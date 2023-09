THE CONTINENTAL: FROM THE WORLD OF JOHN WICK

.พัฒนาและเขียนบท ผลิตโดย: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmonsคืนที่ 1:Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn Simmonsคืนที่ 2:Story By: Greg Coolidge, Kirk Ward, Shawn SimmonsTeleplay By: Shawn Simmons, Greg Coolidge, Kirk Ward, Ken Kristensenคืนที่ 3:Greg Coolidge, Kirk Ward, Ken Kristensen: Thunder Road Pictures’ Basil Iwanyk and Erica Lee, Albert Hughes, Kirk Ward, Greg Coolidge, Chad Stahelski, Derek Kolstad, David Leitch, Shawn Simmons, Paul Wernick, Rhett Reese and Marshall PersingerAlbert Hughes (ตอน 1 และ 3)Charlotte Branstrom (ตอน 2)Mel Gibson รับบท “Cormac”Colin Woodell รับบท “Winston”Mishel Prada รับบท “KD”Ben Robson รับบท “Frankie”Hubert Point-Du Jour รับบท “Miles”Nhung Kate รับบท “Yen”Jessica Allain รับบท “Lou”Ayomide Adegun รับบท “Charon”Jeremy Bobb รับบท “Mayhew”Peter Greene รับบท “Uncle Charlie”Adam Shapiro รับบท “Lemmy”Ray McKinnon รับบท “Jenkins”Katie McGrath รับบท “The Adjudicator”Claire Cooper รับบท “Mrs. Davenport”Marina Mazepa รับบท “Gretal”Mark Mushashi รับบท “Hansel”ซีรีส์ทั้งสามตอนเล่าเรื่องราวต้นกำเนิดและฉากหลัง “โรงแรมนักฆ่า” ศูนย์กลางของจักรวาลจอห์น วิค ผ่านมุมมองและภารกิจของวินสตัน สก็อตวัยหนุ่ม ผู้ถูกกระชากให้ไปอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ดุจนรกในมหานครนิวยอร์กช่วงทศวรรษที่ 1970 เขาต้องเผชิญหน้ากับอดีตที่เขาต้องการลืม วินสตันต้องทำงานแข่งกับเวลาในโลกใต้ดินอันลึกลับของโรงแรม เสี่ยงตายพยายามยึดครองโรงแรม ซึ่งเขาจะเป็นผู้ครอบครองในไม่ช้าณ เดือนพฤษภาคม 2566 ภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์น วิค ทำรายได้ไปแล้วมากกว่าหนึ่งพันล้านเหรียญทั่วโลกภาพยนตร์แต่ละภาคทำรายได้มากกว่าภาคที่ผ่านมา รายได้ระหว่างจอห์น วิค ภาค 2 มีรายได้มากกว่าภาคแรกถึงสองเท่า ส่วนภาค 3 ก็ทำรายได้มากกว่าภาค 2 สองเท่าเช่นกันภาพยนตร์สร้างฐานแฟนใหม่ที่รับชมที่บ้าน ร้อยละ 65 ของผู้ชมภาพยนตร์ในจักรวาลจอห์น วิคครั้งแรก รับชมที่บ้าน (ไม่ใช่ที่โรงภาพยนตร์)แฟนมักจะชมภาพยนตร์ซ้ำอีกหลายครั้ง รายได้ร้อยละ 50 มาจากการรับชมที่บ้านผ่านช่องทางสตรีมมิงต่าง ๆ (มากที่สุดในบรรดาภาพยนตร์แอคชันตั้งแต่ปี 2549)