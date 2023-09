มาย ภาคภูมิ ฝึกหนักรับบท ‘ฉัตร มือตีตะโพน’

เป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่น่าสนใจสุดๆตอนนี้ สำหรับ มาย ภาคภูมิ ที่ตอนนี้กำลังมีผลงานภาพยนตร์แนวสืบสวนสอบสวนอย่าง แมนสรวง รับบทเป็น ฉัตร มือตีตะโพนผู้เข้าไปสืบเรื่องราวเงื่อนงำบางอย่างใน แมนสรวง ความสัมพันธ์ที่นำไปสู่การคลี่คลายปมและนำมาสู่การไขปริศนาที่ชวนทึ่ง ซึ่งเจ้าตัวถึงกับเอ่ยปากบอกเลยว่าหลังจากอ่านบทจบก็รู้สึกถึงความน่าสนใจในตัวละครนี้เป็นอย่างมาก เพราะตัวละคร ฉัตร จะเป็นตัวละครที่ทำให้ได้เห็นถึงพัฒนาการอยู่ตลอดเวลา ทำให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์หลากหลายมุมผ่านตัว ฉัตร ด้วยบทบาทที่ภายในต้องแสดงให้ดูเป็นคนมีอะไรตลอดเวลาให้ค้นหา ส่วนภายนอกนั้นกลับต้องดูเรียบนิ่งบ้าง ซึ่งนับว่าเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ท้าทายไม่น้อย“ความรู้สึกที่ได้อ่านบทคือ ยาวครับ ครั้งแรกก่อนที่จะพัฒนาน่าจะ 3/4/5 ก็อปปี้มั้ง เยอะเลยแหละ รู้สึกว่ายาวจัง นึกว่า The Lord of The Ring เลยแต่ว่าภายใต้ความยาวนี้คือเราเห็นดีเทลที่ชัดเจน การพัฒนาในทุกช่วงของแต่ละตัวละคร และเหตุการณ์ต่างๆ ดังนั้นเราเลยรู้สึกว่าความละเอียดตรงนี้มันแสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการที่จะเล่าเรื่องสูงมากและพอมันถูกพัฒนาและปรับในสิ่งที่ควรและไม่ควรออกไปมันเลยทำให้เราเหตุภาพมากขึ้นมากๆ และยิ่งทุกอย่างที่เราคิดพัฒนาทุกรายละเอียดมันต้องถูกเล่าภายในระยะเวลาที่ทีมต้องการได้ มันเลยกลายมาเป็นบทที่น่าสนใจและท้าทายมากๆเลยครับ ซึ่งตัวละครฉัตรนี้ถ้าดูตั้งแต่เริ่มก็จะเห็นพัฒนาการของตัวละครและที่สำคัญคือเราจะเห็นถึงความเป็นธรรมชาติของมนุษย์ การแสดงออกของแต่ละคนตามแต่ละช่วงเวลาและสถานการ์ที่เจอมันเรียลและน่าสนใจ นี่แหละครับเสน่ห์ของแมนสรวง” มาย กล่าวนอกจากตัวบทภาพยนตร์ที่น่าสนใจแล้วอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้กับลีลาการตีตะโพนในภาพยนตร์ แม้ว่าจะเคยผ่านประสบการณ์และทักษะทางด้านดนตรีมา แต่นี่คือการที่เจ้าตัวต้องมาฝึกตีเครื่องหนังครั้งแรกในชีวิต ซึ่งไม่ง่ายเลยไม่ว่าจะด้วยท่วงท่าที่ต้องเป๊ะ จังหวะ สีหน้า ทุกอย่างที่มายต้องฝึกอย่างหนักตลอดช่วง 7-8 เดือนก่อนที่จะเริ่มถ่าย ให้สมกับบทมือตีตะโพนแห่งแมนสรวงมากที่สุด บอกเลยว่ามือเจ้าตัวนี่เต็มไปด้วยแผลเลยทีเดียว เพราะเครื่องหนังที่ต้องใช้ฝึกนั้นมีความคมอยู่บ้างรวมไปถึงค่อนข้างแข็งอีกด้วยและล่าสุดหนุ่มมายได้โพสต์ขอบคุณครูผู้ฝึกสอนเครื่องหนังคนแรกและคนเดียวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่า “ขอบคุณครูอาม (ครูเครื่องหนังคนแรกและคนเดียว) จากใจมากๆเหมือนกันนะครับ💚🙏🏻จากประสบการณ์ที่ได้เคยเรียนรู้ทักษะด้านดนตรีอื่นๆที่ผ่านมาผมสัมผัสได้เต็ม 100% ว่าครูอามถ่ายทอดความรู้ได้ดีและช่วยทำให้ผมเข้าใจได้ง่ายตามระยะเวลาที่จำกัด ความรู้เที่ยงตรง ทั้งในเชิงหลักการและปฎิบัติ ปรับใช้งานได้จริงและละเอียดมากๆครับ🙏🏻ขอบคุณครูอามครูจูนและน้องๆที่ช่วยซ้อมมากๆเลยนะครับ^^ อีกอย่างที่สำคัญ คือ ขอบคุณที่ทำให้ดนตรีและนาฏศิลป์ไทย ที่สวยงามมากยังคงอยู่และสวยงามมากขึ้นนะครับ^^ร่วมพิสูจน์การแสดงของนักแสดงมากฝีมือคนนี้ พร้อมกับเรื่องราวที่รอการค้นหาความจริงภายในสถานเริงรมย์อันโอ่อ่าที่เต็มไปด้วย เลือดและน้ำตากับภาพยนตร์ที่กวาดเสียงชื่นชมและเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในภาพยนตร์แมนสรวง กำกับโดย 3 ผู้กำกับมากฝีมือ ปอนด์ กฤษฎา , หนิง พันพัสสา และ แน็ต ชาติชาย นำแสดงโดย ณัฐวิญญ์ วัฒนกิติพัฒน์ , ภาคภูมิ ร่มไทรทอง , อัศวภัทร พลพิบูลย์ , ธนายุทธ ฐากูรอรรถยา ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ ชมเต็มอรรถรสทั้งภาพและเสียงในโรงภาพยนตร์เท่านั้น