตำรวจเลือดร้อนและหัวร้อน รักความยุติธรรม ฮันทูจิน (รับบทโดย ควอนซังอู) หรือจ่าฮัน ประจำทีมตำรวจแม่น้ำฮัน สถานีตำรวจนครบาลกรุงโซล ด้วยภารกิจมากมีอันกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของเขา ทั้งการออกตรวจตราดูแลความปลอดภัย ตลอดจนให้บริการประชาชนผู้ใช้พื้นที่บริเวณรอบๆ แม่น้ำฮัน สถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อของกรุงโซลด้วยภารกิจแน่นจุกๆ ทำให้เขากับเพื่อนร่วมทีมทั้ง หมวดอีชุนซ็อก (รับบทโดย คิมฮีวอน) คิมจีซู (รับบทโดย ชินฮยอนซึง) และตำรวจสาวสายรุก โดนาฮี (รับบทโดย แบดาบิน) ต้องตื่นตัว เตรียมความพร้อมอยู่ตลอดเวลา เพื่อปฏิบัติภารกิจให้ได้อย่างทันท่วงทีนอกจากต้องคอยเก็บกวาดดูแลงานเล็กงานน้อยสารพัดแล้ว ทีมตำรวจแม่น้ำฮัน ยังต้องรับมือกับ โกกีซ็อก (รับบทโดย อีซังอี) ผู้อำนวยการ คยองอิน ริเวอร์ ครูซ ผู้มีอิทธิพล กลุ่มธุรกิจเรือสำราญฮันอารา เรือสำราญชั้นนำของประเทศ ซึ่งกำลังริเริ่มโครงการพัฒนาพื้นที่รอบแม่น้ำฮัน เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์กการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมแห่งใหม่ทว่าบิ๊กโปรเจ็กต์ดังกล่าว นอกจากจะถูกต่อต้านและประท้วงจากประชาชนที่ไม่เห็นด้วยแล้ว ทีมตำรวจแม่น้ำฮันโดยเฉพาะจ่าฮัน พบว่ามันส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม วิถีชีวิตของชุมชน ตลอดจนมีกลิ่นตุๆ ว่ามีการทุจริตครั้งใหญ่ ซึ่งพัวพันโยงใยไปถึงหน่วยงานรัฐ และนายกเทศมนตรีพบซีรีส์อาชญากรรมที่จะมาเรียกเสียงฮาจนท้องแข็ง เมื่อคู่หูตำรวจที่ไม่ลงรอยกัน ต้องมาตามจับอาชญากรเหลี่ยมจัด พื้นที่แม่น้ำฮันแห่งนี้จะสงบสุขหรือบรรลัย โปรดติดตาม มินิซีรีส์เกาหลีแนวแอ็คชั่นคอมเมดี้เรื่องใหม่ เริ่มสตรีมวันที่ 13 กันยายน นี้ บน Disney Plus Hotstar เท่านั้นเรียบเรียงจาก : hotstar.com, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : Disney Plus, hancinema.net