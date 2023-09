Review ซีรีส์ : “Destined With You” ซีรีส์ใหม่ของ “โรอุน-โจโบอา” ที่มาพร้อมคำสาปอาถรรพ์และตำราคุณไสย!

ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่

FB

ยูทูป

IG

TikTok

คอซีรีส์แนวโรแมนติก-สยองขวัญ-ดราม่า โดยเฉพาะสายมูต้องตามไปสตรีมมิ่งซีรีส์ Destined with you หรือ ‘รักสุดวิสัย หัวใจไม่ให้เลี่ยง’ (2023) กับการโคจรมาพบกันของพระเอกหล่อเนี้ยบ ‘โรอุน’ (อดีตไอดอลวง SF9) และ ‘โจโบอา’ (นางเอกชื่อดังจากซีรีส์ Tale of the Nine Tailed) ที่จะพาคุณไปสัมผัสกับเรื่องรักพิศวง ร่างทรง ไสยศาสตร์ และคำสาปในอดีตชาติ ความรักที่เกิดจากคุณไสยจะกลายเป็นรักแท้เพื่อแก้คำสาปอาถรรพ์ได้หรือไม่? หากคุณเชื่อเรื่องเจ้ากรรมนายเวรและเนื้อคู่ เราอยากให้ดูซีรีส์เรื่องนี้ (แล้วจะรู้ว่าเกาหลีก็มีความเชื่อนี้เหมือนกัน)การพบกันของทั้งสองออกจะแปลกประหลาดและน่าขนลุกอยู่สักหน่อย เมื่อ ‘อีฮงโจ’ (รับบทโดย โจโบอา) ข้าราชการสาวประจำหน่วยรับเรื่องร้องเรียน ศาลากลางเมืองอนจู ล้มหัวฟาดพื้นอยู่ในสำนักทรงร้างกลางหุบเขา เธอสบตากับ ‘จางชินยู’ (รับบทโดย โรอุน SF9) ทนายความรูปงามและทายาทตระกูลมหาเศรษฐีที่มีคุณยายเป็นอดีตร่างทรง ชินยูไปเพื่อดูที่ดินตกทอดของตระกูลตามคำร้องเรียนของศาลากลาง พร้อมกับหาทางล้างคำสาปอาถรรพ์ที่ตามหลอกหลอนเขามาตลอด จนทำให้เขาป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายฮงโจตกหลุมรักชินยูตั้งแต่แรกพบ แต่ก็เปลี่ยนใจอย่างรวดเร็วเมื่อรู้ว่าเขาเป็นคุณชายเย็นชา เพราะไม่ว่าเธอจะขอความช่วยเหลือเรื่องสำนักทรงร้างอย่างไร ก็ถูกเขาปฏิเสธใส่ด้วยวาจาเชือดเฉือนจนน่าหมั่นไส้ แต่แล้ววันหนึ่งคุณยายของชินยูเฉลยว่า ฮงโจเป็นคนเดียวที่จะล้างคำสาปอาถรรพ์ของชินยูได้ ชินยูจึงนำกล่องไม้โบราณที่ขุดพบในบริเวณสำนักทรงไปให้ฮงโจ เพราะมีเธอคนเดียวที่จะเปิดกล่องปริศนาได้ และกลายเป็นชินยูเองที่ต้องตามง้อขอความช่วยเหลือจากฮงโจหลังจากปลุกปล้ำสารพัดวิธี ฮงโจก็ค้นพบวิธีเปิดกล่องแบบงง ๆ ข้างในมีเพียงตำราคุณไสยของอดีตร่างทรงที่เก่งที่สุดคนหนึ่งแห่งยุคโชซอน แต่ก็ไม่รู้ว่าร่างทรงคนนั้นทำอะไรขัดหูขัดใจผู้หลักผู้ใหญ่เข้า จึงถูกทรมานแยกแขนขาและกลายเป็นบุคคลต้องมลทิน ส่วนฮงโจที่ไม่รู้อะไรเลยเมื่อได้ตำราคุณไสยก็แอบซนด้วยการลองร่ายคาถาสื่อรักเพื่อหวังมัดใจหนุ่มที่สาว ๆ ใฝ่ฝันกันทั้งศาลากลางอย่าง ‘ฮาจุน’ (รับบทโดย ควอนแจกฮยอน) ที่ปรึกษาด้านนโยบายประจำศาลากลางเมือง หนุ่มมาดนิ่งจอมเย็นชาที่มีปมในใจ และกลายเป็นเพื่อนร่วมบ้านกับฮงจูความพังบังเกิดเมื่อผู้ชายคนที่ดันตกเป็นเหยื่อของคาถากลับเป็นชินยู ทั้งคู่จึงต้องปวดหัวมาช่วยกันหาทางแก้คาถาให้วุ่นวาย ระหว่างนั้นชินยูก็เริ่มมองเห็นความน่ารักของฮงโจและฝันแปลก ๆ เกี่ยวกับอดีตชาติของทั้งสอง หรือรักจากคาถาจะกลายเป็นรักนิรันดร์ตามคำทำนายของคุณยายจริง ๆ กันหนอ แถมเรื่องราวยิ่งซับซ้อนมากขึ้นเมื่อฮาจุนดูเหมือนจะแอบเปิดใจให้ฮงโจอีกด้วย เรียกว่ามีหนุ่มหล่อที่สาว ๆ ทั้งศาลากลางต่างอยากครอบครองมาตกหลุมรักถึงสองคน ฮงโจจะทำอย่างไรดีล่ะเนี่ย?