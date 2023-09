เปิดม่าน "WATERFALL a new musical" การกลับมาของ “น้ำตกมิตาเกะ” สุดอลังการ!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

เปิดม่านการแสดงให้ได้ชมกันแล้ว สำหรับ WATERFALL A New Musical ละครเวทีอินเตอร์เรื่องล่าสุดจาก “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” การร่วมมือกันครั้งสำคัญของทีมละครเวทีไทยและบรอดเวย์ ที่ได้แรงบันดาลใจมาจาก “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล” โดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ ในฐานะผู้กำกับการแสดง เริ่มต้นโปรเจกต์ยักษ์นี้ด้วยความคิดที่ต้องการต่อยอดละครเวทีไทยให้ไปสู่ระดับโลก จึงร่วมมือกับเจ้าพ่อละครเวทีผู้คร่ำหวอดในวงการบรอดเวย์ อย่าง Richard Maltby,Jr. ผู้ประพันธ์บทละครเวที ผู้กำกับละครเวที เจ้าของรางวัลโทนี่ อวอร์ด โดยทีมงานละครเวทีไทยและบรอดเวย์ได้ร่วมกันพัฒนาบท และปรับเปลี่ยนคาแรกเตอร์ตัวละครเพื่อให้เรื่องราวสามารถเข้าถึงผู้คนทั่วโลกได้มากขึ้น เป็นละครภาษาอังกฤษที่มีหัวใจเป็น “ไทย” เป็นการทำงานร่วมกันของทีมงานและนักแสดงจาก 2 ซีกโลก ที่ผสมผสานวัฒนธรรมไทย และตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นบท, ท่าเต้น หรือคอสตูม ได้ลงตัวเข้ากันอย่างสมบูรณ์WATERFALL A New Musical คือ เรื่องราวความรักสามเส้าของ แคทเธอรีน หญิงสาวชาวอเมริกันที่เดินทางกลับมาสยาม ที่ที่เป็นความทรงจำอันสวยงามในวัยเด็กของเธอ ทำให้เธอได้พบกับเจ้าคุณอธิการ หนุ่มใหญ่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศที่เธอเคยประทับใจในอดีต ซึ่งถือได้ว่าเป็นรักแรกของเธอ จนเธอตกลงรับหมั้นกับเขา แต่แล้วเธอก็ได้พบกับนพพร เด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรง ผู้ช่วยของเจ้าคุณอธิการที่ลุ่มหลงในความเป็นคนอเมริกัน และอยากจะเปลี่ยนทุกสิ่งให้เป็นไปในวิถีนั้น แล้วก่อกำเนิดเป็นรักแท้ท่ามกลางกระแสความผันแปรที่เกิดขึ้นทั่วโลก ทั้งการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสยามยุค 2475 ความล้มเหลวของอเมริกาในยุคภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกที่เริ่มมีอิทธิพลในวงกว้างกับประเทศตะวันออก โดยเฉพาะญี่ปุ่น ซึ่งจะเป็นชนวนสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามโลกในเวลาต่อมา ระหว่างรักแรกที่สวยงามกับรักแท้อันเร่าร้อนอันเป็นความรักต้องห้าม จุดจบของความรักสามเส้านี้จะเป็นอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์อันคุกรุ่นอันนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2 ตัดสลับฉากในสยามประเทศกับดินแดนอาทิตย์อุทัย ที่ถ่ายทอดโดยเหล่านักแสดงนำจากบรอดเวย์ อาทิ Josh Dela Cruz ผู้รับบท นพพร, Danielle Hope ผู้รับบท แคทเธอรีน, Jon Jon Briones