เรื่องย่อซีรีส์จีน “ลมใต้รู้ใจฉัน | South Wind Knows” [2023]

ชื่อเรื่องสากล : South Wind Knowsชื่อเรื่องจีน : 南风知我意 | Nan Feng Zhi Wo Yiชื่อเรื่องไทย : ลมใต้รู้ใจฉันแนวซีรีส์ : โรแมนติก, เมโลดราม่า, การแพทย์, สืบสวน, ร่วมสมัยผู้กำกับ : หลี่อัง หรือ ลีออง หลี่ (Li Ang | Leon Li) ผลงานกำกับซีรีส์ “To Be With You” (iQIYI, 2021) • หลิวหงเหยี่ยน (Liu Hong Yuan) ผลงานกำกับซีรีส์ (กำกับร่วม) “ลูปย้อนชะตา | Reset” (TrueID, 2022)ผู้เขียนบท : หวังอิงเฟย (Wang Ying Fei) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “เพราะเรามีกัน | With you” (2019) • เฉาซื่อ (Shao Zi) ผลงานเขียนบทซีรีส์ “ฉันไม่ชอบทั้งโลก ฉันชอบแค่เธอคนเดียว | Le Coup De Foudre” (2019)ดัดแปลงมาจากนวนิยายเรื่อง : South Wind Knows My Mood (南风知我意)ผู้ประพันธ์ : ฉีเว่ย (Qi Wei)จำนวนตอนออกอากาศ : 39 ตอนจบ ตอนละ 45 นาที (โดยประมาณ)วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 น. (ตามจีน)ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรกวันที่ 12 กันยายน – 17 ตุลาคม 2023รับชมถูกลิขสิทธิ์ในไทยทาง : แอป YOUKU International และ เว็บไซต์ youku.tv หรือ ยูทูป YOUKU Thailand ออกอากาศ เวลา17.00 น. (ตามไทย)วันแรกรับชมได้ 5 ตอน และ อัปเดตติดต่อกัน 10 วัน 13 ตอน จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ทุกวันจันทร์และวันพุธ อัปเดตวันละ 2 ตอน วันอังคารและวันพฤหัสบดี อัปเดตวันละ 1 ตอน |วันแรกรับชมได้ 2 ตอน และอัปเดตติดต่อกัน 10 วัน 10 ตอน จากนั้น ตั้งแต่วันที่ 25กันยายน ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ อัปเดตวันละ1 ตอน สามารถติดตามวันออกอากาศ ทางโซเชี่ยลมีเดียของ YOUKU (โยวคู่)นักวิจัยและพัฒนายาฝีมือดี ของบริษัทยาหลิงเทียน คุณชายคนดังทายาทตระกูลฟู่ ว่าที่ผู้บริหารบริษัทต่อจากผู้เป็นมารดา แต่กลับเกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างมีเงื่อนงำ ก่อนที่จะได้บอกรักและขอคนรัก จูจิ้ว แต่งงาน เขาหายตัวไป กลายเป็นคนพิการนั่งวีลแชร์ และอารมณ์ร้ายกาจศัลยแพทย์สาวลูกกำพร้า โตขึ้นมาจากการเลี้ยงดูของคุณย่า มีปมชีวิตและฝันร้ายซ้ำๆ เกี่ยวกับการตายของพ่อและแม่มาตลอด จากคู่กัดในแรกเจอกลายมาเป็นคนรักของคุณชายทายาทตระกูลดัง ฟู่อวิ๋นเซินพี่ชายต่างมารดา