นอกจากจะเน้นไปที่เรื่องราวความรักของชินยูและฮงโจ Destined with you ยังทิ้งปมปริศนาของตระกูลพุนซานจาง ที่ทำให้ชินยูโดนคำสาปจากปริศนามือเลือดและป่วยด้วยโรคที่รักษาไม่หาย แม้ฮงโจจะร่ายคาถารักษาโรคร้ายให้กับเขาแล้ว (คาถาจากคัมภีร์คุณไสยเก่าแก่) แต่ดูเหมือนอาการป่วยจะยังทรง ๆ มากกว่า จุดที่น่าสังเกตอีกหนึ่งประเด็นคือ ตั้งแต่ชินยูโดนคาถามหาเสน่ห์ของฮงโจ เขาก็ไม่ได้เจอมือเลือดมาหลอกหลอนอีกเลย ไม่แน่ว่า ฮงโจกับมือเลือดอาจจะเกี่ยวโยงกันในอดีตชาติก็เป็นได้ซีรีส์ยังผูกปมไว้ที่สำนักทรงร้างกลางป่าที่ที่ชินยูและฮงโจพบกันครั้งแรก โดยร่างทรงแห่งนี้เป็นมรดกตกทอดของตระกูลพุนซางจาง ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับคุณยายของชินยู โดยภายในสำนักทรงร้างมีรูปปั้นเทพเจ้าหญิงมีเลือดไหลออกจากดวงตา ก่อนที่รูปปั้นจะหายไปอย่างปริศนาหลังการรื้อถอนสำนักทรง ซึ่งสำนักทรงร้างนี้น่าจะเกี่ยวข้องกับฮงโจมากกว่า เพราะกล่องไม้ที่เก็บซ่อนคาถาลับของร่างทรงในตำนานก็มีแค่ฮงโจเท่านั้นที่เปิดได้ ไม่แน่ว่า ฮงโจกับร่างทรงในตำนานอาจจะเกี่ยวข้องกันทางสายเลือด หรืออาจจะเป็นอดีตชาติของฮงโจก็ได้เช่นกันนอกจากเนื้อเรื่องที่ลึกลับชวนติดตาม CG ผียังดูไม่หลอนเท่าไหร่ ส่วน mood & tone ก็คุมความลึกลับได้อย่างดี เคมีคู่พระนางก็มีแรงดึงดูดไม่น้อย โดยเฉพาะโรอุนที่ทำสาว ๆ ใจบางจากซีรีส์ ‘The King’s Affection’ หรือราชันผู้งดงาม (2021) มาแล้วซีรีส์ยังขยี้ความหล่อของเขาแล้วนำมาเป็นมุกยั่ว ๆ ที่พระเอกพยายามหยอดมุขอ่อยนางเอกสุดพลัง ส่วนโจโบอาที่มาในผมสีน้ำตาลอ่อนก็ดูน่ารักสดใสขึ้น ลบคาแร็กเตอร์จากสาวมาดมั่นใน Tale of The Nine Tailed มาเป็นสาวจอมเปิ่นได้อย่างสมบทบาทอีกหนึ่งตัวละครที่สร้างสีสันให้ซีรีส์ ‘Forecasting Love and Weather’ (2022) อย่าง ‘ยูรา’ มารับบทเป็นแฟนสาวของพระเอก ที่ยังคงคาแร็กเตอร์สาวขี้อ้อนเหมือนเดิม เพิ่มเติมด้วยการเป็นคุณแฟนคลั่งรักที่อยากจะอยู่เคียงข้างพระเอกตลอดไป แต่ก็แอบน่าสงสารที่ต้องอกหักเพราะพระเอกโดนคาถามหาเสน่ห์ของนางเอกตกเข้าอย่างแรง และเรื่องนี้ยังได้ ‘ควอนแจกฮยอน’ นักแสดงเจ้าบทบาท ที่รับบทร้ายก็เหี้ยมได้ใจ รับบทดีก็ละมุนใจเว่อร์ โดยในเรื่องนี้เขาเป็นตัวละครที่ดูลึกลับมาพร้อมกับปมอดีตฝังใจ ไม่แน่ว่า ฮาจุนอาจเป็นตัวละครที่มีอดีตเกี่ยวข้องกับพระเอกและนางเอกก็เป็นได้ส่วนเพื่อนร่วมงานของนางเอกก็ได้นักแสดงหน้าคุ้นมาสร้างสีสันอีกด้วย นำโดย ‘อีบงรยอน’ นักแสดงมากฝีมือจาก Hometown Cha-Cha-Cha และ Crash Course in Romance ‘พัคคยองฮเย’ จาก My Roommate is a Gumiho รวมถึง ‘ฮยอง บงชิก’ จาก Night in Paradise (2021), Three Sisters (2021) และ Emergency Declaration (2022) ที่ปรากฎตัวเมื่อไหร่ก็สะท้อนสังคมการทำงานของข้าราชการเกาหลีได้อย่างสนุกสนานใครที่ชื่นชอบซีรีส์แนวลึกลับผสมความโรแมนติก Destined with you รักสุดวิสัย หัวใจไม่ให้เลี่ยง ได้แล้ววันนี้ทาง Netflix จำนวน 16 ตอน ผลงานของนักเขียนโนจีซองจาก My Lovely Girl (2014) และ 100 Days My Prince (2018) ร่วมงานกับผู้กำกับนัมกีฮุนจาก Voice (2019) Oh My Baby (2020) และ Kiss Sixth Sense (2022) ตัวอย่างจะน่าชมแค่ไหนรับชมได้ที่ด้านล่างรัสรินทร์https://www.hancinema.net/