ผู้รับบทท่านเจ้าคุณอธิการบดี รวมถึงนักแสดงละครเวทีระดับอินเตอร์อีกหลายคน ซึ่งนอกจากเสียงร้องของแต่ละคนจะการันตีถึงคุณภาพระดับอินเตอร์แล้ว พวกเขาและเธอยังทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวเข้าถึงตัวละครได้อย่างยอดเยี่ยม โชว์ฝีมือการแสดงที่ทรงพลัง อินเนอร์แน่นในทุกห้วงอารมณ์ ทำเอาหลายคนถึงกับน้ำตาซึมไปตามๆกัน ส่วนนักแสดงสมทบชาวไทยที่ผ่านการออดิชั่นมาอย่างเคี้ยวกรำ ก็ต้องปรบมือดังๆให้กับความสามารถในการร้อง, รำ, ทำการแสดงและการเต้นที่สุดเจ๋ง ด้านโปรดักชั่นก็ดีงามจนน่าทึ่ง ศศวัต บุษยพันธ์ ผู้ออกแบบฉาก ทุ่มเทสุดฝีมือทั้งแสงสี, เสียง จัดเต็มคุ้มค่าทุกฉากตั้งแต่ต้นจนจบ โดยเฉพาะฉากไฮไลท์ที่ทุกคนตั้งตารอ อย่าง “น้ำตกมิตาเกะ” น้ำตกในตำนานที่เคยสร้างความประทับใจไว้เมื่อ 15 ปีก่อนใน “ข้างหลังภาพ เดอะมิวสิคัล” และการกลับมาของ “น้ำตามิตาเกะ” บนเวที “เมืองไทยรัชดาลัย เธียเตอร์” ในพ.ศ.นี้ ยิ่งใหญ่ อลังการ ตระการตา จนผู้ชมในโรงละครส่งเสียงปรบมือสนั่นฮอลล์ แถมออกอาการนั่งไม่ติด ชะเง้อ ชะโงก เพื่อยลโฉมน้ำตกที่กำลังไหลผ่านชั้นหินกลายเป็นลำธารแผ่กระจายไปทั่วเวที นอกจากนี้ยังมีบทเพลงไพเราะสุดซาบซึ้งอีกมากมาย ที่จะพาผู้ชมอินไปกับเรื่องราวได้อย่างง่ายดาย และขอย้ำอีกครั้งสำหรับคนที่กังวลเรื่องภาษา ขอบอกว่า..มิวสิคัลเรื่องนี้เข้าใจง่ายแถมโรงละครก็มีจอ LED ขึ้นคำบรรยายไทยไว้ให้ผู้ชมได้อ่านแบบชัดเจนในทุกรอบการแสดง รับรองว่าผู้ชมจะได้อรรถรสเต็มอิ่มไม่ต่างกับละครเวทีไทยแน่นอนและหากจะกล่าวว่า WATERFALL a new musical ไม่ได้เป็นเพียงแค่ความฝันของผู้ชายที่ชื่อ “ถกลเกียรติ” เท่านั้น แต่สิ่งที่ชายคนนี้มุ่งมั่นมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี คือการส่งเสริมและยกระดับงานละครเวทีฝีมือคนไทย ที่มีหมุดหมายจะก้าวไปสู่ถนนบรอดเวย์ในอนาคต โดยเปิดโอกาสให้คนไทยได้ชมเป็นที่แรก จึงขอเชิญชวนให้คอละครเวทีและชาวไทยทุกท่านมาร่วมชม ร่วมเชียร์เพื่อให้ก้าวสำคัญของ WATERFALL A New Musical ประสบความสำเร็จ และร่วมกันบอกต่อความภาคภูมิใจในความเป็น “ไทย” ไปด้วยกันWATERFALL A New Musical กำกับการแสดงโดย ถกลเกียรติ วีรวรรณ และนำแสดงโดยนักแสดงละครเวทีระดับโลก เปิดแสดง 13 กันยายน - 1 ตุลาคมนี้ จำนวน 20 รอบการแสดงเท่านั้น!! ณ เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ (ทุกรอบการแสดงมีคำบรรยายภาษาไทยประกอบการแสดง) จองบัตรได้ที่ www.thaiticketmajor.com หรือเคาน์เตอร์ ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ ทุกสาขาในด้านละครเวที เขาได้ร่วมงานกับหลายโชว์ทั้ง Broadway และ Off Broadway โดยผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่จดจำของคนดู เช่น Aladdin, Here Lies Love, The King and I และ Merrily We Roll Along (Encore) ในปี 2018 เขาได้เป็นโฮสของรายการทีวีที่เป็นรายการเด็กชื่อดัง