ที่ฟู่อวิ๋นเซินเคารพรักเหมือนพี่แท้ๆ ภายนอกแสนดีไม่มีพิษภัย แต่เป็นคนร้ายลึกเลขา และผู้ช่วยคนสนิท ที่รู้จักรู้ใจ บอสฟู่อวิ๋นเซิน เป็นที่หนึ่งหรือประธานเจียง ซีอีโอบริษัทยาเหลียงเทียน มารดาของฟู่อวิ๋นเซิน ไม่เคยไว้วางใจฟู่ซีโจวอย่างลูกชาย อ่านออกว่าเขาเป็นคนขี้โกง และชอบชุบมือเปิบเอาผลงานยาของอวิ๋นเซินในห้องวิจัยไปเสนอเป็นของตัวเองท่านประธานใหญ่ ผู้ก่อตั้งบริษัทยาเหลียงเทียน เป็นคุณปู่ของฟู่อวิ๋นเซินนายแพทย์ และนักวิจัย ประจำสถาบันการแพทย์นานาชาติแห่งหนึ่งในประเทศเอ็ม คุณหมออาเพื่อนพ่อกับแม่ของจูจิ้ว ที่ชวนเธอไปดูแลผู้ป่วยโรคระบาดที่หมู่บ้านถิ่นธุรกันดารในประเทศเอ็ม จนทำให้ ฟู่อวิ๋นเซิน กับ จู้จิว ได้รักกันสองคนได้เจอหน้ากันครั้งแรกที่สนามบิน เพื่อต่อเครื่องบินไปยังประเทศเอ็ม จูจิ้ว ได้ยิน เฉินเล่อ (รับบทโดย หลี่ซินเจ๋อ) พูดคุยด้วยภาษาจีนจึงไปขอความช่วยเหลือ โดยจะขอฝากของใส่กระเป๋าเฉินเล่อ เพราะกระเป๋าของเธอน้ำหนักเกิน และค่าฝากเพิ่มแพงมาก เฉินเล่อทำท่าจะช่วยแต่ประกาศิตจากบอสฟู่อวิ๋นเซิน ทำให้จำต้องเปลี่ยนใจเป็นปฏิเสธ จูจิ้วพยายามเกาะแขนอ้อนวอนขอร้อง แต่อวิ๋นเซินปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย แถมยังพูดให้หัวร้อนอีกว่าหากเธอมีของผิดกฎหมายเขาก็ต้องซวยไปด้วย จูจิ้วคุมแค้นรื้อเสื้อผ้าที่น้ำหนักเกินมาประโคมใส่บนตัวเป็นสิบๆ จนผ่านไปได้ และจำคนใจดำได้แม่นกรรมติดจรวดแท้ทรู เมื่อรถที่จะต้องมารับเฉินเล่อและบอสที่สนามบินประเทศเอ็ม ไม่มาแถมติดต่อไม่ได้ ขณะที่ อาฮันส์ (รับบทโดย เหอหย่งเซิง) ส่งรถมารับจูจิ้วตามนัดหมาย เฉินเล่อจะขอติดรถไปที่โรงแรมด้วย แต่พอเห็นหน้า ฟู่อวิ๋นเซิน ศัลยแพทย์สาวสวยก็เปลี่ยนใจ อวิ๋นเซินบอกว่าเขาจะเป็นคนจ่ายค่ารถทั้งหมดเอง จูจิ้วจึงตกลง แต่สองหนุ่มต้องถือพาสปอร์ตให้เธอถ่ายเป็นหลักฐาน อวิ๋นเซินฮึดฮัดจะไม่ถ่ายสุดท้ายก็ยอมศัตรูคู่กัดทั้งสองมาเจอกันอีกครั้งเมื่อทั้งสามคน จูจิ้ว เฉินเล่อ และ ฟู่อวิ๋นเซิน ต้องเข้าป่าไปยังหมู่บ้านที่เกิดโรคระบาด สถานที่เดียวกันกับที่อวิ๋นเซินจะไปหาสมุนไพร และสุดท้ายได้เปลี่ยนจากโหมดความเข้าใจผิด ไปสู่ความหวั่นไหว ประทับใจ ยอมรับในกันและกัน หลังจากผ่านความเป็นความตายมาด้วยกันสองต่อสองกลางป่าลึกประเทศเอ็มฟู่อวิ๋นเซิน เดินทางกลับมาเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน