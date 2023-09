5 เหตุผลที่คุณไม่ควรพลาดชมซีรีส์ The Kidnapping Day (วันลักพาตัว)

ผู้กำกับพัคยูยอง พร้อมด้วยทีมนักแสดง ยุนคเยซัง, พัคซองฮุน, ยูนา และ คิมชินรก จากซีรีส์เกาหลีแนวตลกร้ายสุดลุ้นระทึก “The Kidnapping Day (วันลักพาตัว)” รวมตัวกันในงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์ ซึ่งมีกำหนดสตรีมในประเทศไทยและอีกมากกว่า 240 ประเทศทั่วโลกในวันพุธที่ 13 กันยายน นี้ เวลา 22.00 น. จำนวนทั้งหมด 12 ตอน และสามารถรับชมตอนใหม่ได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดี ที่ Prime Videoก่อนจะไปรับชมซีรีส์ มาดูกันก่อนว่าทำไมคุณถึงไม่ควรพลาดชมซีรีส์เรื่องใหม่ที่มาพร้อมกับพล็อตเรื่องแหวกแนวเรื่องนี้1. ซีรีส์ผจญภัยที่ผสมเรื่องราวหลายแนวเข้าด้วยกันซีรีส์ The Kidnapping Day (วันลักพาตัว) เป็นเรื่องราวของโจรลักพาตัวสุดเงอะงะ (ยุนคเยซัง) ที่มาลักพาตัวเด็กสาวอัจฉริยะ (ยูนา) แต่แล้วเรื่องราวกลับไม่เป็นไปตามแผน และทั้งสองดันต้องมาเจอกับเหตุฆาตกรรมและเรื่องลึกลับโดยบังเอิญ “คุณสามารถพูดได้ว่า The Kidnapping Day เป็นเหมือนกล่องของขวัญที่รวมของขวัญมากมายหลายประเภทไว้ในกล่องเดียว ทั้งตลก แอ็คชั่น ระทึกขวัญ เรื่องราวของคู่หู และความเป็นมนุษย์ ทุกอย่างถูกมัดรวมไว้อย่างสวยงามน่าหลงใหลในซีรีส์เรื่องนี้ ผมคิดว่ามันจะทำให้ผู้ชมได้หัวเราะและรู้สึกประทับใจในเวลาเดียวกัน” ผู้กำกับพัคยูยองกล่าว2. นิยายต้นฉบับและมุมมองที่น่าประทับใจThe Kidnapping Day (วันลักพาตัว) สร้างจากหนังสือนิยายเกาหลีในชื่อเดียวกัน ผู้กำกับพัคยูยองกล่าวถึงความแตกต่างระหว่างนิยายต้นฉบับกับซีรีส์ว่า “นิยายต้นฉบับจะให้ความสำคัญกับเรื่องราวของนักสืบ พัคซังยุน เป็นหลัก โดยหลังจากผ่าน 3 ตอนแรกไป เรื่องราวจะเน้นไปที่การสืบสวนที่เข้มข้นมากขึ้น แต่เมื่อนำเนื้อเรื่องในนิยายมาสร้างเป็นซีรีส์ 12 ตอน เราจึงสามารถขยายมิติของตัวละครต่างๆ รวมถึงเรื่องราวของพวกเขาได้มากขึ้น ซีรีส์ของเรามุ่งเน้นไปที่เคมีระหว่างคิมมยองจุนและชเวโรฮี จุดสนใจอยู่ที่องค์ประกอบของซีรีส์ที่มีความตลกและความเห็นอกเห็นใจจากความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาทั้งคู่” นอกเหนือจากเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมแล้ว ผู้กำกับยังได้เล่าถึงมุมมองความอบอุ่นที่สะท้อนผ่านซีรีส์เรื่องนี้ด้วยว่า “พวกเขาสองคนเริ่มกลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวเดียวกัน ผมคิดว่าหลังจากดูซีรีส์ของเรา คุณจะกลับไปคิดทบทวนใหม่ว่า