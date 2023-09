เรื่องย่อซีรีส์เกาหลี “อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์ | Arthdal Chronicles” [2019]

ชื่อเรื่องสากล : Arthdal Chroniclesชื่อเรื่องเกาหลี : 아스달 연대기 | a-seu-dal yeon-dae-giชื่อเรื่องไทย : อาธดัล สงครามสยบบัลลังก์แนวซีรีส์ : แฟนตาซี, อิงประวัติศาสตร์การจัดเรตซีรีส์ : 16+ผู้กำกับ : คิมวอนซ็อก (ผลงานกำกับซีรีส์ My Mister) • คิมซังอู (ผลงานกำกับซีรีส์ The King Loves)ผู้เขียนบท : คิมยองฮยอน • พัคซังยอน (ผลงานร่วมกันเขียนบทซีรีส์ Six Flying Dragons)ผู้ผลิต : Studio Dragon และ KPJ Corporationออกอากาศในเกาหลีใต้ทาง : ช่อง tvN, NetflixKRจำนวนตอนออกอากาศ : 18 ตอนจบ ตอนละ 80 นาที (โดยประมาณ)วันเวลาออกอากาศ : วันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 น. (ตามเกาหลีใต้)ระยะเวลาออกอากาศ : Part 1 : The Children of Prophecy ตอนที่ 1 - ตอนที่ 6 ออกอากาศ วันที่ 1 – 16 มิถุนายน 2562 | Part 2 : The Sky Turning Inside Out, Rising Land ตอนที่ 7 - ตอนที่ 12 ออกอากาศวันที่ 22 มิถุนายน – 7 กรกฎาคม 2562 | Part 3 : Arth, The Prelude to All Legends ตอนที่ 13 - ตอนที่ 18 ออกอากาศ วันที่ 7 - 22 กันยายน 2562ออกอากาศในไทย รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์ทาง : NetflixTH วันที่ 1 มิถุนายน – 22 กันยายน 2562อิอาร์ก นั้นเป็นดินแดนอันลี้ลับ ที่มีชนเผ่าอาศัยอยู่มากกว่า 300 ชนเผ่า เผ่าพันธุ์ที่สำคัญและโดดเด่นก็คือ เผ่าแซนย็อก เผ่าคีรีขาว เผ่าแฮ เผ่าวาฮัน และ เผ่าอาโก นอกจากนี้ยังมีชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยอยู่ร่วมกัน ทั้ง มนุษย์ อีกึต เผ่าพันธุ์ที่มีเลือดสีม่วง และ นีแอนทัลเนตรสายฟ้า เป็นเผ่าพันธุ์ที่มีปากและเลือดสีน้ำเงิน ชาติพันธุ์อีกึตกับนีแอนทัล มีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่มีพลังและแข็งแกร่งมากกว่าอึนซอม (ตอนโตรับบทโดย ซงจุงกิ) กับ ซายา (ตอนโตรับบทโดย ซงจุงกิ) เป็นฝาแฝดอีกึต มีพ่อเป็นนีแอนทัลและแม่เป็นมนุษย์ ทั้งคู่พลัดพรากจากกันตั้งแต่เด็กหลังจาก ฮาซาฮน (รับบทโดย ชาจาฮยอน) สตรีสูงศักดิ์ผู้เป็นมารดาคลอดออกมากลางป่า อึนซอมเติบโตมากับเผ่าวาฮัน ในอิอาร์ก ส่วนซายาเติบโตมาในอาธดัล ซึ่ง ทากน (รับบทโดย จางดงกอน) ให้ แทอารา (รับบทโดย คิมอ๊กบิน) แอบเลี้ยงดูมาจนโต ท่ามกลางความเคลือบแคลงใจของคนในหมู่บ้าน เพราะซายาแตกต่างจากคนอื่น โดยเฉพาะเรื่องที่เขาสามารถฝันได้สามชีวิต ทันยา (ตอนโต รับบทโดย คิมจีวอน) อึนซอม และ ซายา เกิดวันเดียวกัน ในวันที่ดาวหางสีครามปรากฎเหนือท้องฟ้า เผ่าวาฮันเรียกเด็กที่เกิดวันนี้ว่า ผู้ทลายเปลือก แต่ในอาธดัลเรียกเด็กที่เกิดวันนี้ว่า ผู้ที่นำพาความหายนะ ทันยาคือผู้สืบทอด เป็นบุตรีแห่งดาวหางสีคราม เป็นผู้นำวิญญาณของ แม่ใหญ่โชซอล (รับบทโดย คิมโฮจอง) ของเผ่าวาฮันในวันที่กองกำลังแทคานของทากน โดยการนำของ มูแบ็ค (รับบทโดย พัคแฮจุน) กับ มูกวัง (รับบทโดย ฮวังฮี) บุกเข้ามาฆ่าผู้คนชาวเผ่ารวมทั้งเด็กเล็กๆ อย่างเหี้ยมโหด และจุดเผาบ้านเรือนเผ่าวาฮันจนวายวอด อึนซอมพยายามหาทางไปช่วยชาววาฮันที่ถูกจับตัวไปแต่ไม่สำเร็จ ทันยาขอร้องให้เขาหนีไปก่อน อึนซอมจำต้องตัดใจสาบานว่าจะมาช่วยทันยาและชาวเผ่าวาฮันให้จงได้อึนซอมหนีการไล่ล่าหมายเอาชีวิตของพวกมูแบ็กกับมูกวัง รอดไปได้ด้วยฝีเท้าของม้าคันโมรือในตำนาน และทำอย่างที่สัญญากับทันยาไว้ เขาสามารถเข้าจับตัว ซานุง (รับบทโดย คิมอึยซ็อง) บิดาของทากนผู้นำแห่งอาธดัลและใช้เป็นตัวประกัน โดยยื่นข้อเสนอแลกกับการปล่อยตัวชาวเผ่าวาฮัน แต่ทว่าทากนกลับใช้จังหวะนี้สังหารบิดาของตน แล้วโยนความผิดให้กับอึนซอม ทำให้อึนซอมต้องหลบหนีไปอีก และกลายเป็นศัตรูของอาธดัลเผ่าวาฮัน มีบรรพชนหมาป่าขาวคืออาซาชิน ที่เคยอาศัยอยู่ที่อาธดัล โดยผู้คนชาวเผ่าวาฮันใช้ภาษาเดียวกับอาธดัล และอาศัยอยู่บนผืนดินอันไกลโพ้นของอิอาร์ก ที่หมู่บ้านแห่งนั้น มีแผนที่ดวงดาวของอาซาชิน ที่มีภาพเขียนหัวใจแห่งคีรีขาวอยู่ และทายาทเพียงหนึ่งเดียวก็คือ ทันยา เพื่อให้เป็นที่ยอมรับ ทันยาต้องครอบครองกระดิ่งดวงดาวอาซาชินที่นางได้ซ่อนมันไว้ในศาลมหาเทพเมื่อสองร้อยปีก่อน และในที่สุดก็หาจนเจอ นางได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบวชสูงสุดของอาธดัลในระหว่างทำพิธีอลลิมซานีให้กับซานุง ผู้เป็นบิดา ทากนอ้างว่า ตนคือ อารามุน แฮซึลลา ที่จุติลงมา ขณะเดียวกันอึนซอมได้พบกับเผ่าอาโก เขารอดชีวิตจากพิธีน้ำตกพิพากษา ได้รับการขนานนามว่าเป็น อิไนชินกิ จุติลงมา กลายเป็นวีรบุรุษแห่งเผ่าอาโก และคือศัตรูที่ทรงพลังที่สุดของอาธดัลเรียบเรียงข้อมูลจาก : NetflixTH, www.netflix.com, hancinema.netภาพประกอบจาก : hancinema.net