อย่างใจฟูพร้อมสมุนไพรเพ่ยตู้ เพื่อพัฒนายาตัวใหม่ และเดินหน้าสานสัมพันธ์กับจูจิ้ว ทั้งๆ ที่ครอบครัวของเขาไม่เห็นด้วยเพราะฐานะที่แตกต่างกันสุดขั้ว ต่อมาไม่นานอวิ๋นเซินก็พบว่า ฟู่ซีโจว (รับบทโดย) พี่ชายต่างมารดาของเขา พยายามสร้างผลงานและสร้างกำไรสูงสุดให้บริษัทยาของตระกูลฟู่ ด้วยการเปลี่ยนพืชสมุนไพรเพ่ยตู้จนกลายเป็นเวชภัณฑ์เครื่องสำอางจากสมุนไพรจีนที่บอร์ดกรรมการพากันชื่นชมฟู่อวิ๋นเซิน มั่นใจแล้วว่าชีวิตของเขาขาด จูจิ้ว ไม่ได้ แต่แล้วยังไม่ทันที่จะได้บอกความในใจกับคนรัก ก็เกิดอุบัติเหตุรถชนอย่างรุนแรง อวิ๋นเซินได้รับบาดเจ็บสาหัส การพัฒนายาต้องหยุดชะงักลง ทำให้ฟู่อวิ๋นเซินตกอยู่ในสถานการณ์ความลำบาก เขาตัดขาดการติดต่อกับจูจิ้วนับตั้งแต่นั้น ซึ่งส่งผลให้เกิดความเข้าใจผิดกับจูจิ้ว ซึ่งไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหนึ่งปีผ่านไป จูจิ้ว ทั้งตกใจและดีใจจนตัวชา เมื่อพบว่าผู้ป่วยที่เธอต้องไปดูแลในฐานะแพทย์ประจำครอบครัว ที่เมืองไฮเดลเบิร์ก ประเทศเยอรมนี กลับเป็นฟู่อวิ๋นเซิน คนรักที่หายตัวไป แต่ทำไมเขาถึงกลายเป็นคนพิการที่ต้องนั่งวีลแชร์ อยู่ในห้องมืดๆ กับเจ้าอู๋ถัง สุนัขตัวโปรด และยังกลายเป็นคนอารมณ์ร้ายกาจ ชนิดที่เธอแทบไม่เคยรู้จักเมื่อเห็นว่าหมอที่จะมาดูแลตนเป็นใคร อวิ๋นเซินตะโกนไล่ให้เธอออกไปให้พ้นหน้าทันที แต่ต่อให้ต้องเผชิญกับการกลั่นแกล้งจากเขามากมายแค่ไหน จูจิ้วก็ใช้ความเข้มแข็งและการมองโลกในแง่ดี บวกกับความรักเต็มเปี่ยมที่จะไม่ยอมเสียเขาไปอีกแล้ว คอยอยู่เคียงข้าง ค่อยๆ รักษาอาการป่วยทางร่างกายของอวิ๋นเซิน และออกจากห้วงลึกแห่งความทุกข์ตรมไปพร้อมกับเขา ทั้งคู่ยิ่งรักกันแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น และครั้งนี้ครอบครัวทั้งสองฝ่ายไม่ได้ขัดขวางเมื่อใกล้ถึงวันแต่งงาน จูจิ้วก็ได้พบเบาะแสเกี่ยวกับการตายของพ่อแม่ของเธอเข้าโดยไม่ได้ตั้งใจ และมันเกี่ยวข้องกับตระกูลฟู่!! สายลมแห่งโชคชะตาเล่นตลกโหดร้ายกับพวกเขาอีกครา เมื่อความบาดหมางของคนรุ่นก่อน ได้ส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของรุ่นลูกแต่คราวนี้ ฟู่อวิ๋นเซิน มุ่งมั่นมาดหมายที่จะปกป้องคนรัก และความรักที่ได้มาอย่างยากลำบากของพวกเขาสุดกำลังเรียบเรียงจาก : ยูทูบYOUKU Thailand, mydramalist.com, wikipedia.orgภาพประกอบ : YOUKU Official, weibo.com