คอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง” 24 กันยายนนี้ !

เมื่อ!! โก๋&กี๋ รุ่นเก๋าชื่อดังแห่งยุค นัดโก๋&กี๋ รุ่นใหม่ ดวลเพลงประชันเพลงฮอตฮิตติดชาร์ต ยุค 60’S ณ เวทีศาลาเฉลิมกรุงยุคโก๋หลังวัง ถือเป็นยุคทองของเพลงสากลยุค 60’s ที่มีเพลงคุณภาพครบรส ศิลปินดังเกิดขึ้นมากมายและเป็นไอดอลของนักร้องเมืองไทย มีเพลงดังฮอตฮิตติดชาร์ตเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว สร้างกระแสความนิยมให้กับนักฟังเพลงเมืองไทย แม้กระทั่งทุกวันนี้เสียงเพลงเหล่านั้นยังคงอยู่ในใจผู้ฟังตลอดกาลศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญแฟนเพลงร่วมย้อนความทรงจำสู่ตำนานเพลงยุคโก๋หลังวัง ฟังเพลงดังฮอตฮิตติดชาร์ตยุค 60’s ที่รู้จักกันดีในยุคสมัยคุณพ่อคุณแม่ยังสาว เรียกขานกันว่าเพลงดังยุค “โก๋หลังวัง” สมัยนั้นสถานที่พบปะนัดพบยอดฮิตของโก๋หนุ่มและกี๋สาวคือ ย่านวังบูรพาภิรมย์ เลยมาจนถึงศาลาเฉลิมกรุง พาหุรัด ซึ่งเป็นสถานที่รวมดารา นักร้อง นักดนตรี ตัวประกอบ แหล่งรวมวัยรุ่นชายหญิง ที่มีรสนิยมหลากหลาย ด้วยวัฒนธรรมตะวันตกเข้าถึงประเทศไทยอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นทรงผมและการแต่งกายที่ถอดแบบตามศิลปินดังแห่งยุคอย่าง เอลวิส เพรสลี่ย์ และที่ฮอตฮิตสุดๆ ก็คือบทเพลงสากลยุค 60’s ที่โก๋กี๋สมัยนั้นร้องตามกันได้ตามแบบต้นฉบับของนักร้อง ฮอลลีวูด พบกับคอนเสิร์ตงานเพลงยุค 60’s รวมศิลปินโก๋รุ่นเก๋าและกี๋ขวัญใจโก๋ ในคอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง” วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน 2566 รอบ 14.00 น. ณ ศาลาเฉลิมกรุงขอเชิญโก๋รุ่นเก๋าและกี๋ขวัญใจโก๋เก่า ร่วมรำลึกเพลงดังแห่งความหลัง ณ ศาลาเฉลิมกรุง จุดนัดพบของดารา นักร้อง วัยรุ่นและผู้คน ถิ่นรวมดาวโก๋เก่า ฟังเพลงดังอมตะจากนักร้องโก๋หลังวังแห่งยุค 60’s นำโดยตี๋...จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ (เอลวิสรุ่นใหญ่ของเมืองไทย) แดง...ฉันทนา กิติยพันธ์ จิ๊กกี๋สาวซ่าอารมณ์ดี,กลภาคสุวรรณ คลิฟ ริชาร์ด เมืองไทย, เมธินี อ่วมเจริญ เจ้าของฉายา หน่อย เบรนดาลี ที่มาพร้อมกับ เสียงสวยๆ ครองใจโก๋กี๋หลังวังได้อย่างเป็นอมตะ, ผุสดี เอื้อเฟื้อ กี๋สาวสวยเสียงดี นักร้องประสานเสียงที่โด่งดังในอดีต วง เดอะ ฮอทเปปเปอร์ ซิงเกอร์ส, พบกับ โก๋&กี๋ แชมป์จากเวทีศาลาเฉลิมกรุง...เข้ม ศุภกิจ – กะธิ กตธิป – สปาย ภาสกรณ์ (The Golden Song 1) 3 สาว น้อง นัฏฐ์นลี (The Star2) – พลอย ทิพย์รมิดา (The Golden Song 4) – ผิงผิง สรวีย์ (The Golden Song 2) ร่วมด้วยโก๋&กี๋รุ่นใหม่ ดีกรีแชมป์ล่าสุดจากเวทีประกวดร้องเพลงโก๋หลังวัง ที่จะมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงในตำนาน ของศิลปินดังแห่งยุคโก๋หลังวัง ได้แก่ กองปราบ ปณิธาน, พีพี อนพัช, บาร็อก ชลธาร, มุก เปมิกา, แอล ชวัลณัฐ, ซอ เชิญพร, ไอเดีย พิมพ์พิชชา, เอด้า พิมพ์ภิชญา บรรเลงโดย วงเฉลิมราชย์ ควบคุมวงโดย วิรัช อยู่ถาวร (ศิลปินแห่งชาติ) พิธีกรโดย โกมุท คงเทศ – สายฝน ชีช้างแฟนคลับโก๋กี๋เตรียมมันส์กันให้เต็มที่ ตามจังหวะเพลงฮอตฮิตแห่งยุค 60’s ที่นักร้อง โก๋กี๋รุ่นใหม่และแฟนคลับวัยรุ่นยุคสมัยปัจจุบันร้องตามกันได้ ในคอนเสิร์ต “โก๋หลังวัง” บัตรราคา 1,000 บาท ทุกที่นั่ง ศาลาเฉลิมกรุง โทร. 0-2225-8757-8 และไทยทิคเก็ตเมเจอร์www.thaiticketmajor.com โทร.0-2262-3456