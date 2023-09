Prime Video เผยภาพแรกของซีรีส์ Expats ความยาว 6 ตอนที่สร้างจากนวนิยายขายดีระดับโลก The Expatriates จากปลายปากกาของ Janice Y.K. Lee ซีรีส์เรื่องนี้กำกับโดย Lulu Wang (ลูลู่หวัง) นำแสดงโดยนักแสดงเจ้าของรางวัล Academy Award และ Emmy Award อย่าง “Nicole Kidman (นิโคล คิดแมน)” จาก Big Little Lies, The Undoing, “Sarayu Blue (ซารายู บลู)” จาก Never Have I Ever, Blockers, “Ji-young Yoo (ยูจียอง)” จาก The Sky is Everywhere, Smoking Tigers, “Brian Tee (ไบรอัน ที)” จาก Chicago Med, Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows และ “Jack Huston (แจ็ค ฮุสตัน)” จาก House of Gucci, Fargo โดยในวันที่ 8 กันยายนนี้ จะมีการฉายรอบปฐมทัศน์ของซีรีส์ Expats ตอนรองสุดท้ายในเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติโตรอนโตอีกด้วยExpats บอกเล่าเรื่องราวในบรรยากาศของฮ่องกงปี 2014 ที่เต็มไปด้วยสีสันและความวุ่นวาย “มาร์กาเร็ต” (รับบทโดย Nicole Kidman), “ฮิลารี” (รับบทโดย Sarayu Blue) และ “เมอร์ซี” (รับบทโดย Ji-young Yoo) เป็นผู้หญิงอเมริกันซึ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในฮ่องกง ชีวิตของพวกเธอทั้งสามมีเหตุให้มาบรรจบกันหลังเกิดโศกนาฏกรรมของครอบครัวอย่างกะทันหัน ซีรีส์เรื่องจะนี้พาไปสำรวจเรื่องของการมีสิทธิพิเศษ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเส้นแบ่งระหว่างความเป็นเหยื่อและผู้กระทำความผิดนั้นเลือนราง โดย Brian Tee รับบทเป็น “คลาร์ก” สามีของมาร์กาเร็ต และ Jack Huston รับบท “เดวิด” สามีของฮิลารีซีรีส์เรื่องนี้สร้าง กำกับ และเขียนบทโดย Lulu Wang ซึ่งรับหน้าที่ผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Daniele Melia จาก Local Time รวมถึง Nicole Kidman ที่รับบทบาทเป็นผู้อำนวยการสร้างร่วมกับ Per Saari จาก Blossom Films (Rabbit Hole, Nine Perfect Strangers) ด้วยเช่นกัน พร้อมด้วย Theresa Park จาก Per Capita Productions (After Yang, Bones and All) นอกจากนี้ยังมี Alice Bell (The Beautiful Lie) และ Stan Wlodkowski (The Old Guard) ที่ร่วมรับหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสร้าง โดยมี Alice Bell, Vera Miao (Two Sentence Horror Stories), และ Gursimran Sandhu (Game of Thrones) รับหน้าที่เขียนบทร่วมกับ Lulu Wang และนักเขียนเจ้าของนิยายต้นฉบับ Janice Y. K. Lee ซึ่งรับบทบาทเป็นผู้อำนวยการสร้างด้วย