นิยามที่แท้จริงของครอบครัวคืออะไร”3. อบอุ่นหัวใจไปกับเคมีระหว่างพ่อ-ลูกหัวใจของซีรีส์เรื่องนี้อยู่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างคิมมยองจุนและชเวโรฮี ชเวโรฮีสูญเสียความทรงจำและเข้าใจผิดว่ามยองจุนเป็นพ่อของเธอ พวกเขาจึงกลายเป็นเหมือนคนในครอบครัวอย่างรวดเร็ว “ผมมีความสุขมาก การได้ร่วมงานกับยูนาทำให้ผมคิดขึ้นมาว่าคงจะดีถ้าผมมีลูกสาวสักคน เป็นประสบการณ์ที่สนุกมากครับ" ยุนคเยซังกล่าว ส่วนยูนาเปิดใจถึงการทำงานร่วมกันว่า “การได้ร่วมงานกับคุณยุนคเยซังสนุกจริงๆ ค่ะ ฉันมีช่วงเวลาที่ดีมากๆ ตอนแรกฉันคิดว่าเขาเป็นนักแสดงที่เท่ และพอเราถ่ายทำด้วยกัน ฉันก็กลายเป็นแฟนคลับของเขาไปเลยค่ะ ฉันคิดว่าเหตุผลที่ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายนี้สนุกก็เพราะคุณยุนคเยซังเลยค่ะ”4. นักแสดงเด็กดาวรุ่งที่น่าจับตาเมื่อพูดถึงยูนา เธอคือนักแสดงเด็กดาวรุ่งที่สามารถเอาชนะผู้เข้าชิงราว 500 คนมาได้ “โดยส่วนใหญ่แล้ว นักแสดงเด็กมักจะเล่นเป็นตัวประกอบหรือตัวละครหลักในเวอร์ชั่นที่ยังเด็ก แต่ในกรณีของเรา นักแสดงเด็กคือตัวละครหลัก” ผู้กำกับพัคยูยองกล่าว เขาเล่าถึงกระบวนการออดิชั่นว่า “กระบวนการออดิชั่นของเราใช้เวลายาวนานมาก โดยแบ่งเป็น 5 รอบ ในรอบสุดท้ายเราคัดเลือกจนเหลือประมาณ 12 คน รวมทั้งยูนาด้วย สิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับยูนาก็คือเธอไม่เหมือนกับนักแสดงทั่วๆ ไปที่เรียนการแสดงมา” เมื่อถูกถามถึงความกดดันในการรับบทบาทครั้งนี้ ยูนากล่าวว่า “ฉันรู้สึกกดดันค่ะ ถ้าจะบอกว่าไม่รู้สึกกดดันเลยก็คงจะเป็นเรื่องโกหก นี่เป็นครั้งแรกของฉันเลยที่ต้องแสดงหลายฉากในซีรีส์เรื่องเดียว ฉันต้องท่องบทเยอะมาก ดังนั้นฉันก็เลยพยายามที่จะแสดงให้เป็นธรรมชาติที่สุด”5. ขนาดนักแสดงยังเป็นแฟนคลับซีรีส์มั่นใจได้เลยว่าซีรีส์จะออกมาดีแน่เมื่อเหล่านักแสดงกลายมาเป็นแฟนตัวยงของซีรีส์ของตัวเอง นักแสดงทุกคนเล่าว่าพวกเขารักบทเรื่องนี้และอยากเป็นส่วนหนึ่งของซีรีส์เรื่องนี้มาก พัคซองฮุนกล่าวว่า “ตอนนั้นผมไปทำงานที่ญี่ปุ่น ผมก็เลยอ่านบทบนเครื่องบิน แต่ผมอ่านได้เร็วมาก มันเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากขนาดที่ผมรีบโทรไปบอกว่าจะรับบทนี้ทันทีที่ไปถึงญี่ปุ่นเลยครับ” ยุนคเยซังกล่าวเสริมว่า “บทเรื่องนี้สนุกมากครับ และฉากก็น่าสนใจ ส่วนการหักมุมในเรื่องก็ยอดเยี่ยมสุดๆ” ขณะที่คิมชินรกเล่าว่าเธอสนุกกับการอ่านบท และรู้สึกขอบคุณที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในซีรีส์เรื่องนี้อย่าพลาด! เรื่องราวการผจญภัยครบรสใน The Kidnapping Day (วันลักพาตัว) เริ่มสตรีมแล้ววันนี้ เวลา 22.00 น. ที่ Prime Video เท่านั้น! และสามารถรับชมได้ทุกวันพุธและพฤหัสบดี สัปดาห์ละ 2 ตอน (จำนวนทั้งหมด 12 ตอน)สามารถรับชมทีเซอร์ของซีรีส์ได้ ที่นี่