Blue's Clues & You! (จากการคัดเลือก3,000 คน) และนับเป็นชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียคนแรกที่ได้รับตำแหน่งนี้ที่ฝากผลงานละครเวทีชื่อดังไว้หลายเรื่อง เช่น The Wizard of Oz, Les Misérables, Sound of Music, Snow White and Seven Dwarfs, Grease ฯลฯ Danielle Hope เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง โดยเป็นผู้ชนะจากการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ในรายการทีวี Over The Rainbow (BBC) จากการคัดเลือกผู้แข่งรวมกว่า 9,000 คนและทำให้เธอได้รับบท Dorothy ของ Andrew Lloyd Webber โปรดักชั่น The Wizard of Oz อีกด้วยที่มีผลงานโดดเด่นทั้งในละครเวทีและทีวี แจ้งเกิดจากผลงานด้านละครเวที โดยบทที่ทำให้เขามีชื่อเสียง คือการแสดงบท Engineer จากเรื่อง Miss Saigon (2014) โดยเขาได้รับเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลจาก Laurence Olivier Award for Best Actor in a Musical และได้รับรางวัลสาขาเดียวกันนี้จาก Whatsonstage.com Award ในปี 2016 เขายังรับบทต่างๆ มีผลงานโดดเด่นอีกมากมายจากภาพยนตร์ รายการทีวี รวมถึงซีรีส์ที่ฉายบน Netflix อีกด้วย เช่น The Mentalist, Designated Survivor, The Assassination of Gianni Versace, American Horror Story: Apocalypse, Ratched ฯลฯRichard Maltby Jr. นักเขียนบทละครเวทีชื่อดังชาวอเมริกา ที่มีความสามารถหลากหลาย รวมถึงงานกำกับการแสดง และ งานเรียบเรียงคำร้อง ด้วยผลงานของ Richard Maltby ที่โดดเด่น ทำให้เขาถูกเสนอชื่อในการเข้าชิงรางวัลกว่า 14 ครั้ง จากสถาบันต่างๆ และผลงานที่ได้รับรางวัล ดังนี้o1978 Tony Award, Best Direction of a Musical – Ain’t Misbehavingo1990 Outer Critics Circle Award for Best Score – Closer Than Evero1999 Tony Award for Best Direction of a Musical – Fosseo2001 Laurence Olivier Award – Fosseผลงานของเขามีมากมาย รวมถึงงานที่โดดเด่นอื่นๆ เช่น การร่วมเรียบเรียงคำร้อง ใน Andrew Lloyd Webber’s “Song and Dance” (1986) และใน “Miss Saigon” (Evening Standard Award 1990 และ Tony Nomination: Best Score, 1991)David Shire นักแต่งดนตรีและเพลงชื่อดังชาวอเมริกา ที่มีผลงานหลากหลายในละครเวที หนัง และ ทีวี ตัวอย่างของผลงานเพลงที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักในวงกว้าง มีทั้งซาวน์แทรคจากภาพยนตร์ และผลงานด้านดนตรี เช่น Saturday Night Fever, The Big Bus, The Taking of Pelham One Two Three, The Conversation และ All The President’s Menเขาได้รับรางวัล Academy Award for Best Song จากผลงานเพลง “It Goes Like It Goes” ในภาพยนตร์เรื่อง Norma Rae (1979) และเคยร่วมงานกับศิลปินชื่อดัง Barbra Streisand ในการเป็น Accompanist อยู่หลายปี และมีผลงานเพลงที่ร่วมบันทึกถึง 5 เพลงด้วยกัน